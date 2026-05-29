Kako obvarovati rastline v času vročinskih valov?

Vročinski valovi in suša lahko v nekaj dneh uničijo ves trud, ki ste ga vložili v svoj vrt ali zasaditev na balkonu. Rjavenje listov, povešene rastline in izsušena zemlja so prvi znaki, da rastline izgubljajo boj z visokimi temperaturami. A dobra novica je, da lahko s pravočasnimi in premišljenimi ukrepi večino težav preprečite. Ključ je v pravilnem zalivanju, zaščiti pred soncem in ohranjanju vlage v tleh. Če boste ukrepali pravočasno, bo vaš vrt ostal zelen tudi sredi poletne pripeke.

Kako pravilno senčiti rastline in ohraniti vlago v tleh?

icon-expand Razlika med pravilno nego in zanemarjenim vrtom se v vročini pokaže v nekaj dneh. FOTO: Shutterstock

V času ekstremne vročine je najhitrejši ukrep zaščita pred neposrednim soncem. Če imate rastline v loncih ali koritih, jih prestavite na senčno stran hiše, pod balkon ali drevo. Tudi že manjša sprememba lege lahko pomeni veliko razliko pri temperaturi tal. Na vrtu si lahko pomagate z improviziranimi rešitvami – senčniki, starimi rjuhami ali senčnimi mrežami. Pomembno je, da rastlin ne zaprete popolnoma, temveč jim omogočite zračenje. Še pomembnejši korak pa je poletno mulčenje, ki deluje kot naravna zaščita pred vročino in sušo. Na površino zemlje nasujte vsaj pet centimetrov debelo plast organskega materiala (slama, lubje, pokošena trava). Ta plast: - zadržuje vlago, - preprečuje pregrevanje tal, - in zmanjšuje potrebo po zalivanju. Prav mulčenje je pogosto odločilno, ali bodo rastline vročinski val preživele ali ne.

Kdaj in kako zalivati, da rastline ne propadejo?

icon-expand Zalivanje pred sončnim vzhodom je ključno – voda ima čas, da prodre do korenin, namesto da izhlapi. FOTO: Shutterstock

Največja napaka v vročini je površinsko zalivanje. Če vsak dan poškropite le zgornjo plast zemlje, voda nikoli ne doseže korenin, kjer je najbolj potrebna. Namesto tega raje zalivajte redkeje, a temeljito. Zemlja mora biti prepojena, da voda prodre globoko do koreninskega sistema. Najbolj učinkovito je: - zalivanje zgodaj zjutraj (pred 6. uro), - zalivanje neposredno ob korenine, - uporaba sistema "po kapljicah", ki vodo dovaja neposredno tja, kjer jo rastlina najbolj potrebuje, in prihrani veliko časa. Zalivanje čez dan ali po listih je napaka, saj sonce vodo hitro izhlapi, kapljice pa lahko povzročijo celo ožige na listih. Zapomnite si: zgodnje jutranje zalivanje je najpomembnejši ukrep za preživetje rastlin v vročini. Nikoli ne zalivajte čez dan ali po listih, ampak vedno neposredno v območje korenin, poroča stran Net.hr.

Katere rastline najbolje prenašajo vročino?

icon-expand Že nekaj ur sence na dan lahko bistveno zmanjša stres zaradi vročine. FOTO: Shutterstock

Če želite dolgoročno manj težav, stavite na rastline, ki so odporne na sušo in vročino. Med najbolj trpežne sodijo: - sivka, - žajbelj, - timijan, - rožmarin, - okrasne trave, - ameriški slamnik. To so rastline, ki uspevajo tudi v slabši zemlji in potrebujejo manj vode. O izbiri pravih rastlin smo na Dominvrt.si pisali tudi v članku rastline, ki ne potrebujejo veliko zalivanja. Dobra praksa je tudi gostejša zasaditev. Listi ustvarijo naravno senco, ki ščiti tla pred neposrednim soncem in upočasni izhlapevanje vode.

Česa nikakor ne smete početi v vročini?

icon-expand Vročina najprej udari v tla – izsušena zemlja pomeni, da korenine nimajo več dostopa do vode. FOTO: Shutterstock

V času vročinskih valov rastline potrebujejo mir, ne dodatnega stresa. Zato se izogibajte naslednjim opravilom: Gnojenje Rastline v vročini ne morejo učinkovito izkoriščati hranil. Gnojenje jih lahko dodatno izčrpa. Obrezovanje Z rezjo povečate izhlapevanje in oslabite rastlino, ki se že bori za preživetje. Presajanje Korenine potrebujejo stabilno in hladno okolje. Presajanje v vročini pogosto pomeni propad rastline. Uporaba škropiv Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija lahko zaščitna sredstva na listih povzročijo ožige.

Kaj to pomeni za vaš vrt?

Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo stalnica poletja. Zato zaščita rastlin ni več le koristna, ampak nujna.

icon-expand Zalivanje vrta v času vročine FOTO: Shutterstock

Če boste upoštevali osnovna pravila – senčenje, globinsko zalivanje in mulčenje – boste naredili največ, kar lahko. Vaš vrt pa vam bo to vrnil z zdravimi rastlinami, več pridelka in manj stresa. Največja napaka je odlašanje. Ko rastline enkrat kažejo znake hude izsušitve, jih je pogosto težko rešiti. Zato ukrepajte pravočasno – že ob prvem vročinskem valu. Ko pritiska huda vročina, pa obstaja tudi nevarnost neviht. Kako se pripraviti na slednje, saj vam lahko neurje, toča in veter v le nekaj sekundah popolnoma uničijo vrt?

3 hitri triki, če greste na dopust Kako rešiti rastline, ko vas ni doma? Če odhajate za nekaj dni, lahko z nekaj preprostimi triki preprečite, da vas pričaka uničen vrt: 1. Temeljito zalivanje + zastirka

Pred odhodom obilno zalijte vse rastline in dodajte plast zastirke, ki bo zadrževala vlago. 2. Premik v senco

Lonce in korita premaknite na senčno stran ali jih postavite skupaj – tako bodo rastline ustvarile lastno mikroklimo. 3. Domači trik 'po kapljicah'

Uporabite plastenko z majhno luknjo, obrnjeno v zemljo – voda bo počasi kapljala in ohranjala vlago več dni.