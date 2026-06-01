Junij je mesec intenzivne rasti na vrtu

V začetku poletja vrt dobesedno oživi. Paradižnik, paprika, bučke, kumare in fižol začnejo intenzivno rasti, cvetlične grede pa so polne cvetov. Prav zato junij velja za mesec, ko lahko z nekaj pravilnimi ukrepi močno vplivamo na pridelek v prihodnjih tednih. Vrtnarski strokovnjaki s portala Gartenzauber poudarjajo, da je junij idealen za ponovno setev hitro rastočih vrtnin, kot so redkvica, solata, rukola, špinača in blitva. Na prazne gredice lahko sadimo tudi brokoli, kolerabo in pozne sorte zelja, ki bodo pridelek dale jeseni. Hkrati je to obdobje, ko je treba redno odstranjevati plevel, saj se zaradi toplote in pogostih neviht zelo hitro razrašča ter rastlinam jemlje vlago in hranila.

Katere vrtnine je še smiselno sejati junija

Čeprav mnogi mislijo, da je glavni čas sajenja že mimo, junij še zdaleč ni prepozen za številne vrtnine. Po priporočilih vrtnarskih strokovnjakov lahko v tem času sejemo: - nizki fižol, - rdečo peso, - korenje, - pozne sorte solate, - kumare, - bučke, - sladko koruzo, - blitvo, - rukolo, - špinačo, - redkev. Če nas čaka vročina, izbiramo sorte, ki bolje prenašajo sušo in visoke temperature. Pri korenju in redkvi so priporočljive sorte z daljšimi koreni, saj lažje dostopajo do vlage globlje v zemlji. Junij je prav tako primeren za sajenje zelišč. Bazilika, peteršilj, koper, drobnjak, rožmarin in timijan v toplem vremenu zelo dobro uspevajo, še posebej na sončnih legah.

Kaj storiti s paradižnikom, papriko in kumarami?

Paradižnik v juniju potrebuje posebno pozornost. Pomembno je redno odstranjevanje zalistnikov, saj s tem rastlina energijo usmeri v razvoj plodov. Prav tako je priporočljivo sprotno privezovanje rastlin ob oporo, ker lahko močne nevihte in veter hitro poškodujejo stebla.

Pri papriki, kumarah in bučkah strokovnjaki priporočajo enakomerno zalivanje. Nihanja med sušo in prekomerno vlago lahko povzročijo bolezni, pokanje plodov ali slabšo rast.

Vrtnarski portal Thompson & Morgan opozarja tudi na zaščito pred škodljivci. V juniju so zelo pogosti polži, uši in kapusov belin, zato je priporočljivo redno pregledovanje listov in čim hitrejše ukrepanje.

Sadno drevje in jagodičevje potrebujeta redčenje in zaščito

Junij je pomemben tudi za sadovnjak. Jablane in hruške pogosto razvijejo preveč plodov, zato jih je priporočljivo redčiti. Tako drevo ohrani moč, plodovi pa bodo večji in kakovostnejši. Smiselno je tudi zaščititi jagodičevje pred pticami, predvsem ribez, borovnice in češnje. Jagode je priporočljivo podložiti s slamo, saj tako ostanejo suhe, čiste in manj izpostavljene gnitju.

To je tudi čas prvih poletnih obiranj. Pobiramo lahko: - jagode, - zgodnji ribez, - zgodnji krompir, - mlado čebulo, - česen.

Cvetlice v juniju potrebujejo redno nego

Cvetlične grede so v začetku poletja najlepše, vendar brez redne nege hitro izgubijo bujnost. Strokovnjaki priporočajo odstranjevanje odcvetelih cvetov pri vrtnicah, potonikah in drugih trajnicah, saj to spodbuja novo cvetenje. Visoke rastline je priporočljivo privezati ob oporo, ker jih lahko poletne nevihte hitro polomijo. Redno dognojevanje pa pomaga ohranjati močno in zdravo rast.

Junij je primeren tudi za sajenje enoletnic, kot so: - cinije, - ognjič, - sončnice, - kapucinke, - kozmeje. Te rastline dobro prenašajo poletno vročino in cvetijo vse do jeseni.

Če bo junij sušen, bo zalivanje odločilnega pomena

Zadnja leta so poletja v Sloveniji vse bolj vroča in sušna. Vrtnarski strokovnjaki zato opozarjajo, da bo pravilno zalivanje letos ključnega pomena. Najbolje je zalivati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je izhlapevanje najmanjše. Pomembno je tudi globinsko zalivanje, saj rastline tako razvijejo močnejši koreninski sistem. Strokovnjaki opozarjajo, da vsakodnevno površinsko zalivanje pogosto naredi več škode kot koristi, saj rastline razvijejo plitve korenine in postanejo manj odporne na sušo.

Veliko pomoč pri zadrževanju vlage predstavlja zastirka. Slama, pokošena trava ali kompost pomagajo ohranjati vlažnost zemlje in zmanjšujejo pregrevanje tal. Priporoča se tudi zbiranje deževnice, saj bo voda v poletnih mesecih vse dragocenejša. Pri trati vrtnarski strokovnjaki svetujejo nekoliko višjo košnjo, ker daljša trava bolje zadržuje vlago in je odpornejša proti vročini.

Vrt v juniju zahteva več dela, a tudi največ nagradi

Čeprav je junij eden najbolj delovnih mesecev na vrtu, prinese tudi največ zadovoljstva. Gredice so polne življenja, prve pridelke že pobiramo, cvetlice pa ustvarjajo pravo poletno vzdušje. Z rednim zalivanjem, odstranjevanjem plevela, dognojevanjem in pravočasnim ukrepanjem proti škodljivcem lahko vrt tudi v bolj sušnem poletju ostane zdrav, zelen in bogato rodoviten.

