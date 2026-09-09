Poletje se počasi poslavlja, a vrtnarska sezona še zdaleč ni končana. Pravzaprav mnoge vrtnine bolje uspevajo v hladnejšem vremenu kot v poletni vročini. September je zato idealen čas za setev številnih rastlin, ki vam bodo svež pridelek zagotavljale vse do pozne jeseni, nekatere pa celo čez zimo. Strokovnjaki za vrtnarjenje pri portalu The Spruce opozarjajo, da je pri jesenski setvi najpomembneje upoštevati predvideni datum prve slane in čas, ki ga posamezna rastlina potrebuje do zrelosti.

Solata je ena najboljših izbir

Če želite hitre rezultate, s setvijo solate skoraj ne morete zgrešiti. Listnate sorte rastejo zelo hitro in jih lahko začnete pobirati že nekaj tednov po setvi. Jesenske temperature solati zelo ustrezajo, saj so rastline manj izpostavljene hitremu uhajanju v cvet. Poleg tega prenesejo tudi kakšno rahlo slano, zato boste lahko v svežih listih uživali precej dlje kot poleti.

Preberi še Solata, ki je najboljša v hladnejšem delu leta

Preberi še Solata, ki jo obožujemo pozimi

Grah ni le spomladanska vrtnina

Mnogi vrtičkarji grah povezujejo predvsem s pomladjo, vendar ga lahko uspešno sejemo tudi zgodaj jeseni. Hladnejše temperature mu veliko bolj ustrezajo kot poletna vročina. Če izberete sorte s krajšim časom razvoja in jih posejete dovolj zgodaj, lahko pridelek pričakujete še pred nastopom močnejših zmrzali. Ne pozabite, da lahko jeseni sejete tudi bob.

Preberi še Zdaj lahko ujamete še zadnji vlak za sejanje te rastline

Špinača za jesenske in zimske obroke

icon-expand Špinača FOTO: Shutterstock

Špinača velja za eno najbolj hvaležnih jesenskih vrtnin. Semena hitro kalijo v še vedno topli zemlji, rastline pa brez težav prenašajo nižje temperature. Mnogi vrtnarji celo ugotavljajo, da je jesenska špinača okusnejša od spomladanske, saj hladnejše vreme prispeva k bolj nežnim listom.

Preberi še Zelenjava, ki jo gojimo v hladnejšem delu leta

Redkvice in azijske listnate vrtnine

Če želite pridelek čim hitreje, posejte redkvice. Nekatere sorte potrebujejo le tri do štiri tedne do pobiranja. Dobro uspevajo tudi pak choi, kitajsko zelje in druge azijske listnate vrtnine, ki imajo rade svež zrak in zmerne temperature. Jeseni so pogosto bolj kakovostne kot spomladi, saj jih manj napadajo škodljivci.

Preberi še Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj

Oktobra pridejo na vrsto čebulnice

Ko se temperature še nekoliko znižajo, lahko začnete saditi česen in nekatere vrste čebule, ki bodo prezimile na gredi ter vas razveselile naslednje leto. Strokovnjaki poudarjajo, da so jeseni posajene čebulnice pogosto močnejše in dajejo večje pridelke.

icon-expand Jesen je idealen čas za sajenje nekaterih sort čebule in česna. FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na prvo slano