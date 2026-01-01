Rožmarin kot tipična sredozemska rastlina zahteva ustrezno zaščito pred nizkimi zimskimi temperaturami. V regijah, kjer zmrzal ni pogosta, ga je mogoče pustiti na prostem ob zagotovitvi dodatne izolacije. V predelih z občutno nižjimi temperaturami pa je priporočljivo rastlino prenesti v zaprt prostor. Koreninski sistem lahko učinkovito zaščitite z nanosom 8–15 cm debele plasti zastirke, ki jo lahko sestavljajo lesni sekanci ali slama. Stebla in liste je najbolje zavarovati s prekritji ali naravnimi materiali, kot so storži, ki jih pritrdimo ob tla. V primeru izrazito ostrih zim je smiselno rastline po nastopu prvega mraza obrezati na višino 15 cm, dodati 10–15 cm mulča ter ga spomladi odstraniti. Lončnice je prav tako mogoče pustiti zunaj, če so lonci ustrezno oviti z zaščitnimi materiali.

icon-expand Rožmarin FOTO: Shutterstock

Notranje zimovanje rožmarina

Če živite v območjih, kjer se temperature spustijo konkretno pod ledišče, rožmarin prestavite noter za zimo. To prepreči zmrzovanje. Izkopljite celo rastlino jeseni pred prvo zmrzaljo. Postavite lopato 15 cm od stebel, da ohranite veliko koreninsko grudo. Presadite v velik lonec s svežo zemljo. Pustite jo nekaj dni v loncu, da se privadi, preden jo prestavite noter. Alternativa, če ne želite izkopavati celotne rastline, je, da vzamete potaknjence. Odrežite 10–15 cm dolge potaknjence iz zdravih novih poganjkov. Ukoreninite jih v vodi ali zemlji, po želji z dodanim koreninskim hormonom. Ukoreninjenje traja 4–8 tednov. Pri zimski negi rožmarina v zaprtih prostorih upoštevajte naslednje. Rastlino postavite na okno, kjer bo 6–8 ur na dan prejemala močno, posredno svetlobo. Zalijte jo le, ko je zemlja suha na otip. Izogibajte se prekomernemu zalivanju. Da ohranite liste prožne, uporabite vlažilec zraka ali postavite lonec na pladenj s kamenčki in vodo, da povečate zračno vlažnost okoli rastline.

Ko spomladi mine nevarnost zmrzali, morate rožmarin postopoma privaditi na zunanje okolje. Temu pravimo utrjevanje. Prvih nekaj dni jih čez dan postavite zunaj, ponoči pa jih spet prestavite noter. To ponavljajte nekaj dni in vsak dan podaljšujte čas bivanja zunaj. Ko so popolnoma prilagojene, lahko lončnice trajno premaknete ven za poletje ali pa jih presadite nazaj v zeliščni vrt.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči