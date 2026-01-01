Kompostiranje je lahko enostavno in zabavno. Preverite, kaj vse lahko brez slabe vesti vržete na kompost. Zagotovo boste and nekaterimi stvarmi presenečeni.

Kompostnik

Naj vam dejstvo, da nimate dragega montažnega kompostnika, ne vzame volje. Kompostnik lahko preprosto izdelate sami iz odpadnega lesa, starih palet ali kovine.

icon-expand Kompostnik FOTO: Adobe Stock

Prava kombinacija

Pri kompostiranju gre v osnovi za kombiniranje odpadkov, ki se ob razgradnji spremenijo v gnojilo, bogato s hranili. S tem gnojilom bomo torej oskrbovali zelenjavo, ki jo bomo kasneje pojedli, zato mora biti tudi priprava komposta premišljena.

Bio odpadki

Najbolj osnovna sestavina komposta so seveda organski odpadki, med katere sodijo zelenjavni olupki, jajčne lupine, kavna usedlina, neužitni deli rastlin, lupine oreščkov, žita, gnila zelenjava in sadje in druga surova rastlinska hrana.

icon-expand AdobeStock 331159996 FOTO: Adobe Stock

Rjavi material

Za pravo razmerje se priporoča, da na kompost dodate tudi tudi nekaj naravnih rjavih materialov kot so vejice, lubje in drugi oleseneli deli rastlin. Najbolje je, da uporabite manjše dele, sicer pa tudi večje veje in kosi lubja ne bodo pokvarili komposta, le nekoliko dlje bo trajalo preden bo ta pripravljen za uporabo na vašem vrtu.

Papir

Papir je še ena izmed dragocenih sestavin za vaš kompost. Izogibajte se beljenim in kemično obdelanim materialom, brez skrbi pa lahko odvržete tulce toaletnega papirja, papirnate vrečke, nepovoščene papirnate krožnike, karton, škatle za jajca, narezan časopis, kavne filtre, papirnate brisače, palčke za sladoled ...

Drugi naravni izdelki

Med naravne materiale sodijo tudi tekstilni izdelki kot je naprimer bombaž. Enako kot pri papirju velja opozorilo, da vključite samo organski bombaž brez barvil. Na kompost sodita tudi konoplja in juta.

Zeleni materiali

Pokošena trava ponuja bistvena hranila v kompostu. Vključite lahko tudi seno in stelje rastlinojedih živali, kot so morski prašički, skupaj z njihovimi odpadki, izogibajte pa se iztrebkom psov in mačk. Ne pozabite reciklirati odpadkov vrtnih rastlin nazaj v kompostnik, ob koncu sezone, ko poberete pridelek.

icon-expand AdobeStock 56743160 FOTO: Adobe Stock

Gobice in spužve za čiščenje

Naravne gobice za čiščenje so ena izmed tistih sestavin, ki na prvi pogled nikakor ne sodijo v kompost, a če gobic za tuširanje ne uporabljate več, jih brez slabe vesti vržete na kup komposta.

Pepel

Pepel velja za pravo bogastvo mineralov in drugih hranilnih snovi, zato je več kot primerno, da ga odvržemo na kompost. Seveda pod pogojem, da je bil les neobdelan in brez kemikalij.

Prah in druga umazanija

Ko čistite hišo, na kompost vrzite pometeno umazanijo, prah, celo dlake hišnih ljubljenčkov in druge odpadne predmete kot so vinski zamaški, zobotrebci, storži...