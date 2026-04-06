Vaš vrt postaja mačje stranišče? Preverite, kako s citrusi, zelišči, kamni ali senzorskimi škropilci mačke odvrniti od kopanja. Naučite se učinkovitih metod za zaščito rastlin.

Zakaj mačke izbirajo vaš vrt za stranišče

Mačke običajno iščejo mehko, rahlo prst, kjer lahko z enostavnim kopanjem zakopljejo svoje iztrebke. Takšne površine, kot so urejene gredice in sveže obdelana zemlja, so zanje še posebej privlačne. Kot navaja organizacija Cats Protection, na vrtu pogosto izberejo najbolj primerno mesto, kjer lahko brez motenj opravijo potrebo.

Preberi še Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk

Mačke niso zlonamerne, ko to počnejo, vendar lahko to hitro postane težava za lastnike vrtov, še posebej če pogosto najdete iztrebke med rastlinami ali na površinah, kjer to ni zaželeno.

icon-expand Mačke običajno iščejo mehko, rahlo prst ... FOTO: Adobe Stock

Preverjeni načini za preprečevanje opravljanja potreb

Naravni in nežni odganjalci Mačke imajo izjemno občutljiv voh, zato lahko močni naravni vonji pomagajo zmanjšati njihovo željo po obiskovanju določenih predelov. Nekatere splošno priporočene možnosti vključujejo: Citrusi: Narezane lupine pomaranče, limone ali limete razporedite okoli gredic; vonj jih pogosto odvrne. Zelišča: Nekatera zelišča, kot sta sivka ali rožmarin, oddajajo močne arome, ki mačk pogosto ne privlačijo. Cimet in drugi močni vonji: Razpršilo iz vode z dodatkom cimeta ali drugih naravnih vonjev lahko mačke odvrne od kopanja.

Preberi še Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko

Naravni materiali, ki otežujejo dostop Mačke raje izberejo površine, ki jim omogočajo udobno kopanje. To pomeni, da lahko sprememba teksture tal pomeni veliko razliko: Kamenčki ali peščeni gramoz: Razporedite jih po zemlji, kjer mačke pogosto kopljejo, saj jim to otežuje kopanje.

icon-expand Nekatera zelišča, kot sta sivka ali rožmarin, mačkam niso všeč. FOTO: Adobe Stock

Vejice ali drobni ostanki lesa: Mačke se izogibajo površinam, ki niso gladke ali mehke, zato takšne ovire zmanjšujejo možnost, da bodo izbrale to mesto, kot pišejo strokovnjaki za domače živali. Fizične ovire in naprave Sistemi s senzorji gibanja in nežno vodo Učinkovit, a neškodljiv pristop je namestitev senzorskih škropilnikov z vodo, ki se ob zaznavi gibanja nežno sprožijo in mačko prestrašijo brez povzročanja škode. Kot poroča portal Catster, je to eden od najučinkovitejših načinov za odvajanje mačk od ogroženih predelov, saj se po nekaj neprijetnih izkušnjah izogibajo vrnitvi. Zaščita občutljivih območij z mrežo ali žico Položite mrežo ali žično mrežo nad tla okoli gredic. To preprečuje mačkam, da bi zlahka kopale, hkrati pa ne moti vrtnarskega dela.

Komunikacija in sožitje s sosedi

Preberi še S tem nikar ne hranite mačk

Če mačka pripada sosedu, je pomembno vedeti, da prijazen pogovor s sosedom lahko pogosto pripelje do kompromisov, kot so: - postavitev notranjih stranišč za njihovo mačko, - dogovor o času izhoda mačke iz hiše, - zagotavljanje, da mačke ne ostajajo brez nadzora. Kot navaja organizacija RSPCA, je včasih spoštljiv pogovor bolj učinkovit kot tiha pasivna agresija, saj prispeva k boljšim sosedskim odnosom in skupnemu reševanju težav. Kombinacija naravnih repelentov, fizičnih ovir in komunikacije s sosedi omogoča, da vrt ostane čist in prijeten, hkrati pa ostaja varen in prijazen do živali. Doslednost in potrpežljivost sta ključni za uspeh, saj mačke potrebujejo čas, da se navadijo na nove ovire ali spremenjeno okolje.