Česen se že tisočletja goji v različnih delih našega planeta. Ni le odličen dodatek k številnim jedem, ampak tudi izjemno zdrav pridelek. Zaradi teh lastnosti ga mnogi vrtnarji obožujejo in je obvezen na večini naših vrtov. Vzgoja česna ni pretirano težavna. Najpomembneje je, da ujamemo pravi čas za sajenje in nato za izkopavanje.

icon-expand Česen na vrtu sadimo dvakrat v letu. FOTO: Adobe Stock

Česen sadimo dvakrat letno

Česen običajno sadimo v dveh obdobjih, pri čemer je jesen nekoliko bolj optimalna. Prvo okno za sajenje česna je zgodaj spomladi, takoj ko je že mogoče obdelati zemljo, čeprav to ni idealno, saj so čebulice brez hladnega obdobja običajno manjše. Spomladansko sajenje je nekoliko bolj uspešno, če stroke predhodno ohladimo v hladilniku, da posnemajo zimski mraz. Jeseni, običajno od sredine septembra do novembra, je optimalni čas za sajenje te vrtnine, saj ima ta tako dovolj časa, da se lahko še pred zimo ukorenini. Hladno obdobje namreč sproži proces, imenovan vernalizacija, ki je bistven za nastanek čebulic.

Znaki, da je česen pripravljen na pobiranje

Česen pobiramo takrat, ko se stroki izbočijo iz glavice, kožica naj bi bila mehka, še vedno prožna, a ne posušena. Odvisno od sorte, je to lahko vse od sredine junija pa do sredine avgusta. Jesenski česen z grede pobiramo konec junija ali v začetku julija, spomladanskega pa mesec ali dva kasneje.

icon-expand Česen pobiramo takrat, ko se stroki izbočijo iz glavice, kožica bi naj bila mehka, še vedno prožna, a ne posušena. FOTO: Shutterstock

Kdaj pobiramo zimski česen?