Če želite, da bi bila vaša domača zelenjava čim dlje sveža in bi imela tisti pravi, poln okus, se morate naučiti, kdaj jo odnesti z vrta. Izkušeni vrtnarji vedo, da obstaja le kratek trenutek med plodom, ki je še premalo zrel, in tistim, ki je že prešel svojo najboljšo formo. Čeprav so sorte, zalivanje in sonce pomembni za rast, je čas obiranja tisti, ki neposredno vpliva na to, kako hitro se bo zelenjava pokvarila v vašem hladilniku ali shrambi. Glavna pravila so preprosta: hladno jutro je vedno boljša izbira kot popoldanska vročina, ko plodovi izgubijo svojo napetost zaradi izhlapevanja vode. Poznavanje teh osnovnih pravil bo drastično izboljšalo vašo vrtnarsko izkušnjo.

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Najboljši čas za obiranje: Zakaj zjutraj, ko se rosa posuši?

icon-expand Vrtnar pobira pridelek FOTO: Adobe Stock

Osnovno pravilo za vse vrtičkarje je: nabirajte zgodaj zjutraj. Ko se rosa osuši, a je zunaj še prijetno hladno, je vaša zelenjava v najboljši kondiciji, poroča stran Slobodna Dalmacija. Takrat je pripravljena na shranjevanje. Če čakate predolgo v popoldan, boste opazili, da listnata zelenjava nekoliko uvene, stročji fižol pa postane bolj upogljiv in manj sočen. Razlog je v soncu in vročini, ki iz plodov dobesedno črpata vlago. Če jutranje delo res ne gre v vaš urnik, raje počakajte na pozen večer, ko vročina popusti, a vedite, da bodo plodovi takrat še vedno obremenjeno s toploto dneva, zato jih morate takoj ohladiti.

Glavni nasvet: Vedno obirajte pred poldnevom. Rastline iz družine kapusnic in solatnice so najbolj občutljive na dnevno vročino in vlago.

Kako ravnati z listnato, korenasto in plodovito zelenjavo?

Čas v vrtu si razporedite po občutljivosti rastlin. Začnite pri solatah in zeliščih, saj ta zunaj ne zdržijo vročine niti kakšno uro po tistem, ko se ozračje segreje nad 20 stopinj. Če te rastline naberete sredi dneva, bodo hitro uvele, tudi če jih boste postavili v vodo. Paradižnik in bučke so malo bolj vzdržljivi in ne bo problematično, če jih naberete malce kasneje. Pri korenju in rdeči pesi bodite pozorni: zemlja jih ščiti pred vročino, ko pa pridejo na površje, postanejo žrtev temperature. Vedno imejte pripravljeno gajbico ali košaro v senci in pridelek čim prej pospravite na hladno, da ustavite izgubo svežine.

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