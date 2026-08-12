Kaj je kompostni čaj in zakaj ga vrtnarji uporabljajo?

Kompostni čaj ni pravi čaj, ampak tekoči izvleček iz kakovostnega, zrelega komposta. Ko kompost namočimo v vodi, se v tekočino sprostijo različne organske snovi, hranila in mikroorganizmi, ki so naravno prisotni v kompostu. Kot pojasnjuje italijanski raziskovalni center CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), je kompostni čaj tekoči organski pripravek, ki nastane z namakanjem komposta v vodi, z dodatnim prezračevanjem ali brez njega. Vsebuje lahko koristne mikroorganizme in bioaktivne snovi, uporabljamo pa ga lahko pri koreninah ali tudi za nanos na liste. Ideja za kompostnim čajem je preprosta: namesto da kompost dodamo samo v zemljo, del njegovih koristnih lastnosti prenesemo v tekočo obliko, ki jo lahko hitro uporabimo na gredah, v rastlinjakih ali pri lončnicah.

icon-expand Kompostni čaj je tekoči izvleček iz kakovostnega, zrelega komposta. FOTO: Adobe Stock

Kako kompostni čaj deluje na rastline?

Zdrava zemlja ni samo opora za korenine, ampak živ sistem, v katerem živijo številni mikroorganizmi. Bakterije, glive in drugi drobni organizmi sodelujejo pri razgradnji organske snovi ter pomagajo rastlinam pri dostopu do hranil. Prav zaradi tega kompostni čaj ni klasično tekoče gnojilo, ki bi rastlino hitro "nahranilo". Njegova glavna prednost je v podpori življenju v tleh. Evropska mreža EU CAP Network pri projektu o prezračevanem kompostnem čaju ugotavlja, da lahko takšni pripravki povečajo prisotnost koristnih mikroorganizmov v tleh ter pomagajo izboljšati ravnovesje med organizmi, ki živijo okoli rastlinskih korenin. Hkrati strokovnjaki opozarjajo, da rezultati niso vedno enaki pri vseh rastlinah in da je veliko odvisno od kakovosti komposta ter načina priprave. V praksi to pomeni, da kompostni čaj ni rešitev za vsako težavo na vrtu, lahko pa je koristen del širše skrbi za zdravo zemljo.

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Kako pripraviti kompostni čaj doma?

Za osnovno različico ne potrebujete posebne opreme. Najpomembnejše je, da uporabite dober kompost. Potrebujete: - zrel domači kompost, - vedro ali večjo posodo, - čisto vodo, - mrežasto vrečko ali kos blaga. Postopek: - Nekaj pesti zrelega komposta položite v vrečko. - Vrečko potopite v vedro vode. - Pustite stati približno 12 do 24 ur. - Občasno premešajte. - Tekočino uporabite za zalivanje rastlin. Kompost mora biti dobro dozorel. Sveži kompostni ostanki niso primerni, saj še niso stabilizirani in lahko vsebujejo snovi, ki rastlinam ne koristijo. Pri domači pripravi je pomembno tudi, da kompostni čaj uporabimo svež. Dolgotrajno shranjevanje spremeni njegovo sestavo, zato pripravek ni več enak kot takoj po pripravi.

icon-expand Kompostni čaj uporabimo svež. FOTO: Adobe Stock

Prezračevani kompostni čaj: različica za bolj izkušene vrtnarje

Nekateri vrtnarji uporabljajo tako imenovani prezračevani kompostni čaj. Pri tej metodi se voda med pripravo dodatno oskrbuje s kisikom s pomočjo zračne črpalke. Namen je spodbuditi razvoj aerobnih mikroorganizmov, ki potrebujejo kisik in so povezani z zdravim okoljem v tleh. Po podatkih projekta EU CAP Network je pri takšni pripravi najpomembnejša kakovost osnovnega komposta. Ta mora biti zrel, dobro prezračen in bogat s koristnimi mikroorganizmi. Projekt hkrati poudarja, da področje še vedno raziskujejo in da znanstvene ugotovitve niso pri vseh poskusih popolnoma enake. Za običajni domači vrt pa zapletena oprema ni nujna. Tudi preprosta različica lahko služi kot dodatek pri negi zemlje.

Kje uporabiti kompostni čaj na vrtu?

Kompostni čaj lahko uporabite na več načinov. Najpogostejša uporaba je zalivanje okoli rastlin, kjer tekočina pride neposredno do območja korenin. Primeren je predvsem v obdobju aktivne rasti: - po presajanju sadik, - pri razvoju zelenjave, - po obiranju, ko rastline potrebujejo obnovo. Uporabljajo ga tudi za škropljenje listov, vendar mora biti pripravek pri tem dobro precejen. Večji delci komposta lahko zamašijo pršilko ali pustijo sledi na listih.

Najpogostejše napake pri pripravi kompostnega čaja

Pri prvih poskusih se pogosto pojavijo podobne napake. Uporaba nezrelega komposta Kompost mora biti temen, drobljiv in brez neprijetnega vonja. Predolgo namakanje Daljša priprava ne pomeni nujno boljšega učinka. Pomembna je kakovost postopka, ne samo čas. Pričakovanje takojšnjih rezultatov Kompostni čaj deluje predvsem dolgoročno, saj podpira življenje v tleh. Uporaba na poškodovanih rastlinah kot "zdravilo" Če rastlino napade bolezen ali škodljivec, kompostni čaj običajno ni dovolj za rešitev težave.

icon-expand Svež kompostni ostanki niso primerni za čaj. FOTO: Arhiv naročnika

Je kompostni čaj vreden poskusa?

Za vrtnarje, ki že imajo domač kompost, je priprava kompostnega čaja zanimiv in cenovno ugoden način, kako še bolje izkoristiti organski material. Ne gre za čudežni pripravek, ki bi čez noč spremenil vrt, lahko pa pomaga ustvariti bolj živo in uravnoteženo zemljo. Največji učinek boste opazili, če ga uporabljate skupaj z osnovami dobrega vrtnarjenja: rednim dodajanjem komposta, zastiranjem tal, pravilnim kolobarjenjem in skrbjo za mikroorganizme v zemlji.

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