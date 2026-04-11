Kdaj je pravi čas za sajenje krompirja

Pravi čas za sajenje krompirja je predvsem povezan s temperaturo tal, ki mora biti vsaj okoli 7 do 13 stopinj Celzija, da se gomolji uspešno ukoreninijo. To potrjujejo praktični nasveti strokovnjakov z vrtnarskih portalov, ki svetujejo, da se krompir običajno sadi 2 do 4 tedne pred povprečno zadnjo pozebo, kar omogoča izrazitejše segrevanje tal. Če je prst premrzla in preveč mokra, se lahko gomolji zaradi nizkih temperatur tudi hitro pokvarijo oziroma začnejo gniti, kar vrtnarji pogosto opazijo pri prezgodnjem sajenju. Po izkušnjah vrtičkarjev pa je krompir na splošno bolj odporen na hladno vreme kot večina druge zelenjave, zato je zgodnje sajenje povsem možno, dokler tla niso zmrznjena.

Priprava tal in pravilen izbor semenskega krompirja

Pred sajenjem izberite vrtno površino z dobro drenažo in obilico sonca, saj krompir zelo slabo prenaša zastajanje vode. Strokovnjaki za vrtnarjenje priporočajo uporabo certificiranega semenskega krompirja, ker tak krompir ni obdelan s sredstvi za zaviranje kalitve, ki jih pogosto najdemo v trgovinskem krompirju. Pred sajenjem večje gomolje razrežite tako, da ima vsak košček vsaj eno ali dve "očesi", iz katerih bodo kalili novi poganjki. To omogoča bolj uspešno porazdelitev rasti in povečuje možnost za obilnejšo letino.

Kako zasaditi krompir – praktični koraki

Priprava grebenov ali jarkov je naslednji pomemben korak. Za najboljše rezultate jarke naredite približno 10 cm globoko z razmikom med gomolji okoli 25–30 cm in vrstnim razmikom približno 70–90 cm. Gomolje postavite z "očesi" navzgor in jih pokrijete z nekaj centimetri zemlje. Ko poganjki zrastejo nekoliko nad prst, jih postopoma pokrivate z dodatno zemljo, pri čemer nastane značilen vrh okoli stebla – ta tehnika spodbuja razvoj večjega števila gomoljev in preprečuje zelenjenje zaradi izpostavljenosti svetlobi.

Kako zaščititi krompir pred pozebo ali mrazom

Pomembno je, da krompir zaščitite, če pride do jutranjih temperatur pod lediščem. V takih primerih je priporočljivo, da gredice pokrijete z vrtnarsko kopreno ali zračno tkanino, ki zadržuje toploto in ščiti nežne poganjke. Poleg tega se lahko prst okoli rastočih rastlin 'osuje' z dodatnim kompostom ali prstjo, kar deluje kot izolacija in zmanjšuje vpliv nizkih temperatur.

Skrb po sajenju do prve pozebe

Po sajenju je ključnega pomena vzdrževanje enakomerne vlage v tleh, saj krompir potrebuje stalno vlago, še posebej v času rasti novih gomoljev. Preveč suhe ali preveč mokre razmere lahko ogrozijo razvoj rastlin. Enako pomembno je odstranjevanje plevela in uporaba mulča, ki pomaga ohranjati temperaturno stabilnost tal in zmanjšuje izhlapevanje vlage.