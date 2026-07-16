V poletnem času se hortenzije pogosto srečujejo s težavo izsuševanja zaradi visokih temperatur. Ker imajo rastline velike liste, voda iz njih izhlapeva hitreje kot pri drugih grmovnicah. Če želite, da vaša hortenzija ostane zdrava, morate razumeti, kdaj je zalivanje dejansko potrebno. Ni pomembno le, koliko vode porabite, temveč predvsem kdaj to počnete. Zalivanje sredi največje vročine je neučinkovito, saj voda izhlapi, še preden doseže globoke korenine. Pravilna oskrba vključuje poznavanje znakov dehidracije in dosledno upoštevanje urnika zalivanja, ki temelji na realnih potrebah rastline v kritičnih obdobjih dneva.

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Kdaj je najboljši čas za zalivanje vaših hortenzij?

Zalivanje v najtoplejšem delu dneva, ko so temperature na vrhuncu, ni priporočljivo. Čeprav grm izgleda uvelo, se bo pogosto opomogel sam, ko sonce zaide. Ko je zemlja pregreta, voda prehitro izhlapi in ne doseže korenin tam, kjer jo hortenzija najbolj potrebuje. Namesto da bi rastlini pomagali, lahko prekomerno vlaženje listov ob nepravem času privede do ožigov ali razvoja bolezni, če so listi mokri in pod močnim soncem. Ključ je v tem, da prepoznamo, kdaj gre za naravno prilagoditev na vročino in kdaj za dejansko pomanjkanje vlage v prsti.

Pomembno pravilo: Če se hortenzija zvečer ponovno vzravna, zalivanje ni potrebno. Če ostane uvela, potrebuje takojšnjo vlago.

Preprosta večerna rutina za vaše hortenzije

icon-expand Povešeni listi so lahko znak, da hortenzija potrebuje vodo, vendar se pogosto opomore že po temeljitem zalivanju. FOTO: Adobe Stock

Razvijte tole navado: vsak večer stopite do svojih hortenzij in jih opazujte. To vam vzame le minuto. Če so listi spet trdni in ponosno stojijo, potem vročina rastlini ni povzročila realne škode in je zalivanje odveč. Če pa grm še vedno izgleda slabotno, vzemite vodo in zalijte samo koreninski predel. Večerna preverba je ključna, saj boste tako natančno vedeli, koliko vode vaša rastlina dejansko porabi. S tem ne le varčujete z vodo, ampak tudi preprečujete bolezni, ki se pogosto razvijejo v prevlažnih tleh.

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Zakaj je jutranje zalivanje najboljša dolgoročna rešitev?

icon-expand Veliki cvetovi hortenzij porabijo veliko vlage, zato je redno zalivanje ključ do bujnega cvetenja. FOTO: Shutterstock

Najboljše rezultate boste dosegli, če hortenzije zalivate zjutraj. Takrat zemlja najbolje sprejme vodo, izgube zaradi izhlapevanja pa so minimalne. Jutranja hidracija napolni tkiva rastline z vodo, kar ji pomaga preživeti opoldansko sonce. Ko to kombinirate z večernim pregledom, boste natančno vedeli, kdaj morate količino jutranje vode povečati. Ta sistem dveh korakov je najučinkovitejša pot do zdravih, odpornih in razkošnih cvetov, ki bodo vaš vrt krasili vse do jeseni. Izogibajte se le zalivanju po listih, saj so mokri listi ponoči idealno okolje za škodljivce in bolezni.

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