Če ste med okopavanjem, presajanjem ali pripravo gredic naleteli na majhne bele ali prosojne kroglice v zemlji, niste edini. Na prvi pogled delujejo kot zrnca gnojila, a strokovnjaki opozarjajo: zelo verjetno gledate nekaj čisto drugega – jajčeca polžev oz. lazarjev. Ti drobni, skoraj neopazni znaki lahko pomenijo začetek večje težave na vašem vrtu. Če ste že opazili poškodovane liste ali luknje na rastlinah, preverite tudi, kateri so najpogostejši škodljivci na vrtu.

Kako sploh izgledajo jajčeca polžev in lazarjev?

Kot pojasnjuje The Spruce, so jajčeca polžev in lazarjev majhne, okrogle in rahlo prosojne kroglice, ki so pogosto videti kot drobne biserne kapljice. Običajno so bele, kremaste ali rahlo rumenkaste barve, njihova površina pa je mehka in želatinasta. Velika so le nekaj milimetrov in jih skoraj vedno najdemo v skupinah. Posamezna skupina lahko vsebuje tudi več deset jajčec, ki so zlepljena skupaj v rahlo želatinasti masi. S časom se njihov videz nekoliko spremeni – sprva so bolj prosojna, kasneje pa postanejo motnejša ali rahlo temnejša, ko se v njih razvijajo mladiči.

icon-expand Če vidite to v zemlji na vrtu, se pripravite na napad polžev. FOTO: Shutterstock

Kje jih boste najpogosteje našli?

Če razmišljate, kje iskati, si zapomnite eno pravilo: vlaga in senca. Polži in lazarji svoja jajčeca odlagajo v temne, vlažne in zaščitene kotičke. Najpogosteje jih najdete tik pod površino zemlje, pod lonci, deskami, kamni ali v kompostu. Pogosto se skrivajo tudi pod zastirko, med odpadlim listjem ali v razpokah v zemlji, kjer so zaščitena pred soncem in izsušitvijo. Prav zaradi tega jih veliko vrtnarjev sploh ne opazi – dokler se ne izvalijo. V podobnih razmerah se pogosto skriva tudi bramor.

Zakaj jih je pomembno prepoznati pravočasno?

icon-expand Jajčeca lazar FOTO: Shutterstock

Morda se zdi nepomembno, a prav ta jajčeca so začetek prihodnje invazije polžev. Iz ene same skupine se lahko v nekaj tednih razvije na desetine mladih lazarjev, ki bodo začeli objedati vaše rastline. Polži in lazarji so znani po tem, da jedo liste, mlade poganjke in celo plodove, pogosto ponoči, zato škodo opazite šele z zamikom. Zgodnje prepoznavanje jajčec je zato ena najbolj učinkovitih metod za omejevanje njihove populacije še preden nastane škoda. Ne le polži, na vrtu so tudi drugi škodljivci, zato preverite, kako se znebiti strun.

Za kaj jih pogosto zamenjamo?

icon-expand Če imate te bele kroglice v zemlji, se težave šele začenjajo FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak, na katero opozarjajo vrtnarski strokovnjaki, je zamenjava jajčec za gnojilna zrnca ali perlit. Razlika je v strukturi. Jajčeca so mehka, rahlo želatinasta in se ob dotiku rahlo deformirajo, medtem ko so gnojila trša in bolj enotne strukture. Prav tako so jajčeca vedno v skupinah, ne raztresena po zemlji kot kroglice gnojila.

Kaj storiti, če jih najdete?

icon-expand Jajčeca lazar FOTO: Shutterstock

Če jih opazite, je priporočljivo, da jih odstranite takoj. S tem lahko učinkovito preprečite prihodnjo populacijo polžev, še preden se sploh razvije. Ker se polži razmnožujejo hitro in odlagajo jajčeca večkrat letno, redno pregledovanje vrta – predvsem po dežju ali v vlažnem obdobju – lahko naredi veliko razliko.

Ključni znak, da se bliža težava

Majhne bele kroglice v zemlji so pogosto prvi opozorilni znak, da imate na vrtu več, kot se zdi na prvi pogled. Če jih opazite pravočasno, lahko ukrepate še preden bodo vaše rastline polne luknjic. In prav to je razlika med urejenim vrtom in tistim, ki ga čez noč napadejo polži.

Preberi še Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek