Zakaj ljudje zakopavajo jajca na vrtu?

Ideja je precej preprosta. Jajce vsebuje organske snovi in različna hranila, lupina pa je skoraj v celoti sestavljena iz kalcijevega karbonata. Zagovorniki metode zato menijo, da se bo jajce med razgradnjo spremenilo v naravno gnojilo. Takšna uporaba jajc se na vrtovih pojavlja že dolgo. Gardening Know How opisuje prakso, pri kateri vrtnarji surovo jajce položijo na dno sadilne jame, predvsem pri rastlinah, kot je paradižnik. Toda pomembno je ločiti dve stvari: jajce se bo v zemlji res razgradilo, vendar to še ne pomeni, da bo rastlina zaradi njega bolje uspevala.

Kaj se zgodi z jajcem v zemlji?

Ko surovo jajce zakopljemo v zemljo, ga začnejo razgrajevati mikroorganizmi. Mehki del se bo sčasoma razgradil, medtem ko je jajčna lupina precej obstojnejša. Prav lupina je zanimiva z vrtnarskega vidika. BBC Gardeners' World Magazine navaja, da je jajčna lupina približno 95 odstotkov kalcijev karbonat in vsebuje tudi manjše količine drugih mineralov. Kljub temu je količina pomembna. Majhna količina doma pripravljenih jajčnih lupin praviloma ne bo naredila velike razlike v zemlji, še posebej če jih samo položimo okoli rastline ali zakopljemo v večjih kosih.

icon-expand Jajce kot gnojilo? FOTO: Adobe Stock

Ali bo jajce rastlini zagotovilo dovolj hranil?

Tu postane spletni trik precej manj impresiven. Rastline potrebujejo več različnih hranil, predvsem dušik, fosfor in kalij, poleg tega pa tudi številne druge elemente. Količina in razpoložljivost hranil v jajcu nista takšni, da bi lahko celo jajce obravnavali kot popolno gnojilo. Royal Horticultural Society poudarja, da je pri prehrani rastlin najprej pomembno izboljšati kakovost zemlje, gnojilo pa uporabiti takrat, ko rastlina dejansko potrebuje določeno hranilo. Zato zakopavanje jajca ni zamenjava za kakovosten kompost ali ustrezno gnojilo.

Kaj pa jajčna lupina?

Pri jajčnih lupinah je odgovor precej bolj pozitiven, vendar tudi tukaj ne gre za čudežno rešitev. BBC Gardeners' World Magazine pojasnjuje, da imajo jajčne lupine zaradi kalcijevega karbonata določeno uporabnost na vrtu. Predvsem lahko prispevajo kalcij in vplivajo na kislost oziroma alkalnost zemlje. Težava je, da se večji kosi lupine razgrajujejo zelo počasi. Če želite, da se kalcij sprošča hitreje, je zato smiselneje lupine temeljito posušiti in jih čim bolj drobno zdrobiti. Tudi takrat pa učinek ni takšen, da bi lahko pričakovali dramatično razliko po nekaj dneh.

Preberi še Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt

Jajčne lupine niso primerne za vse rastline

To je del spletnega nasveta, ki ga pogosto spregledamo. Ker jajčne lupine vsebujejo veliko kalcijevega karbonata, lahko vplivajo na pH tal. Royal Horticultural Society opozarja, da je treba pri dodajanju materialov, ki vplivajo na kislost tal, najprej vedeti, kakšen je pH zemlje. Nekaterim rastlinam ustrezajo bolj kisla tla. Mednje sodijo na primer borovnice, rododendroni in azaleje. Pri takšnih rastlinah zato dodajanje večjih količin materialov, ki povečujejo vsebnost karbonatov, ni dobra ideja.

icon-expand Ali bo jajce rastlini zagotovilo dovolj hranil? FOTO: Adobe Stock

Ali bo jajce preprečilo gnilobo paradižnika?

Tudi ta trditev se pogosto pojavlja ob nasvetu o zakopavanju jajca. Pri paradižniku je res pomemben kalcij, vendar težav, kot je gniloba na spodnji strani plodov, ni mogoče preprosto rešiti tako, da v zemljo dodamo jajce. BBC Gardeners' World Magazine opozarja, da je pri takšnih težavah pogosto pomembnejša oskrba rastline z vodo. Rastlina lahko hranila iz zemlje namreč učinkovito sprejema le, če ima na voljo dovolj vode. Zato jajce pod paradižnikom ni zanesljiva zaščita pred gnilobo plodov.

Zakaj lahko celo jajce na vrtu povzroči težave?

Čeprav se zdi, da je zakopavanje kuhinjskih ostankov okolju prijazno, lahko s celim surovim jajcem na vrt prinesemo tudi nekaj neprijetnosti. BBC Gardeners' World Magazine opozarja, da lahko ostanki jajčnega beljaka na lupinah privabijo živali, predvsem podgane. Prav zato svetujejo, da se lupine pred uporabo na vrtu oziroma v običajnem kompostu operejo. Pri celem jajcu je količina organske snovi še večja. Če ga zakopljemo plitvo, lahko zato privabi živali, ki bodo začele kopati po gredici.

Preberi še Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni

Zakaj september ni nič bolj poseben od drugih mesecev?

V viralnih objavah se pogosto pojavi trditev, da je treba jajce zakopati prav septembra. Za to ni prepričljive strokovne podlage. September je sicer pomemben mesec za vrt. Takrat se marsikje začne priprava gredic na hladnejši del leta, sadijo se nekatere jesenske rastline, pobirajo pozne vrtnine in ureja zemlja. Toda jajce zaradi koledarskega meseca ne postane boljše gnojilo. Če želite jeseni izboljšati tla, Royal Horticultural Society priporoča predvsem uporabo organskega materiala, na primer kakovostnega vrtnega komposta, ki izboljšuje strukturo tal in jim postopoma vrača hranila.

Torej, ali ta vrtni trik res deluje?

Če z besedami "deluje" mislimo, da se bo jajce v zemlji razgradilo, je odgovor pritrdilen. Če pa pričakujemo, da bo eno zakopano jajce povzročilo občutno boljšo rast rastlin, za takšno trditev ni dovolj dokazov. Jajce vsebuje hranila, njegova lupina pa je dober vir kalcijevega karbonata. Toda to še ne pomeni, da je celo surovo jajce učinkovito gnojilo. Pri uporabi jajčnih lupin je veliko bolj smiselno, da jih posušimo, drobno zdrobimo in njihovo uporabo prilagodimo potrebam zemlje. Najpomembnejše je, da pred gnojenjem ne ugibamo. Če rastline slabo uspevajo, je bolje preveriti kakovost in pH tal ter ugotoviti, kaj jim dejansko manjka. Kot svetuje Royal Horticultural Society, večina vrtnih tal vsebuje dovolj številnih hranil za zdravo rast, zato dodatki niso vedno potrebni. Zakopavanje jajca torej ni skrivni septembrski recept za bujen vrt. Je zanimiv domači trik, ki ima nekaj logike, vendar ga spletne objave pogosto predstavljajo precej bolj učinkovitega, kot je v resnici. Če želite vrtu pomagati, bo kakovosten kompost in premišljena skrb za tla praviloma precej bolj zanesljiva izbira.

Preberi še 'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline