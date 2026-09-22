Zakaj je kaki včasih zelo trpek

Neprijetna trpkost kakija je povezana predvsem s tanini. Pri trpkih sortah jih je v nezrelem sadežu veliko, zato lahko že majhen košček povzroči močan občutek suhosti v ustih. Med zorenjem se topni tanini pretvarjajo v manj topne oblike, zato trpkost postopoma izgine. Prav zaradi tega je pri takšnih sortah pomembno počakati, da se sadež dovolj zmehča. Ni pa vsak kaki enak. Nekatere sorte so namenjene uživanju, ko so še čvrste, druge pa morajo postati zelo mehke. Zato pri presoji zrelosti ni dovolj gledati samo barve, temveč tudi sorto in čvrstost sadeža.

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Kako pospešiti zorenje kakija

Kaki po obiranju še naprej zori, pri tem pa ima pomembno vlogo etilen, naravni rastlinski hormon, ki spodbuja zorenje sadja. Kot pojasnjujejo strokovnjaki pri University of Florida, se pri zorenju kakija spreminjajo čvrstost, barva in okus, pri trpkih sortah pa se postopoma zmanjšuje tudi občutek trpkosti. Če želite proces pospešiti, kakije položite v papirnato vrečko skupaj z zrelim jabolkom ali banano. Obe vrsti sadja sproščata etilen, zato se bo ta v bližini kakija povečal in spodbudil njegovo mehčanje. Najbolje je, da vrečko pustite pri sobni temperaturi in kakije vsak dan pregledate. Ko postanejo dovolj mehki, jih vzemite iz vrečke in zaužijte.

icon-expand Kaki tudi po obiranju še naprej zori. FOTO: Adobe Stock

Kaki dajte v papirnato vrečko z jabolkom

Eden najpreprostejših načinov je kombinacija kakija in zrelega jabolka. Jabolko namreč sprošča etilen, ki vpliva na procese zorenja pri kakiju. Podoben način opisuje tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, kjer med postopki za pospeševanje mehčanja kakija omenjajo shranjevanje sadežev skupaj z jabolkom ali banano v rahlo zaprti vrečki. Za domačo uporabo potrebujete le: - nekaj trdih kakijev, - eno zrelo jabolko, - papirnato vrečko. Kakije in jabolko položite v vrečko, ki je ne zaprete popolnoma neprepustno, nato pa jo pustite na sobni temperaturi. Sadeže preverite vsak dan, saj lahko zorenje napreduje precej hitro.

Pomaga tudi zrela banana

Če pri roki nimate jabolka, lahko uporabite banano. Tudi ta proizvaja etilen in lahko zato pospeši mehčanje kakija. Pri University of Florida posebej navajajo jabolka in banane kot sadje, s katerim lahko doma pospešimo zorenje kakija. Pri tem je pomembno, da uporabimo zrelo sadje in da kakije redno preverjamo, saj lahko predolga izpostavljenost etilenu povzroči prehitro mehčanje in propadanje. Za najbolj preprost postopek torej zadostuje papirnata vrečka, nekaj kakijev in zrela banana.

icon-expand Pomaga tudi zrela banana. FOTO: Adobe Stock

Pri kateri temperaturi naj zori kaki

Za domače zorenje je primerna sobna temperatura. Kaki lahko položite na kuhinjski pult, vendar ga ne izpostavljajte neposrednemu soncu ali zelo močnemu viru toplote. Slovenska spletna stran Metrob pri domačem zorenju kakija navaja temperaturo približno od 20 do 25 stopinj Celzija. Pri tem priporočajo, da kakijem dodamo nekaj jabolk in jih pustimo v posodi ali vrečki, pri čemer je treba prostor občasno prezračiti. Pri višji temperaturi se bo proces praviloma odvijal hitreje, zato je še pomembneje, da sadeže pregledate vsak dan.

Kako veste, da je kaki zrel

Najlažje boste zrelost preverili z nežnim pritiskom. Kaki, ki je namenjen uživanju v mehkem stanju, mora postati občutno mehkejši od sveže obranega plodu. Pri nekaterih sortah mora biti meso zelo mehko, skoraj želatinasto, medtem ko so druge primerne za uživanje že takrat, ko so še nekoliko čvrste. University of Florida opozarja, da se način zorenja razlikuje glede na sorto. Pri trpkih sortah je pomembno predvsem, da sadež dovolj dozori in se zmehča, saj se med zorenjem zmanjšuje vsebnost topnih taninov, ki povzročajo značilen trpek občutek v ustih.

icon-expand Najlažje boste zrelost preverili z nežnim pritiskom. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti, da bi kaki zgnil

Pri pospeševanju zorenja je pomembno, da na sadeže ne pozabite. Etilen sicer pomaga pri zorenju, vendar lahko predolga izpostavljenost povzroči prehitro mehčanje in propadanje. Metrob zato pri domačem zorenju svetuje, da vrečko oziroma posodo vsakih nekaj dni odpremo in prezračimo. Tako zmanjšamo možnost, da bi se zaradi zaprtih pogojev pojavilo gnitje. Kakije pregledajte vsak dan in odstranite tistega, ki je že zelo mehak, poškodovan ali kaže znake plesni. Tako boste preprečili, da bi se težava razširila na druge sadeže.

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