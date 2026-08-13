Bele lise na listih niso vedno nedolžne

Ko se na zelenjavnem vrtu pojavijo bele, sive ali rumenkaste spremembe na listih, je to pogosto znak, da se je začela razvijati glivična bolezen. Najpogosteje gre za različne oblike listnih pegavosti ali pepelaste plesni, ki lahko prizadenejo paradižnik, kumare, bučke, buče in druge vrtnine. Iz izkušenj vrtnarjev je znano, da se težave najhitreje pojavijo v toplih in vlažnih obdobjih, ko so listi dolgo mokri. Prav zato strokovnjaki iz britanske vrtnarske organizacije Royal Horticultural Society (RHS) poudarjajo, da sta dobro zračenje med rastlinami in izogibanje zalivanju po listih med najpomembnejšimi preventivnimi ukrepi. Glivične bolezni se pogosto začnejo neopazno – sprva se pojavi le nekaj majhnih sprememb na listu, nato pa se pege širijo, list začne rumeneti in rastlina izgublja moč.

icon-expand Glivične bolezni se pogosto začnejo neopazno. FOTO: Adobe Stock

Mleko na listih: priljubljen domači pripravek z določeno podporo

Mleko je eden najbolj znanih naravnih pripravkov, ki ga vrtnarji uporabljajo predvsem proti pepelasti plesni. Ideja temelji na tem, da določene snovi v mleku, predvsem beljakovine in encimi, ob delovanju sončne svetlobe pomagajo omejevati razvoj glivic na površini lista.

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V praksi vrtnarji največkrat uporabljajo razredčeno mleko, običajno v razmerju približno en del mleka in devet delov vode. Mešanico nanesejo na zgornjo in spodnjo stran listov, saj se glivične spore lahko razvijajo na obeh straneh. Učinkovitost mleka ni le ljudska izkušnja. Raziskave, objavljene v strokovni reviji Crop Protection, so pokazale, da lahko mlečni pripravki zmanjšajo razvoj pepelaste plesni pri nekaterih rastlinah. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za univerzalno rešitev, ki bi delovala proti vsem vrstam glivičnih bolezni. Največja napaka je, da vrtnarji mleko uporabijo šele takrat, ko je rastlina že močno prizadeta. Če je na listih le nekaj prvih belih madežev, ima ukrep več možnosti za uspeh. Ko so listi že prekriti z oblogami ali začnejo propadati, mleko običajno ne bo dovolj.

icon-expand Mleko je eden najbolj znanih naravnih pripravkov. FOTO: Adobe Stock

Soda bikarbona: pomaga ustvariti manj ugodne pogoje za glivice

Soda bikarbona je še en priljubljen pripomoček z domačega vrta. Njena uporaba temelji predvsem na spremembi površinskega okolja na listih, saj nekoliko zmanjša ugodne pogoje za razvoj nekaterih glivičnih povzročiteljev. Vrtnarji jo pogosto uporabljajo v raztopini: - ena čajna žlička sode bikarbone, - en liter vode, - nekaj kapljic blagega mila za boljši oprijem na list.

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Pri uporabi je pomembna zmernost. Preveč koncentrirana raztopina lahko poškoduje liste, še posebej v vročih poletnih dneh, ko je rastlina že pod stresom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z univerze Cornell, lahko pripravki na osnovi sode bikarbone pomagajo predvsem preventivno oziroma v zgodnjih fazah razvoja nekaterih glivičnih bolezni. Ne delujejo tako kot klasični fungicidi, ki so namenjeni neposrednemu zatiranju bolezni.

icon-expand Soda bikarbona je še en priljubljen pripomoček z domačega vrta. FOTO: Dreamstime

Kaj je boljše: mleko ali soda bikarbona?

Odgovor ni tako preprost, saj je odvisen od vrste bolezni. Mleko se pogosteje uporablja pri pepelasti plesni, medtem ko se soda bikarbona uporablja kot splošni podporni ukrep pri nekaterih glivičnih težavah. Če bi moral izbrati med obema za zgodnje znake težav, bi mnogi izkušeni vrtnarji najprej poskusili z enim od teh pripravkov, vendar predvsem kot pomoč pri omejevanju širjenja. Nobeden od njiju ne odstrani že razvite okužbe. Pomembno je tudi, da ne zamenjamo vseh belih sprememb na listih za isto bolezen. Bela prevleka na listih kumar je lahko pepelasta plesen, rjave lise na paradižniku pa lahko povzročajo druge glivične bolezni, pri katerih domači pripravki pogosto niso dovolj učinkoviti.

Kdaj domači pripravki niso več dovolj?

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Pri vrtnih težavah je čas pogosto odločilen. Če se glivična bolezen šele začenja, lahko pravočasno ukrepanje rastlini pomaga. Ko pa se bolezen razširi po večjem delu rastline, je potrebno resnejše ukrepanje. Znaki, da mleko ali soda bikarbona verjetno ne bosta več dovolj: - lise se hitro širijo, - listi množično rumenijo, - rastlina izgublja liste, - bolezen se pojavlja na več rastlinah hkrati, - plodovi začnejo gniti ali se slabše razvijajo. Evropska in mednarodna priporočila za varstvo rastlin poudarjajo, da je pri močnejših okužbah pomembna uporaba registriranih sredstev za zaščito rastlin, vedno skladno z navodili proizvajalca. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pri tem izpostavlja pomen pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev in zmanjševanja nepotrebnih vplivov na okolje.

icon-expand Pri vrtnih težavah je čas pogosto odločilen. FOTO: Adobe Stock

Največ lahko naredimo še pred pojavom bolezni

Najboljši boj proti glivicam se začne še pred prvimi pegami. Na vrtu se največ težav pojavi tam, kjer imajo rastline premalo prostora, veliko vlage in slab pretok zraka. Pri gojenju zelenjave pomaga: - sajenje rastlin z dovolj razmika, - odstranjevanje spodnjih listov pri paradižniku, - zalivanje neposredno pri tleh, - odstranjevanje okuženih listov, - redno pregledovanje rastlin, - kolobarjenje iz leta v leto. Nemška vrtnarska organizacija Deutscher Gartenbauverband opozarja, da je preventiva pri boleznih rastlin pogosto učinkovitejša kot poznejše reševanje že močno okuženih gredic. Pri delu na vrtu se hitro pokaže eno pravilo: prej ko opazimo prve spremembe, več možnosti imamo, da rastlino rešimo z nežnejšimi metodami. Mleko in soda bikarbona sta lahko koristna pomočnika, vendar nista čudežno zdravilo. Največ uspeha prinese kombinacija hitrega ukrepanja, dobre nege rastlin in pravilne izbire zaščite, ko je bolezen že napredovala.

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