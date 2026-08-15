Gojenje ameriških borovnic v loncu je postalo priljubljeno predvsem pri ljudeh, ki nimajo velikega vrta, a si želijo domačega sadja. Grmički niso zahtevni, vendar imajo eno posebno zahtevo: potrebujejo kisla tla. Prav napačna zemlja je najpogostejši razlog, da borovnice po nekaj mesecih začnejo propadati. Z dobro izbiro lonca, ustreznim substratom in rednim zalivanjem pa lahko tudi na balkonu vzgojimo zdrav grm, ki nas vsako leto razveseli z obilico modrih jagod.

Zakaj so borovnice primerne za gojenje v loncu?

Borovnice imajo razmeroma plitek koreninski sistem, zato se dobro prilagodijo življenju v večji posodi. To je velika prednost za vse, ki nimajo klasičnega vrta ali imajo na voljo le teraso. Pri gojenju v loncu imamo celo eno prednost pred sajenjem v tla: lažje nadzorujemo kakovost zemlje. Borovnice namreč potrebujejo precej bolj kislo okolje kot večina vrtnih rastlin. Strokovnjaki z ameriške univerze za hortikulturo Clemson Cooperative Extension poudarjajo, da je primerna kislost zemlje eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno rast borovnic. Najbolje uspevajo v tleh s pH-vrednostjo približno med 4,5 in 5,5.

icon-expand Ameriške borovnice niso rezervirane samo za velike vrtove. FOTO: Adobe Stock

Izberite pravi lonec, saj korenine potrebujejo prostor

Pri borovnicah majhen okrasni lonec ni dobra izbira. Čeprav mlada rastlina na začetku deluje majhna, se bo grm sčasoma precej razrasel. Za eno rastlino je primeren lonec s prostornino vsaj približno 40 do 50 litrov. Pomembno je tudi, da ima na dnu dovolj odprtin za odtekanje vode. Najpogostejša napaka pri gojenju borovnic v posodah je zastajanje vode. Korenine potrebujejo vlago, vendar ne smejo stati v razmočeni zemlji, saj lahko začnejo gniti. Dobro se obnesejo večji plastični ali keramični lonci, pri katerih je mogoče zagotoviti dobro odvodnjavanje.

Najpomembnejša je prava zemlja za borovnice

Če bi morali izbrati samo eno stvar, ki odloča o uspehu, bi bila to prava zemlja. Borovnice ne marajo običajne vrtne zemlje, apnenčastih tal ali univerzalnih substratov. Najboljša izbira je mešanica za kisloljubne rastline, podobna tisti, ki jo uporabljamo za rododendrone ali azaleje. Primerna mešanica običajno vsebuje šoto, lubje iglavcev ali druge materiale, ki pomagajo ohranjati kislo okolje. Po nasvetih vrtnarskih strokovnjakov iz Royal Horticultural Society (RHS) je pri gojenju borovnic ključnega pomena, da se izogibamo apnu in snovem, ki bi zvišale pH zemlje. Če borovnica nima ustreznih pogojev, se to hitro pokaže: listi lahko začnejo rumeneti, rast se upočasni, plodov pa je malo ali jih sploh ni.

Koliko sonca potrebujejo borovnice v loncu?

Borovnice za dobro rast potrebujejo veliko svetlobe. Najbolj jim ustreza lega, kjer imajo vsaj šest ur neposrednega sonca na dan. Na balkonu je idealna južna ali jugozahodna lega, vendar pazimo, da se lonec poleti ne pregreva. Temni lonci lahko na močnem soncu dosežejo zelo visoke temperature, kar lahko poškoduje korenine. Če je rastlina na zelo vročem mestu, pomaga, da lonec zaščitimo ali postavimo v večji okrasni lonec, ki dodatno izolira koreninski sistem.

icon-expand Jagode zorijo postopoma, zato jih običajno obiramo večkrat. FOTO: Adobe Stock

Zalivanje: borovnice ne marajo suše

Pri borovnicah je pomembno ravnovesje. Zemlja mora ostati rahlo vlažna, vendar ne mokra. Ker imajo rastline v loncih manj zemlje kot tiste na vrtu, se hitreje izsušijo. Poleti je zato treba zalivanje prilagoditi vremenu. V vročinskih obdobjih lahko potrebujejo vodo tudi vsak dan. Posebno pomembna je kakovost vode. Trda voda z veliko apnenca lahko sčasoma spremeni kislost zemlje in oslabi rastlino. Če je mogoče, je boljša deževnica ali voda z manj minerali. Kot opozarja vrtnarski portal Gardening Know How, je pri borovnicah pogosto prav nepravilno zalivanje razlog za slab pridelek, saj rastlina težko prenaša dolgotrajno sušo.

Preberi še Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode

Kdaj in kako gnojiti borovnice?

Borovnice niso rastline, ki bi potrebovale veliko gnojila, vendar potrebujejo pravo vrsto hranil. Najbolje je uporabiti gnojilo za kisloljubne rastline. Preveč dušika lahko povzroči bujno rast listov, manj pa cvetov in plodov. Gnojimo predvsem spomladi, ko rastlina začne aktivno rasti. Pozno poleti z gnojenjem ne pretiravamo, saj mora rastlina pred zimo zaključiti rast.

Obrezovanje pomaga do večjih plodov

Čeprav mlade borovnice nekaj let skoraj ne potrebujejo večjega obrezovanja, starejše grme občasno pomladimo. Odstranimo: - suhe in poškodovane veje, - zelo stare poganjke, - tanke veje, ki slabo rodijo. Cilj ni, da grm močno zmanjšamo, ampak da omogočimo več svetlobe in zraka v notranjost rastline.

Preberi še Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati

Katere sorte borovnic so najbolj primerne za lonec?

Za gojenje v posodi so najbolj primerne manjše oziroma pritlikave sorte. Te ostanejo kompaktnejše in jih je lažje vzdrževati. Med priljubljenimi izbirami so sorte, ki dobro uspevajo v omejenem prostoru, na primer "Top Hat" in nekatere pritlikave sorte ameriških borovnic. Pri izbiri je dobro preveriti tudi odpornost sorte na podnebje, saj niso vse sorte primerne za vsako območje.

Preberi še Zakaj korenje v loncu tako dobro uspeva?

icon-expand Borovnica je ena tistih rastlin, pri katerih se potrpežljivost hitro povrne. FOTO: Adobe Stock

Kdaj lahko pričakujemo prve plodove?

Borovnice potrebujejo nekaj časa, da se uveljavijo. Mlajše rastline lahko prve plodove ponudijo že po nekaj letih, najboljši pridelek pa običajno dosežejo, ko se grm dobro razvije. Jagode zorijo postopoma, zato jih običajno obiramo večkrat. Najslajše so takrat, ko so popolnoma modre in se zlahka ločijo od vejice. Gojenje borovnic v loncu je nekoliko bolj zahtevno kot pri nekaterih drugih sadnih rastlinah, vendar je nagrada velika. Z nekaj pravilne priprave lahko tudi majhen balkon postane prostor za domače sadje, ki ga poberemo neposredno z grma. Borovnica je ena tistih rastlin, pri katerih se potrpežljivost hitro povrne. Ko enkrat najdemo pravo ravnovesje med kislo zemljo, vodo in soncem, lahko isti grm več let zapored daje sladke domače plodove.

Preberi še Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde