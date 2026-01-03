Liči je poln hranil in izjemno koristen za zdravje. V naslednjih vrsticah odkrijte vsestransko uporabnost tega eksotičnega sadeža.

icon-expand Plodovi ličija rastejo v grozdih od tri pa tudi do 40 sadežev. FOTO: Shutterstock

Tako kot nekatere druge vrste tropskega sadja, kot je denimo avokado, tudi liči naravno raste v drugačnih pogojih, kot jih lahko dobi pri nas. Kljub temu je mogoče na območjih, ki zanj niso najbolj domača, uspešno pridelati plodove ali pa vsaj vzgojiti čudovito drevo kot okras na vrtu. Čeprav liči raste v subtropskem podnebju, potrebuje tudi daljše obdobje hladnega vremena, da proizvede cvetove, ki so predpogoj za razvoj plodov. V sadovnjaku opraševanje opravijo žuželke, pri sobnih drevesih pa boste morali za to poskrbeti ročno. Zavedajte se, da lahko traja približno tri do pet let, preden to počasi rastoče drevo obrodi sadove ali celo več kot deset let, če je bilo vzgojeno iz semena. Sajenje se običajno opravi spomladi, ko mine nevarnost zmrzali.

Kaj je sadje liči?

Liči je tropski sadež, ki izvira iz Kitajske, zdaj pa ga na veliko gojijo tudi drugod po svetu. Ima hrapavo, rdečkasto rjavo zunanjo lupino, ki jo je mogoče enostavno olupiti. Pod njo se v notranjosti skriva bel, rahlo prosojen sadež v velikosti jagode. Okus je sladek in nežen, s pridihom cvetja in medu. Običajno se uživa svež, lahko pa se uporablja tudi pri kuhanju, peki in pripravi pijač, kot so sokovi in koktajli. S kombinacijo svoje vsestranskosti in zdravstvenih koristi je liči vsekakor vredno dodati k prehrani.

icon-expand Odraslo drevo poleg sadežev daje tudi prijetno senco. FOTO: Shutterstock

Nabiranje ličija

Plodovi ličija rastejo v grozdih od tri pa tudi do 40 sadežev. Običajno dozorijo v poletnih mesecih od junija do julija, včasih pa tudi še septembra. Zelenih sadežev ni smiselno nabirati, ampak je bolje, da jih pustite na drevesu in oberete šele, ko dobijo rožnato do rdečo barvo. Odraslo drevo, ki raste v idealnih okoliščinah, lahko obrodi obilo sadja, vendar je znano, da je liči, kar se tiče pridelka, precej nestanoviten. Najpogostejši razlog za slab pridelek so visoke temperature v obdobju, ko ta pričakuje ohladitev. Cvetenje lahko spodbudite tako, da ob koncu sezone, ko z drevesa poberete vse sadeže, drevo obrežete.

Prehranska vrednost ličija

Liči zaradi visoke hranilne vrednosti velja za super sadež. Če iščete sladko in sočno sadje, ki je obenem še polno koristnih snovi, je liči vsekakor vredno poskusiti. To eksotično sadje je bogato s hranili, kot so vitamin C, vlaknine in antioksidanti. Ta bistvena hranila zagotavljajo številne koristi za zdravje. Med drugim tudi za krepitev imunosti, izboljšanje prebave, spodbujanje zdrave kože in las ter zmanjšanje vnetij.

icon-expand Sadeže nabiramo šele, ko postanejo rdeči. FOTO: Shutterstock

Poleg tega liči vsebuje več vitaminov B, ki igrajo ključno vlogo pri ohranjanju splošnega zdravja in dobrega počutja. V ugodnih količinah sta prisotna tudi kalij in baker, ki pomagata uravnavati krvni tlak in izboljšujeta delovanje živcev. Vlaknine v ličiju pomagajo pri prebavi in spodbujajo zdravo odvajanje blata, medtem ko antioksidanti ščitijo pred škodljivimi prostimi radikali, ki lahko poškodujejo celice in prispevajo k različnim boleznim. To super živilo vsebuje tudi visoko raven antioksidantov, ki lahko pomagajo zmanjšati vnetja in zmanjšajo tveganje za kronične bolezni, kot so rak in bolezni srca. Flavonoidi, ki jih najdemo v ličiju, skupaj z antioksidanti zagotavljajo dodatne koristi za zdravje, kot je izboljšano delovanje možganov in zmanjšano tveganje za nevrodegenerativne bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen.

Uporaba ličija v kulinariki