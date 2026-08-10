Plevel med tlakovci ni le estetska težava

Majhne zelene rastline, ki pokukajo med ploščami terase ali vrtne poti, se zdijo nedolžne, vendar se lahko hitro razrastejo. V razpokah se nabirajo zemlja, prah in organski ostanki, kar ustvari idealne pogoje za kalitev semen. Strokovnjaki iz organizacije Royal Horticultural Society (RHS) opozarjajo, da plevel pogosto uspeva prav na trdih površinah, kot so poti, dovozi in terase, saj semena prinese veter, rastline pa se prilagodijo tudi zelo omejenemu prostoru. Iz izkušenj pri urejanju okolice hiše se najbolje obnese pravilo: ukrepajte čim prej. Mladi plevel odstranimo veliko lažje kot rastline z močnimi koreninami, ki so se že utrdile.

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Kuhinjski nož ali star pripomoček za hitro odstranjevanje plevela

Eden najbolj preprostih trikov je mehansko odstranjevanje. Za ozke reže med tlakovci pogosto ne potrebujete posebnega orodja – pomaga lahko tudi star nož z zaobljeno konico, manjša lopatica ali drug tanek pripomoček. Vrtnarska strokovnjakinja Nicole Sanchez, ki jo omenja portal The Spruce, svetuje, da je pri mladih rastlinah najbolj učinkovito odstranjevanje iz razpok, saj tako odstranimo tudi čim več korenin. Pomembno je, da plevela ne odrežemo samo pri vrhu. Če ostane korenina, se bo pogosto hitro pojavil nazaj.

icon-expand Eden najbolj preprostih trikov je mehansko odstranjevanje. FOTO: Adobe Stock

Vrela voda: preprost trik, ki deluje predvsem na terasah

Eden najcenejših načinov odstranjevanja plevela je uporaba vrele vode. Ko jo previdno prelijemo neposredno po nezaželenih rastlinah, vročina poškoduje liste in stebla. Ta metoda je posebej primerna za: - razpoke med tlakovci, - vrtne poti, - dovoze, - površine brez okrasnih rastlin v bližini. Portal Better Homes & Gardens med učinkovitimi načini odstranjevanja plevela med tlakovci omenja tudi uporabo vrele vode, vendar opozarja, da je treba biti previden, saj lahko poškoduje tudi rastline, ki jih želimo ohraniti.

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Soda bikarbona lahko pomaga, vendar previdno

Soda bikarbona je še en kuhinjski pripomoček, ki ga nekateri vrtnarji uporabljajo proti plevelu. Deluje predvsem na manjših površinah, kjer želimo preprečiti rast neželenih rastlin, na primer v režah med tlakovci. Po pisanju portala Martha Stewart lahko soda bikarbona zaradi svoje sestave vpliva na rast plevela, vendar je treba paziti pri uporabi v bližini trate, cvetličnih gred ali rastlin, ki jih želimo ohraniti. Na večjih vrtnih površinah je ne uporabljajte brez premisleka, saj lahko spremeni lastnosti tal.

icon-expand Najboljši boj proti plevelu se začne še preden se pojavi. FOTO: Adobe Stock

Kis: priljubljen domači trik, ki ima tudi omejitve

Beli kis je eden najbolj znanih domačih pripravkov proti plevelu. Kis lahko poškoduje zelene dele rastline, vendar ni vedno trajna rešitev, saj pogosto ne uniči globokih korenin. Ameriška tiskovna agencija Associated Press je pri preverjanju priljubljenih vrtnarskih trikov opozorila, da gospodinjski kis pogosto deluje predvsem na listih, ne pa nujno na koreninskem sistemu. Če se odločite za to metodo, ga uporabljajte predvsem na mestih, kjer ne želite nobene druge rasti, na primer med tlakovci ali na robovih poti.

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Pomembneje kot odstranjevanje je preprečiti novo rast

Najboljši boj proti plevelu se začne, še preden se pojavi. Ko odstranite stare rastline, je pomembno, da očistite razpoke in odstranite čim več ostankov zemlje. Pri obnovi terase lahko pomaga tudi: - zapolnitev fug s peskom za tlakovce, - redno pometanje površin, - odstranjevanje listja in organskega materiala, - pravočasno odstranjevanje mladih rastlin. Strokovnjaki iz Good Housekeeping poudarjajo, da je dolgoročna rešitev predvsem preprečevanje, saj plevel najlažje odstranimo, preden se razširi in začne tvoriti nova semena. Terasa brez plevela ne zahteva nujno dragih sredstev. Veliko naredimo že z rednim vzdrževanjem in nekaj preprostimi pripomočki, ki jih imamo skoraj vedno doma. Največja napaka je čakanje – majhna rastlina v razpoki lahko v nekaj tednih postane precej večji problem.

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