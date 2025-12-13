Zakaj je izolacija cevi nujna?

Ko temperature padejo pod ničlo, lahko voda v ceveh zmrzne, se razširi in povzroči razpoke. Ob odtajanju se sprostijo litri vode, ki lahko poškodujejo stene, tla, izolacijo in osebne predmete. Strokovnjakinja Courtney Klosterman iz Hippo Home Insurance opozarja: "Popravilo počene cevi stane v povprečju od 350 do 1400 evrov, čiščenje po škodi zaradi vode pa lahko preseže 2000 evrov." Počene zunanje cevi lahko povzročijo tudi poplavljena dvorišča, poškodovane temelje in strukturne težave v domu. Ustrezna izolacija pa tveganje močno zmanjša. Priprava cevi na zimske temperature vas lahko reši pred dragimi popravili, dodaja Klosterman.

Kdaj izolirati cevi?

Po besedah Angie Hicks iz podjetja Angi je izolacija priporočljiva, ko temperature padejo pod 0 C. Posebno pozornost namenite: - cevem v neogrevanih kleteh, garažah in podstrešjih, - zunanjim cevnim priključkom, - hišam v toplejših podnebjih, ki niso zasnovane za mraz.

Najboljši materiali za izolacijo

Strokovnjaki priporočajo: - penasto izolacijo – enostavna namestitev, dobra toplotna zaščita, - steklena vlakna ali guma – dodatna zaščita, - grelni trakovi ali kabli – za cevi v ekstremnem mrazu. "Uporabite izolacijo iz pene, ki jo je enostavno namestiti," svetuje Klosterman. Hicks dodaja, da so vsi materiali dostopni v lokalnih trgovinah s strojno opremo.

Profesionalni nasveti za pripravo

Po besedah Michaela Gifforda iz podjetja Splitero: Odklopite in izpraznite vrtne cevi pred zmrzaljo. Cevne priključke zaščitite s pokrovi proti zmrzali. Preverite cevi za razpoke ali puščanja in jih pravočasno sanirajte. Seznanite se z lokacijo zapornih ventilov, da boste ob težavah ukrepali hitro.

Kontrolni seznam opravil

Izolacija cevi je preprost, a izjemno učinkovit ukrep, ki vas lahko reši pred dragimi popravilnimi stroški. Kot poudarja Klosterman: "Malo izolacije zdaj vas lahko reši pred velikimi glavoboli pozneje."

Pred zimo:

Preglejte cevi – poiščite razpoke ali puščanja in jih takoj sanirajte. Odklopite vrtne cevi – izpraznite jih in shranite na suhem. Izolirajte zunanje priključke – uporabite pokrove proti zmrzali. Preverite neogrevane prostore – kleti, garaže, podstrešja; izolirajte izpostavljene cevi.

Med zimo:

Uporabite izolacijo – peno, gumo ali steklena vlakna; za ekstremni mraz grelne trakove. Spremljajte temperature – ko padejo pod 0 C, dodatno zaščitite najbolj ranljive cevi. Preverite zaporne ventile – vedite, kje so, da lahko ob težavah hitro ukrepate. Ohranjajte toploto – v zelo mrzlih dneh pustite rahlo odprte pipe, da voda kroži.

Po zimi:

Ponovno preverite cevi – po odtajanju se lahko pokažejo skrite poškodbe. Očistite priključke – odstranite zaščitne pokrove in preverite delovanje sistema.