Pravi čas za pobiranje je zato ključnega pomena – z nekaj preprostimi znaki pa lahko vsak vrtnar ugotovi, kdaj je česen pripravljen na spravilo.

Rumenenje listov je prvi opozorilni znak

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je idealen trenutek za pobiranje takrat, ko začnejo spodnji listi rumeneti, vendar je večina zgornjih listov še vedno zelena. Strokovnjaki svetujejo, da je dobro počakati, dokler ima rastlina še približno nekaj zdravih zelenih listov, saj ti pomagajo zaščititi glavico in izboljšujejo kakovost pridelka. Česen je običajno pripravljen, ko porumeni približno 40 do 60 odstotkov listov. Če čakamo predolgo, se lahko ovoj okoli strokov začne trgati, glavice pa so zaradi tega manj primerne za daljše shranjevanje.

icon-expand Pravi čas za pobiranje je ključnega pomena. FOTO: Adobe Stock

Preprost trik: preverite eno glavico

Preden poberete ves pridelek, je priporočljivo izkopati eno poskusno glavico. Če so stroki lepo razviti, napeti in zapolnjujejo prostor v ovoju, je česen najverjetneje pripravljen. Če so stroki še majhni in med njimi ni jasnih ločitev, je bolje počakati še nekaj časa. Pri prezrelem česnu se lahko stroki začnejo ločevati, kar zmanjšuje kakovost in obstojnost pri shranjevanju.

Česna ne pulite, ampak ga previdno izkopljite

Preberi še Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev

Velika napaka začetnikov je, da česen poskušajo preprosto potegniti iz zemlje. Ker so glavice občutljive, jih lahko poškodujemo, poškodbe pa povečajo možnost gnitja med skladiščenjem. Poznavalci svetujejo, da zemljo okoli glavice previdno zrahljamo z lopatko ali vilami in rastlino dvignemo iz zemlje. Po spravilu naj imajo listi in steblo še nekaj časa svojo vlogo pri sušenju.

Najpomembnejši korak za obstojnost: sušenje

Sveže pobran česen ni takoj pripravljen za dolgotrajno shranjevanje. Potrebuje proces sušenja oziroma "zorenja", pri katerem se zunanji ovoj posuši, vrat rastline pa zapre. Kot priporočajo strokovnjaki pri Penn State Extension, je treba česen po pobiranju sušiti v suhem prostoru z dobrim kroženjem zraka. Takšen postopek lahko traja več tednov in bistveno podaljša čas, ko bo pridelek ostal uporaben. Česen pustimo s stebli in listi, ga položimo ali obesimo v zračen, senčen prostor ter ga zaščitimo pred neposrednim soncem. Pri pravilnem sušenju zunanja lupina postane papirnata, korenine pa suhe.

icon-expand Po sušenju odstranimo odvečno zemljo. FOTO: Thinkstock

Kako česen shraniti do naslednje pomladi?

Po sušenju odstranimo odvečno zemljo, skrajšamo stebla in korenine ter izberemo najbolj zdrave glavice. Za shranjevanje so najboljše suhe, nepoškodovane glavice brez mehkih delov ali znakov plesni. Najbolje se obnesejo zračne posode, mrežaste vrečke ali tradicionalno pletenje v kite, saj česen potrebuje kroženje zraka. Pri Utah State University Extension priporočajo shranjevanje v hladnem, suhem prostoru, kjer ni nevarnosti zmrzovanja in prevelike vlage.

Majhen trik za večji pridelek prihodnje leto

Najlepše in največje glavice ne porabite vse za kuhanje. Najbolj zdrave stroke lahko shranite za jesensko sajenje. Večji stroki praviloma dajo močnejše rastline in večje glavice v naslednji sezoni. Pravilno pobran in shranjen česen lahko tako postane ena najbolj hvaležnih zalog z domačega vrta – z malo pozornosti pa bo njegov okus spremljal jedi še dolgo po poletni žetvi.

Preberi še Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti