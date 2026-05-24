Kdaj je majski hrošč najbolj aktiven

Melolontha melolontha, znan kot majski hrošč, je najbolj aktiven v poznih pomladnih mesecih, običajno od aprila do junija. Odrasli hrošči v tem obdobju izletijo iz tal, kjer so več let živeli kot ličinke. Njihova aktivnost je najintenzivnejša v toplih večerih, ko letijo okoli dreves in iščejo liste za prehrano ter partnerje za razmnoževanje.

FOTO: Profimedia

Kakšno škodo povzroča majski hrošč

Odrasli hrošči se prehranjujejo z listjem dreves, kot so hrast, bukev in sadno drevje. Kot poroča nemški Inštitut Julius Kühn-Institut, lahko ob večji populaciji pride do popolne defoliacije dreves, kar oslabi njihovo rast. Še večjo škodo pa povzročajo ličinke, ki živijo v tleh. Te se prehranjujejo s koreninami trav, zelenjave in mladih rastlin. Tako lahko močno poškodujejo travnike in vrtove, saj rastline zaradi poškodovanih korenin ovenijo ali propadejo.

Kako prepoznati prisotnost majskega hrošča

Prisotnost majskega hrošča se pogosto pokaže najprej v tleh. Rastline začnejo veneti brez očitnega razloga, trava se suši, zemlja pa je ob prekopavanju polna belih ukrivljenih ličink. Kot navaja BBC Gardeners' World, je eden prvih znakov tudi povečana prisotnost ptic, ki iščejo ličinke v zemlji.

Naravna zaščita proti majskemu hrošču

FOTO: Profimedia

Ena izmed naravnih zaščit je privabljanje naravnih plenilcev, kot so ptice, ježi in nekatere vrste hroščev, ki se prehranjujejo z ličinkami. Druga učinkovita metoda je mehanska obdelava tal, pri kateri se ličinke izpostavijo površini in jih nato uničijo ptice ali izsušitev.

Kako ukrepati ob večji invaziji

Pri večjih napadih je pomembno hitro ukrepanje, zelo priporočljivo je redno pregledovanje tal in odstranjevanje ličink ročno, kadar je to mogoče. Pri večjih površinah se uporablja tudi preventivno zalivanje tal z naravnimi pripravki, ki zmanjšajo preživetje ličink, ter spodbujanje zdravega talnega ekosistema, ki otežuje razvoj škodljivca. Najbolj uporabljene naravne možnosti so:

1. Čaj iz kopriv

Koprivni pripravek deluje kot naravni ojačevalec tal in rastlin. Koprive ne uničujejo ličink neposredno, ampak krepijo rastline in izboljšajo mikrobiološko aktivnost v tleh, zaradi česar so tla manj privlačna za škodljivce. Pripravi se tako, da se koprive namakajo v vodi približno en do dva tedna, nato se razredčen pripravek uporabi za zalivanje.

2. Čaj iz preslice

Preslica (Equisetum arvense) vsebuje naravne silicijeve spojine, ki krepijo rastlinska tkiva. Po podatkih strokovnjakov preslica rpav tako pomaga rastlinam, da bolje prenašajo poškodbe korenin in stres, ki ga povzročajo talni škodljivci. Uporablja se kot prevretek ali čaj za zalivanje tal v razredčeni obliki.

3. Kompostni čaj

Kompostni čaj je tekočina, pridobljena z namakanjem zrelega komposta v vodi. Tudi ta pripravek povečuje aktivnost koristnih mikroorganizmov v tleh, ki pomagajo vzdrževati naravno ravnovesje in zmanjšujejo možnosti za razmnoževanje ličink.

4. Raztopina neem olja

Drevo neem (Azadirachta indica) je znano po naravnih insekticidnih lastnostih. Neem olje, razredčeno v vodi, deluje tako, da moti razvojni cikel škodljivcev v tleh. Pri uporabi je pomembno, da se uporablja v nizkih koncentracijah, saj deluje predvsem kot regulator rasti, ne kot takojšen strup. Majski hrošč je del naravnega ekosistema, vendar lahko v določenih razmerah povzroči resne težave. Ključ do uspeha je zgodnje prepoznavanje in uporaba kombinacije naravnih metod nadzora.