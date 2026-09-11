Enoletna suholetnica: prepoznate jo po nežnih cvetovih

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus) izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bila prinesena kot okrasna rastlina. Rastlina spada v družino nebinovk. Zraste lahko približno do meter in pol visoko, ima pokončno, pogosto razvejano steblo in dlakave liste. Od zgodnjega poletja do jeseni razvija številne majhne cvetne koške z belimi ali rahlo rožnatimi jezičastimi cvetovi ter rumeno sredico. Prav zaradi videza jo lahko zamenjamo za katero od priljubljenih okrasnih cvetlic. Toda če se pojavi tam, kjer je nismo posadili, je dobro preveriti, za katero rastlino gre.

Zakaj se enoletna suholetnica tako hitro širi?

Glavna prednost enoletne suholetnice pri širjenju so semena. Po podatkih portala Tujerodne vrste se njena semena širijo z vetrom, zato lahko rastlina hitro naseli nova območja. Najdemo jo na travnikih, ob cestah, na opuščenih njivah, gramoznih površinah, tratah in drugih rastiščih, kjer so tla pogosto motena. Na vrtu je zato ne smemo ocenjevati samo po tem, koliko rastlin vidimo. Posamezna rastlina, ki zacveti in nato razvije semena, lahko pripomore k pojavu novih rastlin v naslednjih sezonah. Tudi v Sloveniji je zelo pogosta. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo jo uvršča med invazivne tujerodne rastline, za katere svetuje nadzorovanje širjenja in odgovorno odstranjevanje z vrtov ter drugih zemljišč.

icon-expand Na prvi pogled je enoletna suholetnica skoraj ljubka vrtna cvetlica. FOTO: Adobe Stock

Ne zamenjajte je z običajnim vrtnim plevelom

Enoletna suholetnica ni nevarna zato, ker bi bila strupena ali bi človeku neposredno škodovala. Težava je predvsem njena sposobnost širjenja in vpliv na rastlinske združbe. Info Flora jo v Švici uvršča med invazivne novotujerodne rastline in opozarja, da se njene populacije širijo tudi na vrstno bogatih, revnih travnikih, kjer lahko ogrožajo značilno domorodno rastlinstvo. Vpliv rastline pa ni povsod enak. Novejše stališče organizacije Info Flora opozarja, da odsotnost statistično pomembnega vpliva v posamezni raziskavi še ne pomeni, da vrsta na splošno nima ekoloških posledic. Pri ocenjevanju invazivnosti je treba upoštevati širši nabor podatkov in razmere na različnih območjih.

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Kako se je lahko znebimo?

Če na vrtu opazimo posamezne rastline, je najbolj smiselno ukrepati čim prej. Slovensko ministrstvo za posamezne rastline priporoča puljenje oziroma izkopavanje celih rastlin. Pri večji razširjenosti svetuje večletno redno košnjo pred cvetenjem. Pri odstranjevanju je pomembno, da rastlin ne pustimo ležati na vrtu, predvsem če že cvetijo. Slovenski strokovnjaki opozarjajo, da se lahko cvetoče rastline tudi po košnji še naprej razvijajo in dokončajo semenski razvoj. Zato pokošenega materiala ni pametno brez premisleka pustiti na mestu. Najlažje jo je odstraniti, ko je še mlada in preden razvije cvetove. Če jo pulimo ročno, odstranimo čim večji del rastline in mesto nato spremljamo. Ker lahko semena ostanejo na območju, enkratno odstranjevanje še ne pomeni nujno konca težave.

icon-expand Najlažje jo je odstraniti, ko je rastlina še mlada. FOTO: Adobe Stock

Kje jo najpogosteje najdemo?

Enoletna suholetnica dobro izkorišča odprta in motena rastišča. Tujerodne vrste navajajo predvsem nepravilno košene travnike, njive, opuščene kmetijske površine, ruderalna rastišča, gramoznice, robove cest in trate. V Sloveniji je bila prvič zabeležena že v 19. stoletju, danes pa jo lahko najdemo po vsej državi. Portal Invazivke beleži tudi nove preverjene najdbe, kar kaže, da je vrsta še vedno predmet spremljanja.

Kaj narediti, če jo opazite na vrtu?

Če ste enoletno suholetnico prepoznali na svojem vrtu, je najbolje, da ne čakate, da se razraste. Posamezne rastline odstranite čim prej, predvsem pred nastankom semen, območje pa v naslednjih letih občasno preglejte. Pri večji razširjenosti je pomembno predvsem preprečevanje semenenja. Redna košnja pred cvetenjem lahko zmanjša možnost nadaljnjega širjenja, pri majhnem številu rastlin pa je učinkovitejše ročno odstranjevanje. Čeprav je enoletna suholetnica na pogled nežna in privlačna, je ne gre načrtno saditi na vrt. Slovensko ministrstvo jo namreč uvršča med invazivne tujerodne rastline in svetuje, da se njeno širjenje nadzoruje. Lep cvet zato ni vedno znak, da je rastlina dobrodošla v vsakem kotičku vrta.

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