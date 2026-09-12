Kdaj je najboljši čas za obiranje mete?

Za dobro aromo je pomemben že čas obiranja. Royal Horticultural Society svetuje, da za najizrazitejši okus izberemo mlade, mehke vršičke. Meto lahko obiramo od pozne pomladi do jeseni, najbolje pa je, da liste poberemo zdrave in nepoškodovane. Po obiranju z njimi ravnamo nežno, saj se pri poškodovanju listov sproščajo aromatične snovi. Če jih nameravamo posušiti ali zamrzniti, jih zato ne mečkamo in ne puščamo dolgo na soncu.

Zamrzovanje mete bolje ohrani svež okus

Če je najpomembnejše, da meta tudi po shranjevanju ohrani čim bolj svež okus, je zamrzovanje boljša izbira. Royal Horticultural Society pri shranjevanju mete izrecno navaja, da zamrzovanje njen okus ohrani bolje kot sušenje. Po zamrzovanju bodo listi sicer mehkejši, saj ledeni kristali poškodujejo njihovo celično strukturo. To pa ne pomeni, da izgubijo svojo uporabnost. Zamrznjena meta je odlična za limonado, ledeni čaj, omake, juhe in druge jedi.

icon-expand Meta je poleti pogosto tako bujna, da je ne moremo porabiti sproti. FOTO: Adobe Stock

Kako zamrzniti meto?

Liste najprej operemo in jih dobro osušimo. Nato jih lahko zamrznemo cele, sesekljane ali razporejene v manjše porcije. Praktična možnost je zamrzovanje v posodicah za ledene kocke. V posamezno odprtino damo nekaj sesekljane mete, dodamo vodo in zamrznemo. Tako pripravljene kocke so priročne predvsem za hladne napitke. Če želimo meto uporabljati pri kuhanju, jo lahko zamrznemo tudi brez vode. Najbolje jo je razdeliti na manjše porcije in shraniti v dobro zaprto embalažo.

Sušenje mete je priročno, vendar spremeni njeno aromo

Sušenje ima veliko prednost: meta zavzame zelo malo prostora in jo lahko hranimo v temnem, suhem prostoru. Posušeni listi so zato odlični za čaj, omake in začimbne mešanice. Pri tem pa se aroma spremeni. Raziskava, objavljena v Journal of Agricultural and Food Chemistry, je pri posušeni klasasti meti ugotovila spremembe v hlapnih aromatičnih spojinah. Posušena meta je imela manj izrazite zeliščne in cvetlične note, medtem ko je bil značilen vonj po meti bolj poudarjen. To pomeni, da posušena meta ni nujno brez izrazitega vonja. Le drugačna je od sveže. Če želimo okus, ki je čim bližje sveže obrani meti, je zato primernejše zamrzovanje.

icon-expand Meta vsebuje precej vlage, zato jo je treba posušiti dovolj hitro. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno posušiti meto?

Meta vsebuje precej vlage, zato jo je treba posušiti dovolj hitro. National Center for Home Food Preservation opozarja, da se lahko pri počasnem sušenju nežnejša zelišča, med katera spada tudi meta, začnejo plesneti. Liste lahko razporedimo v tankem sloju na papir in jih sušimo v zračnem prostoru brez neposrednega sonca. Pri sušenju v napravi za sušenje zelišč je pomembno, da uporabljamo nizko temperaturo in dobro kroženje zraka. Ko so listi popolnoma suhi in se med prsti zlahka drobijo, jih shranimo v nepredušno zaprto posodo. National Center for Home Food Preservation priporoča hladen, suh in temen prostor, saj svetloba, toplota in vlaga pospešujejo izgubo kakovosti.

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