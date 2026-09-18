Pri nekaterih drevesih je to povsem normalno

Nekatera drevesa lubje redno odmetavajo. Mednje sodijo na primer breze, platane in določene vrste javorjev ter borov. Ko deblo raste, stare zunanje plasti ne morejo več slediti njegovemu širjenju, zato razpokajo in odpadejo. Strokovnjaki pojasnjuje, da je takšno luščenje pri določenih vrstah del njihovega normalnega razvoja. Če je pod odpadajočim lubjem vidno zdravo tkivo in drevo normalno raste, običajno ni razloga za skrb.

Kdaj je lahko luščenje znak težave?

Bolj pozorni bodite, če se lubje začne nenadoma luščiti pri drevesu, pri katerem to ni običajno. Posebej zaskrbljujoča je kombinacija več znakov: odmrle veje, redkejša krošnja, razpoke, izcejanje tekočine, glive ali majhne luknjice v deblu. Med možnimi vzroki poškodovanega in odpadajočega lubja so na žalost tudi bolezni ter žuželke, ki napadajo les. Takšne težave so lahko nevarnejše pri drevesih, ki so že oslabljena.

icon-expand Nekatera drevesa lubje redno odmetavajo. FOTO: Adobe Stock

Tudi vreme lahko poškoduje lubje

Vzrok niso vedno škodljivci ali bolezni. Močna vročina, suša, mraz in nenadne temperaturne spremembe lahko poškodujejo zunanje plasti debla. Iowa State University opozarja, da lahko zaradi vremenskega stresa lubje razpoka ali se začne luščiti. Če drevo kljub temu spomladi normalno ozeleni in nima drugih znakov propadanja, se lahko s poškodbo pogosto spopade samo.

Luščečega lubja ne trgajte

Če se lubje že odluščuje, ga ne odstranjujte na silo. Zdravo drevo ima lastne mehanizme za omejevanje poškodb in postopno ustvarjanje novega zaščitnega tkiva. Royal Horticultural Society posebej opozarja na poškodbe, ki segajo okoli večjega dela debla. Če je lubje odstranjeno skoraj po celotnem obodu, je lahko prekinjen pretok vode in hranil med koreninami in krošnjo. Takšna poškodba je lahko za drevo zelo nevarna.

icon-expand Luščečega lubja ne trgajte FOTO: Adobe Stock

Največja nevarnost je poškodba okoli celotnega debla

Takšne poškodbe lahko nastanejo zaradi kosilnice, motorne kosilnice, živali ali celo pretesnih vezi, s katerimi je privezano mlado drevo. Če je poškodba obsežna, se lubje lušči po večjem delu debla ali drevo začne nenadoma izgubljati veje, je najbolje poklicati arborista. Pri velikih drevesih se tudi z odstranjevanjem lubja ali drugimi posegi ne lotevajte sami. Preden torej sklepate, da je z drevesom nekaj narobe, preverite njegovo vrsto in celotno stanje. Nekaj odluščenih zaplat je lahko popolnoma naravnih, medtem ko so razpoke, odmiranje vej in obsežne poškodbe precej resnejši opozorilni znaki. Pri drevesih je zato pomembneje od samega lubja pogledati celotno sliko.

icon-expand Največja nevarnost je poškodba okoli celotnega debla FOTO: Adobe Stock

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