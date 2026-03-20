Zdrav vrt je rezultat rednega opazovanja, preventive in pravočasnega ukrepanja. Tudi najbolje negovane rastline se lahko hitro znajdejo pod napadom škodljivcev, zato je poznavanje njihovih značilnosti ključno za uspešno vrtnarjenje. V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše škodljivce, njihove znake ter preverjene metode zatiranja. Če imate tudi vi preverjene metode, kako ste se znebili kakšnega nadležnega škodljivca, potem jo zapišite v komentarje in tako pomagajte drugim vrtičkarjem. Najpogostejši škodljivci na vrtu vključujejo različne žuželke, polže in glodavce, ki napadajo bodisi nadzemne dele rastlin bodisi koreninski sistem. Tukaj je pregled najpogostejših skupin škodljivcev:

1. Škodljivci na listih in plodovih

Listne uši: Drobne žuželke, ki sesajo sok na spodnji strani listov, kar povzroča zvijanje listov in slabo rast. Kako prepoznati? Na spodnji strani listov se pojavijo drobne zelene, rumene ali črne žuželke. Listi se zvijajo, rumenijo, rastline pa prekrivajo lepljivi izločki. Kako ustaviti/preprečiti? Učinkovito delujejo mila za pranje rastlin, spiranje z vodo, naravni plenilci (pikapolonice) ter odstranjevanje močno napadenih poganjkov.

Polži: Predvsem rdeči španski lazarji, ki objedajo mlade rastline in liste. Kako prepoznati? Na listih ostajajo velike nepravilne luknje, najbolj pa se pojavljajo ponoči. Pogost znak so tudi srebrnkaste sledi sluzi. Kako ustaviti/preprečiti? Učinkoviti so ročno pobiranje, vabe na osnovi železovega fosfata, bakrene obrobe in odstranjevanje skrivališč (deske, visoka trava).

Koloradski hrošč: Značilen črtast hrošč, ki hitro objé liste krompirja. Kako prepoznati? Značilen rumeno-črn progast hrošč. Na listih krompirja opazite skeletiranje (ostajajo samo žilice) ter skupke oranžnih jajčec na spodnji strani listov. Kako ustaviti/preprečiti? Najbolj pomaga ročno pobiranje hroščev in ličink, kolobarjenje ter sajenje odpornih sort; pri večjih napadih so učinkovita biološka sredstva.

Gosenice: Gosenice in tudi različne vrste metuljev (npr. kapusov belin), ki uničijo listno maso zelenjadnic. Hrano iščejo v skupinah in lahko v kratkem času povsem uničijo kapusnice (zelje, ohrovt). Kako prepoznati? Na kapusnicah najdete večje, nepravilno objedene površine, iztrebke (temni drobci) ter zelene gosenice, ki se skrivajo na spodnji strani listov. Kako ustaviti/preprečiti? Posebej učinkovito je pobiranje, zaščitne mreže, privabljanje naravnih plenilcev in uporaba bioloških pripravkov.

Navadna pršica: Pojavlja se v suhih poletjih in na rastlinah (paprika, kumare) pusti pajčevinasto prevleko. Kako prepoznati? Na listih paprike in kumar se pojavijo drobne svetle pikice, listi sivo rumenijo, med listi pa se pokaže tanka pajčevinica. Pogoste so v vročem, suhem vremenu. Kako ustaviti/preprečiti? Pomaga dvig zračne vlage, pršenje z vodo, uporaba insekticidnih mil in bioloških sovražnikov (npr. pršica Phytoseiulus persimilis). Kapusov bolhač: Majhen skakajoč hrošč, ki dela majhne luknjice v liste mladih kapusnic. Kako prepoznati? Na listih mladih kapusnic opazite množico drobnih okroglih luknjic, hroščki pa hitro odskočijo, ko jih zmotite. Kako ustaviti/preprečiti? Pomagajo protivetrne mreže, zastiranje tal, kolobarjenje ter uporaba rumenih lepljivih plošč.

2. Podzemni škodljivci

Voluhar: Glodavec, ki uničuje koreninski sistem drevja in vrtnin. Kako prepoznati? Rastline ovenijo kljub dovolj vlagi, saj voluharji objedajo korenine. Na površju se pojavljajo vhodne odprtine in rovi. Kako ustaviti/preprečiti? Uporabljajte pasti, zaščitne košare za korenine, odstranjujte visoko travo ter ohranjajte red. V tujini priporočajo tudi vibracijske odganjalce.

Bramor: Žuželka, ki rije rove pod površjem in grize korenine ter gomolje. Kako prepoznati? Pod zemljo tvori rove, rastline rumenijo ali se sušijo brez vidnega razloga. Vrtne sadike se zlahka izpulijo, ker so korenine pregrizene. Kako ustaviti/preprečiti? Pomagajo pasti, privabljanje ptic, globoko rahljanje tal ter uporaba ogorčic, ki naravno zatirajo ličinke.

Strune: Ličinke hroščev pokalic, ki vrtajo luknje v gomolje krompirja in korenje. Kako prepoznati? Na krompirju in korenju opazite okrogle vbodne luknje, rastline slabše rastejo, korenine so poškodovane. Kako ustaviti/preprečiti? Priporočljivo je globoko oranje, sajenje pasti (rezine krompirja zakopane v zemljo), kolobarjenje ter izboljšanje talne strukture.

3. Druge pogoste živali

Srne in zajci: Večje živali, ki objedajo mlade poganjke in lubje, če vrt ni ograjen. Kako prepoznati? Objedeni mladi poganjki, poškodovana skorja dreves in poteptana greda. Kako ustaviti/preprečiti? Najučinkovitejše so ograje, odvračala z vonjem ter mreže okoli mladih dreves.

icon-expand Srna na vrtu: so zelo simpatične, a ko vam izgine celoten pridelek z vrta, vam morda ne bodo več tako zelo.

Miši in podgane: Lahko povzročajo škodo na pridelkih in v skladiščih. Kako prepoznati? Izgineva hrana in semena, v toplih prostorih ali skladiščih se pojavljajo iztrebki, okrog rastlin pa pogrizeni deli. Kako ustaviti/preprečiti? Pomagajo pasti, odstranjevanje vira hrane, zapiranje odprtin v lopah ter urejeno okolje brez skrivališč.

