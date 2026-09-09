Poletje se počasi poslavlja, a vrtnarska sezona še zdaleč ni končana. Pravzaprav mnoge vrtnine bolje uspevajo v hladnejšem vremenu kot v poletni vročini. September je zato idealen čas za setev številnih rastlin, ki vam bodo svež pridelek zagotavljale vse do pozne jeseni, nekatere pa celo čez zimo. Strokovnjaki za vrtnarjenje pri portalu The Spruce opozarjajo, da je pri jesenski setvi najpomembneje upoštevati predvideni datum prve slane in čas, ki ga posamezna rastlina potrebuje do zrelosti.
Solata je ena najboljših izbir
Če želite hitre rezultate, s setvijo solate skoraj ne morete zgrešiti. Listnate sorte rastejo zelo hitro in jih lahko začnete pobirati že nekaj tednov po setvi.
Jesenske temperature solati zelo ustrezajo, saj so rastline manj izpostavljene hitremu uhajanju v cvet. Poleg tega prenesejo tudi kakšno rahlo slano, zato boste lahko v svežih listih uživali precej dlje kot poleti.
Grah ni le spomladanska vrtnina
Mnogi vrtičkarji grah povezujejo predvsem s pomladjo, vendar ga lahko uspešno sejemo tudi zgodaj jeseni. Hladnejše temperature mu veliko bolj ustrezajo kot poletna vročina.
Če izberete sorte s krajšim časom razvoja in jih posejete dovolj zgodaj, lahko pridelek pričakujete še pred nastopom močnejših zmrzali.
Ne pozabite, da lahko jeseni sejete tudi bob.
Špinača za jesenske in zimske obroke
Špinača velja za eno najbolj hvaležnih jesenskih vrtnin. Semena hitro kalijo v še vedno topli zemlji, rastline pa brez težav prenašajo nižje temperature.
Mnogi vrtnarji celo ugotavljajo, da je jesenska špinača okusnejša od spomladanske, saj hladnejše vreme prispeva k bolj nežnim listom.
Redkvice in azijske listnate vrtnine
Če želite pridelek čim hitreje, posejte redkvice. Nekatere sorte potrebujejo le tri do štiri tedne do pobiranja.
Dobro uspevajo tudi pak choi, kitajsko zelje in druge azijske listnate vrtnine, ki imajo rade svež zrak in zmerne temperature. Jeseni so pogosto bolj kakovostne kot spomladi, saj jih manj napadajo škodljivci.
Oktobra pridejo na vrsto čebulnice
Ko se temperature še nekoliko znižajo, lahko začnete saditi česen in nekatere vrste čebule, ki bodo prezimile na gredi ter vas razveselile naslednje leto. Strokovnjaki poudarjajo, da so jeseni posajene čebulnice pogosto močnejše in dajejo večje pridelke.
Ne pozabite na prvo slano
Ključ do uspešnega jesenskega vrta ni le izbira pravih vrtnin, ampak tudi pravočasna setev. Na vrečkah s semeni preverite podatek o številu dni do zrelosti in ga primerjajte s predvidenim datumom prve slane v vašem kraju. Tako boste vedeli, ali bo rastlina do pobiranja razvila dovolj velik pridelek.
Jesenski vrt ima še eno veliko prednost: manj plevela, manj škodljivcev in manj potrebe po zalivanju. Zato številni izkušeni vrtnarji prav jesensko pridelavo ocenjujejo kot eno najbolj prijetnih v celotnem letu.
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