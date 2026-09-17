Ko se dnevi krajšajo in jutra postajajo hladnejša, številni lastniki vrtov kosilnice že pospravijo v garažo. A po mnenju vrtnarskih strokovnjakov je prav zadnja jesenska košnja ena od odločitev, ki lahko pomembno vpliva na to, kako bo trata videti prihodnjo pomlad. Namesto da bi se ravnali po koledarju, je bolje opazovati samo travo. Kot pojasnjuje revija BBC Gardeners' World, trata običajno potrebuje košnjo vse dotlej, dokler aktivno raste. Rast se začne občutno upočasnjevati, ko temperature padejo pod približno 10 stopinj Celzija, vendar je to odvisno tudi od vremena in posamezne regije. Pri nas je to običajno oktobra, a vseeno - kot že rečeno - najbolj pomembno je, da opazujete, kaj se dogaja z vašo trato in kakšne so vremenske napovedi. Če je namreč jesen toplejša, lahko trava aktivno raste tudi dlje, zato je zadnja košnja pogosto potrebna še pozneje, navaja stran dnevnik.hr.

Ne odločajte se po datumu, temveč po rasti

icon-expand Veliko vrtnarjev kosilnico pospravi prezgodaj, strokovnjaki pa opozarjajo, da je pri zadnji jesenski košnji pomembnejša rast trate kot datum na koledarju. FOTO: Adobe Stock

Marsikdo meni, da je zadnja košnja vedno oktobra, vendar strokovnjaki opozarjajo, da univerzalnega datuma ni. Blaga jesen lahko pomeni, da trata raste še novembra, medtem ko se v hladnejših krajih rast ustavi precej prej.

Po priporočilih vrtnarskih strokovnjakov je zadnjo košnjo smiselno opraviti takrat, ko opazite, da trava raste bistveno počasneje kot poleti. Pomembno je tudi, da kosite v suhem vremenu. Mokre ali pomrznjene trave nikoli ne kosite, saj lahko naredite več škode kot koristi. Tudi BBC Gardeners' World opozarja, da košnja mokre ali zmrznjene trate povečuje tveganje za poškodbe in bolezni.

Največja napaka? Prenizko pokošena trata

Jeseni mnogi travo pokosijo zelo na kratko, ker želijo preprečiti nadaljnjo rast. A ravno to je lahko težava. Strokovnjaki revije BBC Gardeners' World priporočajo, da jeseni nekoliko zvišate višino rezila in trato pustite višjo kot poleti, približno štiri centimetre. Daljše travne bilke namreč še naprej izkoriščajo sončno svetlobo in krepijo koreninski sistem pred zimo. Tudi strokovnjaki za nego trate opozarjajo, da prekratka trata slabše prenaša zimski mraz, medtem ko predolga trava lahko poleže, zadržuje vlago in ustvarja idealne razmere za razvoj plesni ter drugih bolezni. Zato je cilj ravnovesje: trata ne sme biti niti previsoka niti prenizka.

Pred zimo ni pomembna le košnja

icon-expand Za zdravo trato je pomembno tudi to, da odpadlo listje redno odstranjujete. FOTO: Profimedia

Jesen je tudi čas za odstranjevanje odpadlega listja, prezračevanje tal in obnovo poškodovanih delov trate. Po navedbah BBC Gardeners' World je prav jesen eno najboljših obdobij za izboljšanje stanja trate, saj je v tleh več vlage, temperature pa so še vedno dovolj ugodne za rast korenin.

Če boste trato na zimo pripravili pravilno, vas lahko spomladi pričaka gostejša, bolj zdrava in bolj zelena travna preproga. Včasih je torej tista zadnja košnja v letu veliko pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled.

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