Zakaj izbrati dvignjene gredice

Dvignjene gredice prinašajo več prednosti: boljši nadzor nad zemljo, boljšo strukturo tal in večjo fleksibilnost pri gojenju različnih vrst. To je še posebej koristno tam, kjer je domača zemlja pretežka, ilovnata ali slabo odcedna, kar potrjujejo strokovnjaki iz Better Homes Gardens.

Listnata zelenjava, ki uspeva v dvignjenih gredicah

Solata in listna zelenjava so odlične za dvignjene gredice, saj njihovi plitvi koreninski sistemi ne zahtevajo globokih tal. Solata – hitra rast in možnost zaporednih zasaditev za daljši pridelek.

Špinača – uspeva v spomladanskih in jesenskih obdobjih ter omogoča večkratno obiranje listov. Rukola in tatsoi – po poročanju GardenUp rasteta hitro in sta idealna za zaporedno sajenje. Listnata zelenjava je idealna za manjše gredice in omogoča pogosto obiranje svežih listov za solate in jedi.

Korenasta zelenjava: prava izbira za globlje gredice

Dvignjene gredice z globljo, rahlo zemljo brez kamenja omogočajo optimalno rast korenastih vrst. Korenje in pastinak – ta zelenjava ima koristi od globokih, zračnih tal, ki preprečujejo deformacijo korenin. Rdeča pesa – uspeva, ker ima izboljšano drenažo in dovolj prostora za razvoj koreninskega sistema. Repa in redkvice – hitro rastejo in ne potrebujejo izjemno globokih gredic, prav tako dobro izkoristijo strukturirano zemljo. Korenasta zelenjava potrebuje vsaj 12 centimetrov globine zemlje, kar je ključno pri sajenju v dvignjene gredice.

Plodovke, ki uspevajo v dvignjenih gredicah

Nekatere vrste plodovk se zelo dobro obnesejo, če imajo dovolj toplote, sonca in oporo. Paradižnik – po Almanac je ena izmed najbolj pogostih vrst za dvignjene gredice, saj dobro uspeva v toplejši in odcedni zemlji. Kumare – cenijo toploto in dobro drenažo, pri čemer je opora s palicami ali mrežo priporočljiva. Paprika – barvita in raznolika sorta, ki uspeva v toplejših pogojih ter dobro izkoristi zemljo v gredici. Te vrste lahko zahtevajo oporo ali mrežo, da rastline uspešno rastejo navpično in ne zavzamejo preveč prostora.

Nasveti za boljši pridelek v dvignjenih gredicah

Poskrbite za hranljivo in rahlo prst, ki omogoča dober pretok zraka in vode. Almanac priporoča mešanico komposta in kakovostne vrtnarske zemlje v gredicah. Zaporedno sajenje listnate zelenjave omogoča stalno oskrbo s svežimi listi skozi sezono. V višje položenih gredicah se zemlja spomladi hitreje segreje, kar omogoča zgodnejše sajenje rastlin. Dvignjene gredice so odlična rešitev za vrtičkarje vseh stopenj znanja, saj omogočajo boljši nadzor nad pogoji rasti in pogosto večji pridelek na manjši površini. Z izbiro pravih zelenjadnic, kot so listnata zelenjava, korenasta zelenjava in toploljubne plodovke, boste izkoristili prednosti, ki jih ponujajo dvignjene gredice, ter uživali v bogatem in zdravem pridelku skozi celo rastno sezono.