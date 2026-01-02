Obrezovanje je ključno za dobre breskve. S pravilnim obrezovanjem bodo vaša drevesa bolj zdrava, močnejša in bodo bolje rodila. S tem obvladamo velikost drevesa, kar olajša nabiranje plodov, poskrbimo, da sonce doseže vse dele krošnje in da se plodovi bolje zorijo. Obrezovanje pomaga tudi tako, da veje ne popokajo pod težo plodov, saj z redčenjem poskrbimo za večje in boljše breskve. Če dreves ne obrezujete pravilno, bodo preveč zrasla, manj rodila in plodovi bodo slabše kakovosti. Cilj je, da drevo ostane visoko okoli 2 do 2,5 metra, tako da lahko sadje nabiramo brez lestve. Želimo tudi, da je krošnja zračna in da sonce vanjo prodira, kar prinaša sladke plodove in manj bolezni. Naučite se, kako lahko s sezonskim obrezovanjem izboljšate svoj pridelek breskev.

icon-expand Breskve in nektarine FOTO: Shutterstock

Za boljše breskve je pomembno, da jih pravilno obrezujete. Če imate breskev ali več, je znanje o obrezovanju zelo koristno. Z obrezovanjem ohranjamo drevo nizko (okoli 2,5 metra), da lahko lažje obirate sadje in da se plodovi dobro razvijejo. Obrezovanje odstrani odvečne poganjke, dovoli soncu, da posije v notranjost drevesa in tako sadje hitreje dozori. Prav tako obrezovanje pomaga, da se drevo ne poškoduje, saj se veje lahko zlomijo, če je na njih preveč plodov. Z zgodnjim redčenjem plodov preprečimo lomljenje vej in dobimo večje ter boljše breskve. Pripravili smo vodič za obrezovanje breskev skozi celotno leto. Če boste pravilno obrezovali, bodo vaša drevesa zdrava, vi pa boste uživali v veliko sladkih plodovih. Pomembno je vedeti, da so zdrava drevesa breskev bolj rodna in jih je lažje obirati. Če dreves ne obrezujete ali jih obrezujete narobe, bodo zrasla visoko, imela manj plodov in več zelenja. Zato upoštevajte naše nasvete in si zagotovite boljšo letino.

Kako obrezati breskev ob sajenju in v prvih letih za trdno strukturo

Za zdravo breskev z veliko plodovi potrebujemo tri do štiri glavne veje, ki rastejo iz debla. Te veje morajo biti z deblom povezane pod kotom 45–60 stopinj. Veje, ki rastejo pod manjšim kotom, so šibkejše in se lahko zlomijo. To obrezovanje za dobro strukturo opravimo zgodaj spomladi, ko sadimo mlada drevesa. Ko sadimo breskev, izberemo tri do štiri močne veje, ki bodo glavne. Odstranimo vse veje, ki rastejo pretesno ob deblu ali pod pretesnim kotom. Če je veja slabo pritrjena, jo odrežemo blizu debla. Ta način reza pomaga pri celjenju in preprečuje bolezni.

icon-expand Breskve in nektarine FOTO: Shutterstock

Zimska rez breskev: Kako in kdaj za večjo odpornost in rodnost

Pripravite drevesa na obilno letino: Učinkovita zimska rez breskev

Zima je glavni čas za obrezovanje breskev, saj brez listov lažje vidite strukturo drevesa. Toda pozor na čas! Počakajte z obrezovanjem, dokler ne mine nevarnost močnega mraza. Drevesa, obrezana sredi zime in nato izpostavljena močnemu mrazu, se lahko poškodujejo ali celo propadejo. Običajno je varno obrezovati breskve približno en mesec pred datumom zadnje povprečne spomladanske zmrzali na vašem območju.

Kako začeti z zimsko rezjo:

1. Odstranite mrtve, poškodovane ali obolele veje: To preprečuje širjenje bolezni. 2. Odstranite 'vodne poganjke': To so močni, navpični poganjki, ki ne rodijo sadja. 3. Prepoznajte skeletne veje: Odstranite vse poganjke, ki rastejo iz debla in niso del glavne strukture. 4. Skrajšajte skeletne veje: Porežite jih do brsta, ki je obrnjen navzven. S tem nadzorujete skupno velikost drevesa, kar omogoča lažje obiranje. 5. Obrežite poganjke: Na vsaki skeletni veji pustite en poganjek na približno vsakih 30 centimetrov. Ti poganjki bodo rodili sadje naslednje poletje. Pomembno: Pred obrezovanjem vedno sterilizirajte orodje z alkoholom, da preprečite širjenje bolezni.

icon-expand Breskve FOTO: iStock

Ne obrezujte sredi zime, ko grozi izjemno hladen val! Drevesa, obrezana v takšnih razmerah, so lahko nepopravljivo poškodovana. Počakajte vsaj en mesec pred zadnjo spomladansko zmrzaljo za varno in učinkovito zimsko rez.

Spomladansko obrezovanje: Minimalna rez za maksimizacijo pridelka

Breskve rodijo na lanski rasti. Zato je spomladanska rez kratka. Spomladi odstranite samo mrtve, poškodovane ali bolne veje. Mrtve veje so tiste, ki po treh tednih od začetka rasti nimajo listov. Ta rez omogoča več svetlobe v notranjost drevesa. Več svetlobe pomeni boljše plodove in zdravo drevo. Pazite, da ne odrežete preveč živih vej, da ne zmanjšate pridelka. Vedno uporabljajte čisto orodje za preprečevanje bolezni. Spomladanska rez je torej predvsem čiščenje in ne toliko oblikovanje.

icon-expand Breskve FOTO: Thinkstock

Kako in kdaj redčiti plodove breskev za boljši pridelek

Če želite večje in bolj sladke breskve, morate odstraniti odvečne mlade sadeže. To storite približno mesec dni po cvetenju, ko so breskvice še majhne. Tako bo drevo energijo usmerilo v preostale plodove, ki bodo potem večji, lepši in okusnejši. To pomaga tudi drevesu, da se ne poškoduje. Na vsaki veji naj ostane približno ena breskev na vsakih 15 centimetrov. Majhne breskve z lahkoto odstranite s hitrim, vrtljivim gibom. Morda se vam zdi, da odstranjujete preveč sadežev, ampak rezultat bo vreden truda. Breskve, ki ostanejo, bodo zrasle večje in imele boljši okus in barvo. Če želite, da nezrele breskve hitreje dozorijo, jih pustite na sobni temperaturi ali jih dajte v papirnato vrečko. Zrele breskve pa shranite v hladilnik do pet dni, vendar jih ne dajajte v plastično vrečko, da se ne pokvarijo hitreje.

icon-expand Breskev FOTO: iStockphoto

Kako preprečiti bolezni breskev s pravilnim obrezovanjem

Breskve so podvržene raznim škodljivcem in boleznim, nekatere so povezane s slabimi praksami obrezovanja. Uporabite te nasvete za preprečevanje bolezni: 1. Ne obrezujte v mokrem vremenu: Obrezujte na sončne dni, da se rane hitro posušijo. To zmanjšuje tveganje za glivične bolezni. 2. Obrezujte redno: Letno obrezovanje ustvari majhne rane, ki se hitro zacelijo. Neredno obrezovanje (vsako drugo leto ali manj) zahteva večje reze, ki se celijo počasneje in so bolj dovzetni za okužbe. 3. Ne puščajte štrcljev: Veje odrežite nazaj do glavnega debla ali veje. Les v štrclju se ne zaceli tako učinkovito kot les ob glavnem deblu, kar poveča tveganje za okužbe. Štrclji so kot odprta vrata za bolezni. Poleg tega ne pozabite sterilizirati orodja med vsakim drevesom. S temi preprostimi koraki boste zmanjšali tveganje za bolezni in ohranili svoje breskve zdrave in produktivne. Za obrezovanje breskev uporabite pravo orodje: za tanke veje ostre ročne škarje, za debelejše (približno 2,5 cm) škarje za veje, za zelo debele veje (nad 7,5 cm) pa obrezovalno žago. Orodje naj bo vedno ostro in čisto, da preprečite bolezni. Breskve začnejo roditi plodove v 2 do 4 letih. Večina breskev je samooplodnih, kar pomeni, da zadostuje eno drevo, čeprav bližina druge sorte lahko izboljša pridelek. Redno obrezovanje in skrb za zdravje drevesa zagotavljata bogat pridelek.