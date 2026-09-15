Zakaj star kompost izgubi svojo vrednost

Kompost oziroma gojitveni substrat se z uporabo spreminja. Organska snov se razgrajuje, rastline porabijo del hranil, material pa se lahko zbije in postane manj zračen. Royal Horticultural Society pojasnjuje, da je mogoče iztrošen substrat ponovno uporabiti, vendar ga je pred sajenjem smiselno obogatiti in dobro razrahljati.

Kako pripraviti star kompost za ponovno uporabo

Najprej ga stresite iz lonca in odstranite večje ostanke korenin ter druge dele rastlin. Nato ga dobro razrahljajte in po potrebi razdrobite večje kepe. RHS pri ponovni uporabi priporoča približno 70 odstotkov starega komposta in 30 odstotkov sveže organske snovi, na primer kakovostnega vrtnega komposta ali dobro preperelega hlevskega gnoja. Tako izboljšate strukturo starega materiala in mu dodate nekaj novih hranil. Za zelo zahtevne rastline pa je lahko potreben tudi dodaten vir hranil.

icon-expand Kompost oziroma gojitveni substrat se z uporabo spreminja. FOTO: Adobe Stock

Vsakega starega komposta ni pametno ponovno uporabiti

Če je rastlina propadla zaradi bolezni ali so v substratu prisotni škodljivci, bodite pri ponovni uporabi previdni. Takšnega materiala ni smiselno brez premisleka uporabiti za občutljive nove rastline. Če gre zgolj za star in iztrošen substrat, pa je možnosti precej več. Uporabite ga lahko na gredah, okoli že ustaljenih rastlin ali kot dodatek novemu kompostu.

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Uporabite ga kot zastirko

Stari kompost je lahko zelo uporaben tudi kot zastirka. RHS priporoča, da ga po gredah in obrobah razporedimo v približno 7,5 centimetra debeli plasti. Sčasoma ga bodo talni organizmi vnesli v tla, kjer bo prispeval k izboljšanju njihove strukture. Takšna rešitev je posebej priročna, če imate večjo količino starega substrata, ki ga ne želite več uporabljati za sajenje v lonce.

icon-expand Stari kompost je lahko zelo uporaben tudi kot zastirka. FOTO: Adobe Stock

Lahko ga dodate tudi novemu kompostu

Če starega komposta ne potrebujete takoj, ga lahko dodate kompostnemu kupu. Po podatkih Royal Horticultural Society lahko iztrošen substrat postane del novega komposta, skupaj z drugim vrtnim in kuhinjskim odpadom. Pri tem je pomembno razmerje med zelenimi materiali, bogatimi z dušikom, in suhimi oziroma rjavimi materiali, ki vsebujejo več ogljika. Dobro ravnovesje pomaga pri učinkovitejšem razkroju.

Kdaj ga raje zavrzite?

Če je substrat močno onesnažen, vsebuje veliko škodljivcev ali prihaja iz lonca, v katerem je bila rastlina očitno okužena, je bolje biti previden. Če pa je samo star, posedel in osiromašen, ga še ni treba odpisati. Zrahljajte ga, odstranite stare korenine in ga zmešajte s svežo organsko snovjo. Tako lahko star kompost ponovno postane uporaben za vrt, namesto da konča med odpadki.

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