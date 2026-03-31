Polži, zlasti invazivni lazarji, so v zadnjih letih postali ena največjih težav na vrtovih. Privlačijo jih predvsem vlažni, senčni pogoji ter nežni, mladi poganjki rastlin, ki jih lahko v kratkem času povsem uničijo. Zaradi vse večjega zavedanja o škodljivosti kemičnih sredstev se vrtičkarji pogosto obračajo k naravnim načinom zaščite, med katerimi ima pomembno vlogo tudi premišljena izbira rastlin. Raziskave in izkušnje vrtnarjev iz različnih držav kažejo, da polži niso povsem neselektivni pri prehranjevanju. Čeprav veljajo za požrešne, se določenim rastlinam raje izognejo. Razlog za to ni en sam, temveč kombinacija lastnosti, ki jih te rastline imajo. Najbolj učinkovite rastline proti polžem:

Dišavnice in aromatične rastline

Med najpomembnejšimi so močni vonji, ki izvirajo iz eteričnih olj, ter mehanske lastnosti listov, kot so hrapavost, dlakavost ali debela, voskasta povrhnjica. Polži se namreč premikajo z zelo občutljivim delom telesa, zato jim grobe ali suhe površine povzročajo težave, prav tako pa jih odvračajo intenzivne aromatične snovi.

Nadležni lazarji

Posebno mesto med rastlinami, ki lahko pomagajo pri odvračanju polžev, imajo dišavnice. Rastline, kot so sivka, rožmarin ali timijan, oddajajo močne vonje, ki so za človeka prijetni, za polže pa pogosto moteči. Njihova prisotnost v bližini občutljivih rastlin lahko zmanjša verjetnost napada, čeprav ne deluje kot popolna zaščita. Podobno velja za rastline z dlakavimi ali hrapavimi listi, ki ustvarjajo fizično oviro. Polži se takim površinam izogibajo, saj jim otežujejo gibanje in povečujejo tveganje za izsušitev.

Rastline z močnimi ali trdimi listi

Polži imajo najraje mehke mlade poganjke, zato se izogibajo: - praproti, - hortenzijam, - vrtnicam, - bergeniji.

Rastline z močnimi ali strupenimi snovmi

Obstajajo tudi rastline, ki vsebujejo snovi, ki so za polže neprijetne ali celo rahlo strupene. Takšne rastline običajno ostanejo nepoškodovane tudi v obdobjih, ko je polžev veliko. Vendar je treba poudariti, da lakota lahko spremeni njihovo vedenje. Kadar je hrane malo, bodo polži posegli tudi po manj zaželenih rastlinah.

Polž na jagodi

Pomembno je razumeti, da uporaba takšnih rastlin ne pomeni popolne zaščite vrta, temveč deluje kot ena izmed strategij za zmanjšanje škode. Najbolj učinkovita je, kadar jo kombiniramo z drugimi ukrepi, kot so zmanjševanje vlage, odstranjevanje skrivališč in spodbujanje naravnih plenilcev. Ključno vlogo ima tudi razporeditev rastlin: če občutljive vrste obdamo z manj privlačnimi, lahko ustvarimo nekakšen naravni zaščitni pas. Tak pristop ima še eno prednost. Prispeva k bolj raznolikemu in uravnoteženemu vrtu. Namesto boja proti naravi poskuša izkoristiti njene mehanizme in odnose med organizmi. Čeprav zahteva nekoliko več načrtovanja in potrpežljivosti, se dolgoročno izkaže kot trajnostna in okolju prijazna rešitev, ki ne škoduje ne prsti ne drugim koristnim organizmom.

