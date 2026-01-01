Tla so hladna, rastline počivajo, vreme je nepredvidljivo, a prav ta mir omogoča pripravo na novo sezono. Strokovnjaki poudarjajo, da je januar ključen za pregled vrta, zaščito rastlin in načrtovanje spomladanskih opravil. BBC Gardeners' World, ki pogosto izpostavlja pomen zimskih opravil, navaja, da je prav januar mesec, ko lahko z nekaj premišljenimi koraki močno vplivamo na zdravje vrta v prihajajočih mesecih.

Kaj je v januarju najpomembnejše narediti na vrtu

Zaščita rastlin pred mrazom

Zimski mraz lahko poškoduje tako trajnice kot mlade sadike. The Spruce poudarja, da je treba redno preverjati zaščitne materiale, kot so koprene, slama ali zimski pokrovi, saj jih veter pogosto premakne. Če so rastline občutljive na mraz, jih je smiselno dodatno zaščititi, še posebej v obdobjih, ko temperature močno nihajo. Prav temperaturna nihanja so tista, ki po navedbah The Spruce povzročijo največ poškodb na koreninah.

Nega tal in priprava na pomlad

Čeprav se zdi, da je zemlja pozimi neuporabna, je januar idealen čas za izboljšanje tal. Better Homes Gardens navaja, da je dodajanje komposta ali dobro preperlega gnoja pozimi izjemno koristno, saj se hranila postopoma vgrajujejo v zemljo. Prav tako je smiselno preveriti drenažo, saj stoječa voda pozimi hitro povzroči gnitje korenin. Če je zemlja preveč zbita, jo lahko rahlo prerahljamo, vendar ne pregloboko, da ne poškodujemo spečih korenin.

Obrezovanje drevja in grmovnic

Januar je eden najboljših mesecev za obrezovanje sadnega drevja in nekaterih okrasnih grmovnic. BBC Gardeners' World izpostavlja, da je obrezovanje v času mirovanja rastlin manj stresno in omogoča boljšo rast spomladi. Pri tem je pomembno, da so orodja ostra in čista, saj topi rezi povzročajo več poškodb in počasnejše celjenje.

Skrb za vrtno opremo

Zima je idealen čas za pregled orodja. The Spruce navaja, da je čiščenje, brušenje in oljenje orodja pozimi ena najboljših naložb v uspešno sezono. Prav tako je smiselno preveriti cevi, zalivalne sisteme in posode za shranjevanje, saj lahko mraz povzroči razpoke.

Opravila, na katera v januarju ne smemo pozabiti

– Pregled zimskih zaščit rastlin, – obrezovanje sadnega drevja, – dodajanje komposta ali gnoja, – pregled orodja in opreme, – načrtovanje spomladanskih zasaditev. Better Homes Gardens pri tem dodaja, da je januar tudi odličen čas za pregled semen, preverjanje rokov uporabe in načrtovanje vrtnarskih projektov, saj je ravno načrtovanje tisto, kar pogosto loči uspešen vrt od povprečnega.

Načrtovanje vrta za novo sezono

Januar je mesec, ko se vrtnarji radi umaknejo v toplo notranjost in načrtujejo, kaj bodo sadili spomladi.BBC Gardeners' World poudarja, da je pregled vrta v mirovanju odlična priložnost za oceno, kaj je preteklo leto delovalo in kaj ne. Pri tem lahko razmislimo o novih gredicah, spremembah postavitve ali uvedbi novih rastlin, ki so bolj odporne na podnebne spremembe. Čeprav je vrt v januarju videti miren, je to mesec, ki zahteva premišljene korake. Zimska opravila so tista, ki določajo, kako uspešna bo sezona. Z zaščito rastlin, nego tal, obrezovanjem in dobrim načrtovanjem lahko poskrbimo, da bo vrt spomladi pripravljen na bujno rast.