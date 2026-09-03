Hladnejše vreme je dobra novica za gobarje

Po poletni vročini se razmere v gozdu počasi spreminjajo. Temperature se znižujejo, tla pa lahko ob padavinah zadržijo več vlage. Prav kombinacija temperature in vlage pomembno vpliva na rast gob, zato je začetek jeseni za gobarje praviloma zanimiv čas. Kdaj bo gob res veliko, pa ni mogoče določiti samo po koledarju. Veliko je odvisno od vremena in razmer na posameznih območjih.

icon-expand Hladnejše vreme je dobra novica za gobarje. FOTO: Ni.Š.

Katere gobe bomo iskali jeseni?

Med najbolj priljubljenimi gobami v slovenskih gozdovih so jurčki, lisičke in marele, kar potrjuje tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V jesenskem času se pojavljajo še številne druge vrste, zato se lahko izkušenemu gobarju sprehod po gozdu hitro spremeni v polno košaro. Jurčki so med najbolj cenjenimi, lisičke pa zaradi svoje značilne barve spadajo med gobe, ki jih gobarji pogosto iščejo. Marele so prav tako dobro poznane in priljubljene, vendar je pri vseh gobah pomembno, da jih nabiramo samo takrat, ko jih zanesljivo prepoznamo.

icon-expand Med najbolj priljubljenimi gobami so jurčki, lisičke in marele. FOTO: Ni.Š.

Ne nabirajte gob, ki jih ne poznate

Pri gobarjenju velja preprosto pravilo: če niste povsem prepričani, katero gobo držite v rokah, jo pustite v gozdu. GOV.SI opozarja, da mora biti goba dovolj razvita, da je mogoče zanesljivo določiti njene značilnosti. Gobe je treba nabirati tako, da ne poškodujemo rastišča ali podgobja, po nabiranju pa jih je priporočljivo grobo očistiti že na mestu. Pomembna je tudi košara. Gobe je treba prenašati v trdni in zračni embalaži, nikakor pa v plastičnih vrečkah, kjer se lahko hitro poškodujejo in začnejo kvariti.

Na dan največ dva kilograma

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Pri nas veljajo tudi jasne omejitve glede količine nabranih gob. Posameznik lahko za lastne potrebe na dan nabere največ dva kilograma gob, razen vrst, katerih nabiranje je prepovedano. Zavod za gozdove Slovenije ob tem opozarja, da smo v gozdu gostje in moramo spoštovati naravo, rastje, živali ter lastnike gozdov. Na posameznih območjih je lahko nabiranje tudi omejeno ali prepovedano.

icon-expand Na dan največ dva kilograma. FOTO: Ni.Š.

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V gozd po gobe, vendar brez pretiravanja

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Če bodo september zaznamovali dovolj sveži dnevi in nekaj padavin, se lahko gobarska sezona v prihodnjih tednih lepo razvije. Zato je zdaj pravi čas za sprehod po gozdu, vendar z nekaj potrpežljivosti. Košara naj bo dovolj velika za tisto, kar boste dejansko porabili, najpomembnejše pravilo pa ostaja: domov odnesite samo gobe, ki jih dobro poznate, druge pa pustite tam, kjer rastejo.

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