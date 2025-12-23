Kot poroča meteoinfo, bo v noči na sredo nad naše kraje prodrl hladnejši zrak s severa, kar bo povzročilo razširitev padavin nad večji del države. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin, čez dan pa bo prevladovalo oblačno vreme s padavinami, ki bodo tudi v nižjih legah večinoma snežne. Temperature se bodo gibale med - 1 in 2 stopinjama Celzija, kar pomeni povečano nevarnost za zmrzal in poškodbe rastlin. Meteoinfo še navaja, da bo rahlo sneženje v vzhodni Sloveniji vztrajalo tudi v noči na četrtek ter se nadaljevalo na božični dan, na vzhodu pa bo ponehalo šele v noči na petek. Razlike v količini snega in debelini snežne odeje bodo med posameznimi območji zelo velike.

icon-expand Vrt pozimi FOTO: Adobe Stock

Takšne vremenske razmere so za vrt in rastline zahtevne, saj kombinacija nizkih temperatur, snega in dolgotrajne vlažnosti povzroča stres tako koreninam kot nadzemnim delom rastlin. Kot opozarja Royal Horticultural Society (RHS), so največja tveganja v zimskem času nenadni padci temperature, globoka zmrzal tal ter mehanske poškodbe zaradi teže snega, predvsem pri drevesih in grmovnicah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za učinkovito zaščito vrta je ključno, da se ukrepa pravočasno. Pokrivanje rastlin z zračno prepustnimi zaščitnimi materiali, kot so vrtnarska koprena ali zimski flis, pomaga zadrževati toploto tal in zmanjšuje vpliv mraza. Kot navaja RHS, mora biti zaščita nameščena tako, da se ne dotika neposredno listov in poganjkov, saj lahko stik z mrzlo tkanino povzroči dodatne poškodbe zaradi zmrzali. Posebno pozornost je treba nameniti koreninam. Kot piše Better Homes & Gardens, so ravno korenine najbolj občutljiv del rastlin v zimskem času. Debela plast organskega mulča, kot so slama, suho listje ali kompost, deluje kot izolacija, ki preprečuje globoko zmrzovanje tal in zmanjšuje temperaturna nihanja. Mulčenje je še posebej pomembno pri trajnicah, mladih sadikah in sadnem drevju.

icon-expand Okrasni vrt pozimi FOTO: Adobe Stock

Lončnice so zaradi omejene količine zemlje bistveno bolj izpostavljene mrazu. Kot svetuje Better Homes & Gardens, jih je v času zmrzali najbolje prestaviti v zaščiten, neogrevan prostor, kot so garaže, lope ali rastlinjaki. Če to ni mogoče, je smiselno lonce dodatno izolirati in jih postaviti skupaj, saj skupinska postavitev zmanjšuje izgubo toplote. Sneg lahko povzroči tudi mehanske poškodbe dreves in večjih grmovnic. Kot opozarja britanski vrtarski portal GardenTalk, se moker in težak sneg hitro nabere na vejah ter povzroči lomljenje, zlasti pri zimzelenih vrstah. Sneg je treba odstranjevati previdno, brez sunkovitih gibov, saj stresanje vej pogosto povzroči več škode kot koristi.

icon-expand Sneg na rastlini FOTO: Shutterstock

Pomemben, a pogosto spregledan ukrep je zalivanje pred nastopom hujšega mraza. Kot navaja Better Homes & Gardens, vlažna zemlja zadržuje več toplote kot suha, zato lahko zmerno zalivanje v najtoplejšem delu dneva, dokler tla še niso zamrznjena, pomaga rastlinam lažje prestati hladne noči. Napovedan božični mraz in sneg po podatkih meteoinfo pomenita, da bo zima resno posegla v vrtove po vsej Sloveniji. Pravočasna zaščita rastlin, tal in dreves ni le priporočilo, temveč nujen ukrep, če želimo preprečiti poškodbe, ki se pogosto pokažejo šele spomladi, ko je za popravke že prepozno.