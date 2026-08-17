Zakaj je slak tako trdovraten plevel?

Slak (Convolvulus arvensis) je trajnica, ki se razmnožuje tako s semeni kot z obsežnim koreninskim sistemom. Njegove korenine se lahko razširijo več metrov v širino in globino, pri čemer že majhni koščki korenine lahko ponovno poženejo novo rast. Strokovnjaki iz BBC Gardeners' World Magazine poudarjajo, da se slak hitro ovije okoli drugih rastlin, jim odvzema svetlobo in hranila ter lahko sčasoma zavira njihov razvoj ali jih celo zaduši.

icon-expand Slak velja za enega najbolj trdovratnih vrtnih plevelov. FOTO: Adobe Stock

Kako ga učinkovito odstraniti z vrta?

Najpogostejši način zatiranja je vztrajnost. Ključnega pomena je redno odstranjevanje nadzemnih delov rastline, saj se s tem postopoma izčrpava podzemni koreninski sistem. Priporočajo tudi: - redno izkopavanje čim več korenin - preprečevanje širjenja z odstranjevanjem mladih poganjkov - izogibanje drobljenju korenin pri obdelavi zemlje Kot poroča Garden Organic, je popolna odstranitev pogosto zelo težka, zato je pomembno dolgoročno vzdrževanje in večletno zatiranje, ne enkratni ukrep.

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Kdaj je plevel lahko tudi koristen?

Zanimivo izjemo izpostavljajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society: slak ni vedno nezaželen. V določenih primerih ga je lahko smiselno pustiti pri miru. Če imate na vrtu tako imenovani "divji kotiček" ali naravno zasnovan prostor za spodbujanje biodiverzitete, lahko slak tam celo prispeva k raznolikosti življenja. Njegovi cvetovi namreč privabljajo opraševalce, njegova gosta rast pa lahko nudi zavetje manjšim organizmom. Podobno navajajo tudi pri University of Nevada Extension, kjer poudarjajo, da nekatere divje rastline v manj urejenih delih vrta lahko podpirajo ekološko ravnovesje, če ne ogrožajo gojenih rastlin.

icon-expand Divje rastline v manj urejenih delih vrta lahko podpirajo ekološko ravnovesje FOTO: Stock Adobe

Uravnotežen pristop med nadzorom in naravo

Čeprav je plezajoči slak v večini vrtov nezaželen zaradi svoje invazivne narave, ni vedno nujno, da ga popolnoma izkoreninimo. Ključno je razlikovati med urejenimi gredicami in naravnimi kotički vrta. V slednjih lahko rastline, kot je slak, prispevajo k večji biotski raznovrstnosti, medtem ko je v gojenih delih vrta potreben stalen nadzor, da ne prevzame nadzora nad drugimi rastlinami.

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