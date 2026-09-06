Hortenzije sodijo med najbolj priljubljene okrasne grmovnice na slovenskih vrtovih. Poleti navdušujejo z velikimi cvetovi, septembra pa se začnejo počasi pripravljati na obdobje mirovanja. Cvetovi spreminjajo barvo, listje začne rumeneti in odpadati, rastlina pa potrebuje nekoliko drugačno nego kot sredi poletja. Dobra novica je, da z njimi v tem obdobju ni veliko dela. Nekaj preprostih opravil lahko močno vpliva na to, kako zdrave bodo preživele zimo in kako bogato bodo cvetele naslednje leto.

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Ne prenehajte z zalivanjem

icon-expand September ni čas za močno obrezovanje hortenzij, opozarjajo vrtnarski strokovnjaki. FOTO: Shutterstock

Marsikdo misli, da rastline ob nižjih temperaturah ne potrebujejo več veliko vode. Toda september je pogosto še vedno topel in suh mesec. Če ni dovolj dežja, hortenzije približno enkrat tedensko temeljito zalijte. Dobro hidrirana rastlina bo lažje prenesla zimski mraz in spomladi hitreje začela novo rast.

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Pospravite odpadlo listje

Ko začne listje odpadati, ga redno odstranjujte iz okolice grma. V odpadlem listju se lahko skrivajo škodljivci in povzročitelji rastlinskih bolezni, ki tam prezimijo ter spomladi znova napadejo rastlino. Čisto okolje zato ni pomembno le zaradi lepšega videza vrta, ampak tudi zaradi zdravja hortenzij.

Pri gnojenju bodite zmerni

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Septembra lahko hortenzije še rahlo pognojite, vendar previdno. Posebej se izogibajte gnojilom z visoko vsebnostjo dušika. Ta spodbujajo rast novih mladih poganjkov, ki pred prihodom zime nimajo dovolj časa, da bi oleseneli. Zaradi tega jih lahko že prva močnejša slana poškoduje.

Največja napaka: prezgodnje obrezovanje

icon-expand Prezgodnje obrezovanje lahko odstrani brste, iz katerih bi prihodnje leto nastali cvetovi. FOTO: Shutterstock

Prav tu se najpogosteje zmotijo vrtičkarji. Čeprav so hortenzije po koncu poletja lahko videti nekoliko neurejene, september ni primeren čas za večje obrezovanje. Na številnih vrstah hortenzij so že oblikovani brsti, iz katerih bodo naslednje leto nastali novi cvetovi. Če zdaj skrajšate stebla, lahko skupaj z njimi odstranite tudi cvetne nastavke za prihodnjo sezono. Odcvetele cvetove lahko po potrebi previdno odstranite tik pod cvetom, resnejšo rez pa raje prestavite na čas, ki je primeren za posamezno vrsto hortenzije.

Zakaj se splača počakati?

Nekaj dodatne potrpežljivosti se lahko bogato obrestuje. Hortenzije, ki jeseni niso nepravilno obrezane, imajo bistveno več možnosti, da bodo prihodnje poletje polne velikih in bujnih cvetov. Včasih je pri vrtnarjenju najboljša poteza prav ta, da rastlino pustite pri miru.

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