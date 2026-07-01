Julij je obdobje, ko se vrtičkarji ne ukvarjajo več samo s sajenjem, ampak predvsem z vzdrževanjem, zalivanjem in sprotnim obiranjem pridelka.

Zalivanje v vročini: ključ do zdravega vrta

Kdaj in kako zalivati Kot poročajo vrtnarski portali, je najpomembnejše pravilo poletnega zalivanja: manj pogosto, a globoko. Površinsko škropljenje rastlin ne zadostuje, saj voda hitro izhlapi, korenine pa ostanejo suhe. Najboljši čas za zalivanje je: - zgodaj zjutraj - pozno zvečer S tem zmanjšamo izgube vode zaradi izhlapevanja in preprečimo ožige listov. Katere rastline potrebujejo največ vode Najbolj občutljive so: - paradižnik - kumare - bučke - solata - sveže posajene sadike Kot navajajo strokovnjaki iz University Extension Gardening Guides, je pri plodovkah pomembno tudi enakomerno zalivanje, saj nihanje vlage lahko povzroči pokanje plodov ali slabšo rast.

icon-expand Najpomembnejše pravilo poletnega zalivanja: manj pogosto, a globoko. FOTO: Shutterstock

Mulčenje: najboljši zaveznik proti suši

Mulčenje je v juliju skoraj obvezno opravilo. Kot pišejo strokovni vrtnarski viri, plast organske zastirke: - zmanjšuje izhlapevanje vode - preprečuje rast plevela - stabilizira temperaturo tal - izboljšuje strukturo zemlje Kaj lahko uporabimo za zastirko Najpogosteje se uporabljajo: - slama - pokošena trava (rahlo osušen sloj) - listje - lesni sekanci V sušnih obdobjih je mulč eden najučinkovitejših načinov varčevanja z vodo.

icon-expand Mulč/zastirka je eden najučinkovitejših načinov varčevanja z vodo. FOTO: Adobe Stock

Obiranje pridelkov in sprotna skrb za rastline

Julij je mesec obilne letine, zato je redno obiranje ključnega pomena. Kot poročajo na Gardening Know How, sprotno pobiranje plodov spodbuja rastline, da tvorijo nove cvetove in plodove. V tem času na vrtu zorijo: - paradižnik (zgodnje sorte) - kumare - bučke - jagodičevje - prvi krompir - stročji fižol Redno obiranje preprečuje tudi, da bi plodovi postali prezreli in obremenjevali rastlino.

Preberi še Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini

Odstranjevanje odvečnih poganjkov

Pri paradižniku je pomembno odstranjevanje zalistnikov, saj s tem usmerimo energijo v razvoj plodov. Prav tako je smiselno redčiti pregoste rastline, da omogočimo boljše kroženje zraka.

Setev za jesen: načrtovanje prihodnjih mesecev

Čeprav je poletje na vrhuncu, je julij idealen za setev jesenskih kultur. Kot navajajo vrtnarski strokovnjaki iz Almanac Gardening, lahko v tem obdobju sejemo: - endivijo - radič - repo - kitajsko zelje - solato za jesenski pridelek To omogoča, da vrt ostane produktiven tudi po poletju.

icon-expand Julij je idealen za setev jesenskih kultur. FOTO: Adobe Stock

Trata in okrasni vrt v poletni vročini

Trava v vročini hitro izgublja vlago, zato je pomembno: - višja košnja (ne prekratka) - redkejše, a globoko zalivanje - izogibanje košnji v največji vročini Kot poročajo strokovnjaki iz Gardeners' World, višja trava bolje zadržuje vlago in ščiti korenine pred izsušitvijo. Pri okrasnem vrtu je pomembno: - odstranjevanje odcvetelih cvetov - redno dognojevanje - zaščita pred močnim soncem (senčenje občutljivih rastlin)

Vrt v času vse pogostejših vročinskih valov

Podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše vročinske ekstreme, zato se vrtnarjenje prilagaja. Kot poročajo različni vrtnarski viri, postajajo ključni: - zbiranje deževnice - uporaba odpornejših sort - senčenje rastlin v najbolj vročih urah - izboljšanje strukture tal z organskimi materiali Pravilno načrtovan vrt lahko kljub sušnim obdobjem ostane stabilen in produktiven skozi celotno poletje.

Preberi še Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)