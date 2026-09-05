Rumena trata še ne pomeni, da je mrtva

Ko trava v dolgotrajni vročini in suši porjavi, je pogled lahko precej žalosten. A kot pojasnjuje britansko Kraljevo hortikulturno društvo, lahko dobro ukoreninjena trata v sušnih obdobjih preide v mirovanje. Nadzemni del porjavi, korenine pa ostanejo žive in čakajo na dež. Zato s porumenele trate še ni treba obupati. Ko se razmere izboljšajo in tla dobijo dovolj vlage, lahko začne znova poganjati. Pri zelo hudi suši ali že prej oslabljeni trati pa lahko pride tudi do poškodb korenin, zato je koristno preveriti, kaj se dogaja v tleh.

Vzemite izvijač in preverite tla

Za osnovni preizkus potrebujete le običajen daljši izvijač. Z njim ga potisnite skozi travno rušo v tla na območju, kjer je trata porumenela. Če izvijač v zemljo prodre razmeroma zlahka, je to znak, da tla niso zelo zbita oziroma da v njih ni izrazitega pomanjkanja vlage. Če ga je težko potisniti v zemljo, je lahko težava v suhi ali zbiti zemlji. Ameriška univerzitetna svetovalna služba Utah State University ta preizkus priporoča prav kot enega od preprostih načinov za ugotavljanje, ali je vzrok za rjavenje trate lahko suša. Če izvijač težko prodre v tla, je zemlja verjetno presuha.

icon-expand Rumena trata še ne pomeni, da je mrtva. FOTO: Adobe Stock

Kaj vam pove preizkus z izvijačem?

Pomembno je, da ne preverite samo enega mesta. Izvijač zapičite na več delih trate – na sončnih in senčnih območjih ter tam, kjer se pogosto hodi. Če povsod zlahka prodre v tla, vendar je trata rumena, sama suša morda ni glavni problem. Če je zemlja trda in izvijač težko prodre vanjo, je lahko razlog pomanjkanje vlage ali zbitost tal. Prav zbita tla so lahko velik problem, saj otežujejo prodiranje vode, zraka in hranil do korenin. Kot ugotavljajo strokovnjaki za nego trate pri Homes & Gardens, je težak prodor izvijača v vlažna tla lahko znak, da trata potrebuje zračenje.

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Če je zemlja suha, je čas za zalivanje

Če preizkus pokaže, da je zemlja pod rumeno travo res suha, ji lahko pomaga temeljito zalivanje. Pri tem je bolje tla dobro namočiti in nato počakati, kot pa trato vsak dan zalivati z majhno količino vode. Ameriška univerzitetna svetovalna služba Alabama Cooperative Extension System svetuje, da voda prodre približno od deset do petnajst centimetrov globoko. To lahko po zalivanju preverite prav z izvijačem. Pogosto in plitvo zalivanje namreč spodbuja plitvo rast korenin, zaradi česar je trata v naslednjem sušnem obdobju še bolj občutljiva.

icon-expand Izvijač zapičite na več delih trate. FOTO: Adobe Stock

Če je zemlja zbita, voda ne bo dovolj

Kaj pa, če je trata rumena, zemlja pa tako trda, da izvijač komaj prodre vanjo? Takrat težava morda ni samo v pomanjkanju vode. Zbita tla omejujejo prostor, skozi katerega bi morali do korenin priti voda in zrak. V takem primeru je lahko koristno zračenje trate, s katerim v tleh ustvarimo majhne odprtine. Pri manjši trati lahko uporabimo vrtne vile, pri večjih površinah pa posebno napravo za zračenje. Preizkus z izvijačem je pri tem predvsem hitro opozorilo, da težave ne bomo rešili samo z dodatnim zalivanjem.

Poleti rjave trate ni treba vedno reševati

Morda boste presenečeni, vendar je lahko najboljša rešitev tudi – počakati. Kraljevo hortikulturno društvo opozarja, da lahko uveljavljena trata med sušo povsem porjavi, nato pa si po vrnitvi dežja znova opomore. Zato v dolgotrajni suši ni smiselno trate na vsak način ohranjati živo z obilnim zalivanjem. Še posebej pomembno je to v obdobjih pomanjkanja vode. Če trata raste, jo v vročem in suhem vremenu tudi kosite manj pogosto in višje. Daljši listi namreč pomagajo rastlini bolje prenašati sušne razmere. Ko rast povsem zastane, s košnjo počakajte.

Kdaj rumena trata potrebuje več kot samo vodo?

Suša ni edini razlog, zaradi katerega trava porumeni ali porjavi. Kot opozarja Kraljevo hortikulturno društvo, so lahko vzrok tudi glivične bolezni, pasji urin, poškodbe zaradi gnojil ali sredstev za zatiranje plevela ter različne težave v tleh. Posebej sumljivi so manjši, jasno omejeni madeži, ki se pojavljajo samo na določenih mestih. Če se trata po dežju oziroma zalivanju ne začne izboljševati ali če se poškodbe širijo, vzroka ne gre pripisati samodejno suši. Preden torej kupite novo seme, gnojilo ali začnete trato zalivati vsak dan, vzemite v roke navaden izvijač. V nekaj sekundah lahko dobite pomemben namig, ali je pod rumeno travo še dovolj vlage oziroma ali so tla morda preveč zbita. In če so korenine še žive, je lahko vaša na videz mrtva trata precej bližje zeleni preobrazbi, kot se zdi.

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