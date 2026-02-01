Davidova budleja
Grmovnica, imenovana tudi grm metuljev ali metuljnik, spada med invazivne tujerodne rastline, ki je na svojem vrtu kljub lepemu imenu ne želite imeti. Bogati vijolični cvetovi na žalost ne privabljajo metuljev, ravno nasprotno, lahko jim celo škodijo. Poleg tega ima grmovnica negativni vpliv na lokalni ekosistem.
Davidova budleja izvira iz Azije, razmnožuje pa se s potaknjenci. Ker se zelo hitro širi in v prvem letu zraste celo do dva metra visoko, je tudi pri nas razglašena za invazivno vrsto. Da preprečimo nadaljnjo rast in zasajanje, moramo v jeseni, takoj ko rastlina odcveti, porezati cvetove. Večje grme odstranimo tako, da nadzemni del požagamo, koreninski del pa izkopljemo ter tako nadzemne kot podzemne dele sežgemo.
Japonski dresnik
Japonski dresnik je trajnica, ki je glede na videz precej nezanimiva in nima praktično nobene estetske vrednosti. Še najbolj izstopajoči na njej so puhasti cvetovi svetle barve, ki se pojavijo zgodaj jeseni. V povprečju lahko zraste od enega do treh metrov visoko, njeni zeleni listi pa tvorijo košat videz.
Gre za eno izmed najbolj invazivnih rastlin, ki se je, ko se enkrat ukorenini, težko znebimo. Pravi čas za odstranjevanje japonskega dresnika je odvisen od načina odstranjevanja, vendar pa je za dokončno odstranitev pogosto potrebnih več ponovitev. Če se odločimo, da bomo rastlino posekali ali požagali, to storimo v poletnem času, medtem ko bo uporaba herbicida najučinkovitejša ob koncu poletja ali v začetku jeseni.
Navadni oleander
Oleander je zaradi svojega videza izjemno priljubljena rastlina, ki jo v naravi najpogosteje najdemo v sredozemskih pokrajinah, od koder tudi izvira. V svojem naravnem okolju raste kot grm, vzgojimo pa ga lahko tudi kot majhno, razvejano drevo. Zimzeleno listje je temno zelene barve ter predstavlja dobro izbiro za živo mejo, če ga posadimo v skupine. Izogibamo pa se sajenju oleandra v bližini drugih rastlin, saj jim lahko zaradi svojih močnih korenin odvzame prostor in hranilne snovi.
Nežni, a hkrati vpadljivi dišeči cvetovi, ki so običajno rožnate barve, lahko pa tudi rdeče, oranžne, rumene ali bele, zrastejo spomladi in se ohranijo vse do konca poletja ali celo do zgodnje jeseni. Njegova nezahtevnost in čudoviti cvetovi so razlog, da ga mnogi izberejo kot okrasno rastlino za svoj vrt, vendar pa je ob tem potrebna skrajna previdnost. Velja namreč za izjemno strupeno rastlino, saj lahko že najmanjši zaužiti košček pri otroku ali živali povzroči hudo zastrupitev in celo smrt. Strupeni so vsi deli rastline, sok, ki se izloča skozi liste, pa lahko povzroča tudi draženje kože.
Perlasti les
Perlasti les prepoznamo po značilnem steblu, na katerem so nanizane bodice, rožnatih ali belih cvetovih in značilnih okroglih plodovih.
Izvira iz Indije in nekaterih delov tropske Azije, pri nas pa ni tako zelo pogost. Že vrsto let je priljubljena okrasna rastlina, ki pa zaradi snovi, imenovane abrin, velja za eno najbolj nevarnih in zunaj izvornih območij tudi invazivnih vrst. Študije so namreč pokazale, da lahko pri odraslem človeku že eno samo zrno, ki se skriva v notranjosti ploda, povzroči simptome, kot so slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu ter nenazadnje tudi smrt.
Orjaški dežen
Orjaški dežen je doma v Aziji in je bil v začetku 20. stoletja prinesen v ZDA kot okrasni vrtni primerek, od tam pa se je nato razširil tudi po Evropi in drugod po svetu.
Ta rastlina je še ena v vrsti tistih, ki bi se jim morali v velikem loku izogibati, in sicer iz dveh razlogov. Poleg tega, da je ena najbolj invazivnih in se zelo hitro širi, predstavlja tudi nevarnost tako za ljudi kot za hišne ljubljenčke. Sok, ki ga izloča, namreč ob izpostavljenosti sončni svetlobi lahko na koži ustvari pekoče mehurje in dolgotrajne brazgotine, če tekočina pride v oči, pa lahko povzroči začasno ali trajno slepoto. K sreči je orjaško drevo v svoji zreli fazi razmeroma enostavno prepoznati po visokih steblih, rebrastih zelenih listih in velikih grozdastih cvetovih bele barve.
Indijski jagodnjak
Indijski jagodnjak je zelnata trajnica, visoka od osem do dvajset centimetrov, ki lahko v zelo kratkem času prekrije velike površine. Vsaka rastlina je sestavljena iz majhnih listov z dolgimi peclji, listič pa pa je širok približno dva centimetra in je eliptične oblike z nazobčanim robom. Spomladi lahko na rastlini opazimo rumene cvetove, ki se razvijejo v drobne, jagodam podobne rdeče plodove brez okusa, ki pa niso strupeni. Rastlina ima najraje vlažna tla in delno sončno svetlobo. Zaradi hitrega razraščanja se je težko znebimo. Še najbolj učinkovito je puljenje in odstranjevanje nezrelih plodov, medtem ko bo košnja le še bolj spodbudila njeno rast.
