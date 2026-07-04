Zdrava prst je odvisna predvsem od raznolikosti mikroorganizmov, ki sodelujejo pri razgradnji organskih snovi. V tem kontekstu se fermentirani mlečni izdelki, kot je jogurt, v nekaterih ekoloških pristopih omenjajo kot dodatek, ki lahko spodbuja aktivnost koristnih bakterij v zemlji.

Prisotne bakterije iz fermentiranih živil lahko prispevajo k hitrejši razgradnji organske snovi in s tem posredno izboljšajo strukturo tal ter njihovo rodovitnost.

1. Razredčen dodatek zemlji

Kot pišejo strokovnjaki, se jogurt v praksi uporablja zelo razredčen z vodo kot občasni dodatek zemlji, kjer naj bi podpiral delovanje mikroorganizmov v substratu.

2. Pospeševanje kompostiranja

V kompostu lahko fermentirane snovi pomagajo ustvariti bolj aktivno okolje za razgradnjo organskih odpadkov, kar lahko pospeši proces kompostiranja.

3. Podpora mikroflori okoli korenin

Nekateri ekološki vrtnarski pristopi poudarjajo pomen uravnotežene mikroflore v območju korenin, kjer lahko dodatni mikroorganizmi prispevajo k bolj stabilnemu rastnemu okolju.

4. Obogatitev sadilnih jam

Kot poročajo strokovni vrtnarski viri, se v zelo majhnih količinah fermentirani dodatki včasih uporabljajo pri pripravi sadilnih jam, kjer naj bi pomagali vzpostaviti bolj aktivno mikrobiološko okolje za mlade rastline.

5. Podpora ekološkemu ravnovesju tal

Strokovnjaki iz The Spruce in Gardening Know How poudarjajo, da je ključ pri takšnih pristopih predvsem ohranjanje naravnega ravnovesja v tleh, kjer lahko občasna uporaba fermentiranih dodatkov deluje kot dopolnilo, ne pa kot osnovno gnojilo.