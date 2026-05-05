Zelenjavni vrt v maju: kaj sadimo in sejemo

Maj je čas, ko se večina zelenjavnih kultur že lahko neposredno seje ali presaja na prosto – to je obdobje, ko so tla dovolj topla za hitro kalitev in stabilno rast. A pri sajenju sadik v maju je ključno, da ne gledamo samo temperature zraka, ampak predvsem temperaturo tal, saj ta neposredno vpliva na kalitev in ukoreninjenje. Večina vrtnarskih strokovnjakov poudarja, da naj bo zemlja za večino toploljubnih rastlin stabilno ogreta vsaj na približno 10 stopinj Celzija ali več, saj se šele pri tej meji začnejo korenine aktivno razvijati in rastline ne doživijo šoka ob presaditvi.

Pri zahtevnejših kulturah, kot so paradižnik, paprika ali kumare, je še bolj idealno, da so tla ogreta na približno petnajst stopinj Celzija ali več, saj se takrat vzpostavi optimalno okolje za hitro rast in zmanjšano tveganje za bolezni. V praksi to pomeni, da tudi če je maj že topel, sajenje ni smiselno, dokler zemlja v globini nekaj centimetrov še ostaja hladna. Če so tla prehladna, rastline ostanejo v stresu, koreninski sistem se razvija počasneje, hkrati pa so sadike bolj dovzetne za bolezni in zastoj rasti, kar lahko vpliva na celoten pridelek skozi sezono. V tem mesecu lahko na vrtu posadimo ali posejemo: - paradižnik, papriko in jajčevce na prosto ali v rastlinjak - bučke, kumare in buče - fižol in koruzo - solato, blitvo in špinačo za poletni pridelek Strokovnjaki iz univerzitetnih kmetijskih svetovalnih služb, kot je University of Minnesota Extension, poudarjajo, da je pomembno postopno utrjevanje sadik, preden jih preselimo na vrt, saj se s tem zmanjša šok zaradi spremembe temperature.

Cvetlice in okrasni vrt v maju

Maj je tudi mesec, ko okrasni vrt doseže polno živahnost. Kot navajajo strokovnjaki iz BBC Gardeners' World Magazine, je to idealen čas za sajenje toploljubnih cvetlic. V tem obdobju sadimo: - petunije, begonije in pelargonije - cinije in ognjič - poletne trajnice in okrasne trave Pomembno je redno odstranjevanje odcvetelih cvetov, saj to spodbuja novo cvetenje in ohranja vitalnost rastlin.

Sadno drevje in grmovnice v maju

Maj je ključen tudi za nego sadnega drevja. Po strokovnih smernicah Royal Horticultural Society je v tem obdobju pomembno redno zalivanje mladih dreves, saj aktivna rast zahteva več vode.

Priporočena opravila vključujejo: - redno zalivanje, zlasti v sušnih obdobjih - odstranjevanje plevela okoli debel - zaščito pred škodljivci in boleznimi - redčenje plodov pri preobremenjenih drevesih Strokovnjaki opozarjajo, da je prav v maju pritisk škodljivcev največji, zato je redno pregledovanje dreves ključnega pomena.

Vzdrževanje tal in gnojenje vrta

Zdrava tla so osnova uspešnega vrta. Kot pojasnjujejo agronomi iz različnih evropskih kmetijskih svetovalnih služb, je v maju pomembno ohranjati zračno in rahlo strukturo tal. Priporočila vključujejo: - rahlo okopavanje za boljšo zračnost - zastiranje tal z organsko zastirko - dodajanje komposta ali naravnih gnojil Zastirka pomaga tudi pri zadrževanju vlage, kar je v toplejših mesecih še posebej pomembno.

Zalivanje in varčevanje z vodo

Maj že lahko prinese daljša sušna obdobja, zato je pravilno zalivanje ključnega pomena. Po priporočilih strokovnjakov je bolje zalivati manj pogosto, vendar temeljito, saj to spodbuja globlji razvoj korenin. Najboljši čas za zalivanje je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je izhlapevanje najmanjše.

Zaščita rastlin pred škodljivci in boleznimi

V maju se začne tudi intenzivnejši pojav listnih uši, polžev in glivičnih bolezni. Ključna je preventiva, ne le zdravljenje. Priporočeni ukrepi: - redno pregledovanje listov - uporaba naravnih zaščitnih sredstev - spodbujanje koristnih žuželk, kot so pikapolonice - odstranjevanje obolelih delov rastlin

Dela v vrtu, ki jih ne smemo spregledati

Maj je mesec intenzivnega dela, zato je pomembno: - redno pletje - vezanje višjih rastlin - odstranjevanje odpadlih rastlinskih delov - spremljanje rasti in pravočasno ukrepanje Redno delo v vrtu preprečuje večje težave kasneje v sezoni. Vrt v maju je v fazi najhitrejše rasti, zato vsako pravočasno opravilo neposredno vpliva na zdravje rastlin in količino pridelka. Skrb za tla, pravilno sajenje in redno vzdrževanje ustvarijo pogoje, v katerih vrt skozi poletje doseže svoj polni potencial.