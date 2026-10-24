Kdaj limonovec jeseni prestaviti v notranjost?

Limonovec je sredozemska rastlina, ki potrebuje veliko svetlobe, vendar slabo prenaša nizke temperature in zmrzal. Zato ga je treba jeseni pravočasno pripraviti na prezimovanje, še preden se temperature ponoči nevarno znižajo. Strokovnjaki iz britanskega Kraljevega hortikulturnega združenja svetujejo, da limonovce pred prihodom hladnih noči prestavimo v zaščiten prostor. Primerna izbira je svetel, hladen zimski vrt, neogrevan rastlinjak brez nevarnosti zmrzali ali svetel prostor, kjer temperatura ostaja dovolj nizka za zimski počitek rastline. Za limonovec ni najboljša izbira pretopla dnevna soba. Zaradi suhega zraka, visokih temperatur in pomanjkanja svetlobe lahko začne izgubljati liste, poleg tega se v neugodnih razmerah hitreje pojavijo škodljivci. Če limonovec raste v loncu, ga je mogoče brez večjih težav prestaviti na varno. Pri drevesu, ki raste na vrtnih tleh, pa je treba zaščito prilagoditi lokalnemu podnebju, saj samo prekrivanje krošnje ne zagotavlja varnosti ob močnejši zmrzali.

icon-expand Limonovec je sredozemska rastlina, ki potrebuje veliko svetlobe. FOTO: B.R.

Kako limonovec zaščititi pred jesenskim vetrom in mrazom?

Hladen veter rastlino izsušuje, nenadni padci temperature pa lahko poškodujejo liste, mlade poganjke in korenine. Še posebej občutljive so korenine limonovca v loncu, saj jih pred mrazom ne varuje okoliška vrtna zemlja. Lonec zato postavite ob zavetno, po možnosti sončno steno, kjer bo rastlina zaščitena pred močnimi sunki vetra. Če jo nameravate prezimiti na prostem, se pred tem prepričajte, da so lokalne zimske razmere za to primerne. Pri zaščiti limonovca upoštevajte nekaj preprostih pravil: Zaščitite korenine. Lonec ovijte z izolativnim materialom, ki zmanjša ohlajanje koreninske grude. Uporabite zračno prekrivko. Ob nevarnosti mraza krošnjo zaščitite z vrtnarsko kopreno, ki prepušča zrak. Navadna plastična folija ni primerna za neposreden stik z listi. Poskrbite za odtekanje vode. Lonec ne sme stati v vodi, saj premokra zemlja poveča nevarnost gnitja korenin. Izberite zavetno lego. Rastlino umaknite od prepiha, odprtih balkonov in mest, kjer jo neposredno dosega hladen veter. Francoska vrtnarska spletna stran Promesse de Fleurs pri nasvetih za prezimovanje citrusov prav tako poudarja pomen svetlega, pred mrazom zaščitenega prostora in skrbnega ravnanja s koreninami v posodah.

Preberi še Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo

Kako zalivati limonovec jeseni in pozimi?

Ko se dnevi skrajšajo in temperature padejo, limonovec raste počasneje, zato potrebuje manj vode kot poleti. To pa ne pomeni, da ga lahko povsem prenehamo zalivati. Pred vsakim zalivanjem s prstom preverite zgornjo plast zemlje. Če je še vlažna, z zalivanjem počakajte. Ko se površina nekoliko osuši, rastlino temeljito zalijte in pustite, da odvečna voda odteče skozi odprtine na dnu lonca. Največja napaka je prepogosto zalivanje. Premokra zemlja omejuje dostop zraka do korenin in lahko povzroči njihovo gnitje. Rumenenje listov ali njihovo odpadanje ni vedno znak pomanjkanja vode, temveč lahko kaže tudi na preobilno zalivanje, mraz ali neustrezne razmere v prostoru. Pozimi limonovec postavite na čim svetlejše mesto, vendar stran od hladnega prepiha in neposredne bližine radiatorja. Če je prostor zelo suh, spremljajte stanje listov in poskrbite za primernejšo zračno vlago.

icon-expand Pozimi limonovec postavite na čim svetlejše mesto. FOTO: B.R.

Jeseni preverite, ali so limonovec napadli škodljivci

Preden rastlino prestavite v notranjost, natančno preglejte liste, njihove spodnje strani, mlade poganjke in veje. V zavetju se lahko namreč hitro razširijo kaparji, volnate uši in pršice. Kaparji so pogosto videti kot drobne rjave ali svetle izbokline, pršice pa lahko povzročijo drobne svetle pike na listih in tanko pajčevino. Volnate uši prepoznamo po belih, vatastih skupkih, zlasti ob listnih žilah in v pazduhah listov. Če odkrijete škodljivce, rastlino najprej ločite od drugih lončnic. Manjšo okužbo lahko poskusite odstraniti z vlažno krpo ali nežnim spiranjem listov, nato pa limonovec ponovno preglejte. Pri trdovratnejših težavah uporabite sredstvo, ki je namenjeno ugotovljenemu škodljivcu in primerno za uporabo na citrusih, pri tem pa dosledno upoštevajte navodila proizvajalca. Britanska vrtnarska organizacija Royal Horticultural Society med pogostimi težavami citrusov izpostavlja prav kaparje, volnate uši in pršice. Redno pregledovanje je zato pomembno tudi pozimi, ko rastlino sicer manj pogosto opazujemo.

Ali je treba limonovec jeseni obrezati in gnojiti?

Jeseni večje obrezovanje praviloma ni potrebno. Če opazite suhe, poškodovane ali očitno bolne vejice, jih lahko odstranite, obsežnejši poseg pa raje prestavite na primernejši čas. Po morebitnih poškodbah zaradi mraza z močnejšim obrezovanjem ne hitite, saj ni vedno takoj jasno, kateri deli rastline so zares odmrli. Tudi z gnojenjem ne pretiravajte. Ko se rast upočasni, rastlina potrebuje manj hranil, spodbujanje nove rasti pred zimo pa ni zaželeno. Če limonovec prezimuje v hladnem prostoru, ga med zimskim počitkom praviloma ne gnojimo. Z rednim dognojevanjem začnemo znova, ko se spomladi rast okrepi, in uporabimo gnojilo za citruse v skladu z navodili. Jeseni preverite še stanje lonca in zemlje. Če voda slabo odteka, je smiselno težavo odpraviti, vendar večje presajanje tik pred zimo ni priporočljivo, če zanj ni nujnega razloga.

Preberi še Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov

Kje naj limonovec prezimi, da bo spomladi znova lepo rasel?

Najprimernejši prostor za prezimovanje je svetel, zaščiten pred zmrzaljo in brez velikih temperaturnih nihanj. Neogrevan zimski vrt ali primeren rastlinjak sta pogosto boljša izbira kot zelo topel bivalni prostor. Pomembno je, da prostor ustreza potrebam konkretne sorte in da temperatura ne pade pod mejo, ki jo rastlina še prenese. Med prezimovanjem občasno preverite vlažnost zemlje, odstranite odpadle liste in preglejte rastlino zaradi škodljivcev. Limonovca ne premikajte po nepotrebnem in ga ne izpostavljajte nenadnim spremembam temperature. Če ga boste jeseni pravočasno zaščitili pred mrazom, vetrom in škodljivci, mu zagotovili dovolj svetlobe ter prilagodili zalivanje, bo precej lažje preživel zimo. Spomladi ga nato postopoma privajajte na zunanje razmere in ga na prosto prestavite, ko mine nevarnost zmrzali.

Preberi še Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek