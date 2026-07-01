Julij je obdobje, ko se vrtičkarji ne ukvarjajo več samo s sajenjem, ampak predvsem z vzdrževanjem, zalivanjem in sprotnim obiranjem pridelka.
Zalivanje v vročini: ključ do zdravega vrta
Kdaj in kako zalivati
Kot poročajo vrtnarski portali, je najpomembnejše pravilo poletnega zalivanja: manj pogosto, a globoko. Površinsko škropljenje rastlin ne zadostuje, saj voda hitro izhlapi, korenine pa ostanejo suhe.
Najboljši čas za zalivanje je:
- zgodaj zjutraj
- pozno zvečer
S tem zmanjšamo izgube vode zaradi izhlapevanja in preprečimo ožige listov.
Katere rastline potrebujejo največ vode
Najbolj občutljive so:
- paradižnik
- kumare
- bučke
- solata
- sveže posajene sadike
Kot navajajo strokovnjaki iz University Extension Gardening Guides, je pri plodovkah pomembno tudi enakomerno zalivanje, saj nihanje vlage lahko povzroči pokanje plodov ali slabšo rast.
Mulčenje: najboljši zaveznik proti suši
Mulčenje je v juliju skoraj obvezno opravilo. Kot pišejo strokovni vrtnarski viri, plast organske zastirke:
- zmanjšuje izhlapevanje vode
- preprečuje rast plevela
- stabilizira temperaturo tal
- izboljšuje strukturo zemlje
Kaj lahko uporabimo za zastirko
Najpogosteje se uporabljajo:
- slama
- pokošena trava (rahlo osušen sloj)
- listje
- lesni sekanci
V sušnih obdobjih je mulč eden najučinkovitejših načinov varčevanja z vodo.
Obiranje pridelkov in sprotna skrb za rastline
Julij je mesec obilne letine, zato je redno obiranje ključnega pomena. Kot poročajo na Gardening Know How, sprotno pobiranje plodov spodbuja rastline, da tvorijo nove cvetove in plodove.
V tem času na vrtu zorijo:
- paradižnik (zgodnje sorte)
- kumare
- bučke
- jagodičevje
- prvi krompir
- stročji fižol
Redno obiranje preprečuje tudi, da bi plodovi postali prezreli in obremenjevali rastlino.
Odstranjevanje odvečnih poganjkov
Pri paradižniku je pomembno odstranjevanje zalistnikov, saj s tem usmerimo energijo v razvoj plodov. Prav tako je smiselno redčiti pregoste rastline, da omogočimo boljše kroženje zraka.
Setev za jesen: načrtovanje prihodnjih mesecev
Čeprav je poletje na vrhuncu, je julij idealen za setev jesenskih kultur. Kot navajajo vrtnarski strokovnjaki iz Almanac Gardening, lahko v tem obdobju sejemo:
- endivijo
- radič
- repo
- kitajsko zelje
- solato za jesenski pridelek
To omogoča, da vrt ostane produktiven tudi po poletju.
Trata in okrasni vrt v poletni vročini
Trava v vročini hitro izgublja vlago, zato je pomembno:
- višja košnja (ne prekratka)
- redkejše, a globoko zalivanje
- izogibanje košnji v največji vročini
Kot poročajo strokovnjaki iz Gardeners' World, višja trava bolje zadržuje vlago in ščiti korenine pred izsušitvijo.
Pri okrasnem vrtu je pomembno:
- odstranjevanje odcvetelih cvetov
- redno dognojevanje
- zaščita pred močnim soncem (senčenje občutljivih rastlin)
Vrt v času vse pogostejših vročinskih valov
Podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše vročinske ekstreme, zato se vrtnarjenje prilagaja. Kot poročajo različni vrtnarski viri, postajajo ključni:
- zbiranje deževnice
- uporaba odpornejših sort
- senčenje rastlin v najbolj vročih urah
- izboljšanje strukture tal z organskimi materiali
Pravilno načrtovan vrt lahko kljub sušnim obdobjem ostane stabilen in produktiven skozi celotno poletje.
Viri: rhs, gardenersworld, almanac, gardeningknowhow, University Extension Gardening Guides
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