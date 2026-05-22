Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke.

Mačja meta je ena najbolj zanimivih rastlin v vrtu, saj s svojim svežim vonjem po limoni odišavi vse okoli sebe, hkrati pa ima pomembno vlogo v ekosistemu.

Mačja meta in njen značilen vonj po limoni

Nepeta cataria, znana kot mačja meta, je rastlina iz družine ustnatic, ki jo prepoznamo po nežnem vonju, ki spominja na limono in meto. Eterična olja v listih rastline namreč ustvarjajo aromo, ki je prijetna ljudem, hkrati pa izjemno privlačna za mačke. Njeni listi vsebujejo nepetalakton, naravno spojino, ki vpliva na živčni sistem mačk in povzroča igrivo vedenje. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za popolnoma naraven pojav, ki nima škodljivih posledic za živali.

Zakaj mnogi pravijo, da je lepša od sivke?

Čeprav je sivka tradicionalno ena najbolj priljubljenih dišavnic, številni vrtnarji menijo, da mačja meta ponuja mehkejši, bolj svež estetski učinek. Po podatkih revije Better Homes and Gardens rastlina cveti dolgo in bujno, pogosto z vijoličnimi ali modrikastimi cvetovi, ki privabljajo čebele in metulje.

V primerjavi s sivko je mačja meta manj zahtevna za vzdrževanje in bolje prenaša različne tipe tal, kar jo naredi privlačno izbiro za začetnike v vrtnarstvu.

Pomembna vloga v naravi in vrtu

Mačja meta ima pomembno ekološko funkcijo. Kot navaja BBC Gardeners' World, rastlina privablja opraševalce, kot so čebele in metulji, kar prispeva k večji biotski raznovrstnosti v vrtu. Poleg tega deluje tudi kot naravni repelent za nekatere škodljivce, zato jo pogosto sadijo ob zelenjavnih vrtovih kot zaščitno rastlino. Lastniki mačk pa jo pogosto uporabljajo kot naravno stimulacijo za igro in zmanjšanje stresa pri živalih.

Gojenje mačje mete v domačem vrtu

Mačja meta je izjemno enostavna za gojenje. Najbolje uspeva na sončnih legah z dobro odcednimi tlemi. Rastlina je trpežna in odporna na sušo, kar pomeni, da ne zahteva veliko nege. Redno obrezovanje spodbuja gostejšo rast in daljše cvetenje, kar poveča njeno dekorativno vrednost v vrtu.