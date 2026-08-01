Zakaj lahko poletno obrezovanje škodi rastlinam

Obrezovanje je pomemben del nege vrta, vendar ni vsaka sezona primerna za vsak poseg. Poleti se rastline soočajo z višjimi temperaturami, močnim soncem in pogosto sušnimi obdobji, zato se po rezu težje obnavljajo. Ko odstranimo veje in liste, rastlina izgubi del svoje sposobnosti za fotosintezo in zaščito pred vročino. Sveže rane na vejah so lahko tudi vstopna točka za bolezni in škodljivce. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society opozarjajo, da je pri obrezovanju vedno pomembno upoštevati vrsto rastline in njen naravni cikel rasti, saj napačen termin lahko vpliva na cvetenje v naslednji sezoni.

Hortenzij poleti ne obrezujte na pamet

Hortenzije so med rastlinami, pri katerih vrtnarji pogosto naredijo največ napak. Marsikdo jih po cvetenju močno poreže, vendar je treba vedeti, da različne vrste hortenzij zahtevajo različno nego. Pri nekaterih sortah se cvetni popki za naslednje leto oblikujejo že na starih poganjkih. Če jih poleti odstranimo, lahko naslednje leto ostanemo brez bogatega cvetenja. Pravilno obrezovanje hortenzij je zato odvisno od sorte. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z University of Minnesota Extension, je treba pri hortenzijah najprej vedeti, ali cvetijo na starem ali novem lesu, saj se temu prilagodi tudi čas rezi.

icon-expand Pravilno obrezovanje hortenzij je odvisno od sorte. FOTO: Shutterstock

Spomladanskih cvetočih grmovnic poleti ne krajšajte brez razloga

Grmovnice, kot so forzicija, španski bezeg in okrasne češnje, večinoma cvetijo na poganjkih, ki so nastali prejšnje leto. Če jih poleti močno porežemo, lahko odstranimo veje, na katerih bi se v naslednji sezoni razvili cvetovi. Namesto bujnega cvetenja lahko dobimo rastlino z veliko listja in malo cvetov. Pri takšnih rastlinah je pogosto najboljši čas za večjo rez takoj po koncu cvetenja, ko ima rastlina še dovolj časa, da razvije nove poganjke.

Vrtnic v največji vročini ne režite preveč

Vrtnice sicer prenesejo obrezovanje, vendar poletna vročina ni idealen čas za močne posege. Večje rezanje v obdobju visokih temperatur lahko rastlino dodatno obremeni. Poleti je bolj smiselno odstranjevati odcvetele cvetove in poškodovane dele, medtem ko večjo oblikovalno rez pustimo za primernejši čas. Po priporočilih ameriške organizacije American Rose Society je pri vrtnicah pomembno predvsem redno odstranjevanje odmrlih cvetov, saj s tem rastlino spodbudimo k nadaljnjemu cvetenju.

icon-expand Vrtnic v največji vročini ne režite preveč. FOTO: Shutterstock

Sadnega drevja ne obrezujte brez načrta

Tudi pri sadnem drevju lahko poletna rez hitro postane napaka. Nekateri sadjarji poleti odstranjujejo bujno rast, vendar pretirana rez lahko povzroči prevelik odziv rastline in nastanek številnih novih poganjkov. Pri sadnem drevju je treba vedeti, zakaj izvajamo rez. Nekaj je odstranjevanje poškodovanih vej, drugo pa močno preoblikovanje krošnje. Strokovnjaki z University of California Agriculture and Natural Resources poudarjajo, da je pri sadnem drevju čas obrezovanja povezan z vrsto drevesa, ciljem rezi in podnebnimi razmerami.

Kaj lahko poleti varno naredite na vrtu

Poleti se raje osredotočite na manj stresne posege. Odstranite suhe ali bolne veje, odstranite odcvetele cvetove in redno spremljajte morebitne znake bolezni. Pred rezanjem vedno uporabite čisto in ostro orodje. Tope škarje lahko poškodujejo rastlinsko tkivo in povzročijo večje rane, ki se počasneje celijo. Pri vrtnarjenju pogosto velja pravilo, da manj pomeni več. Rastline imajo svoj naravni ritem, zato jih ni treba ves čas oblikovati. Najlepši vrtovi običajno nastanejo takrat, ko vrtnar razume, kdaj pomagati in kdaj pustiti naravi, da opravi svoje. Poletje je čas, ko lahko v vrtu najbolj uživamo, ne pa nujno čas za velike posege. Preden vzamete škarje v roke, se zato vprašajte, ali rastlina rez res potrebuje in ali je trenutek zanjo primeren. Ena napačna poteza lahko pomeni manj cvetov, počasnejšo rast in več dela v prihodnji sezoni.

icon-expand Poleti se raje osredotočite na manj stresne posege. FOTO: naročnik

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