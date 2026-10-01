Kaj posaditi oktobra?

Med najbolj značilnimi opravili je sajenje česna, saj rastlina čez zimo razvije korenine in spomladi nadaljuje rast. Oktober je primeren tudi za sajenje jesenskih oziroma prezimnih sort čebule. Pri izbiri termina je treba upoštevati predvsem lego in vreme. V toplejših predelih Slovenije, denimo na Primorskem, lahko tla dolgo ostanejo dovolj topla, medtem ko so v višjih legah razmere precej drugačne. Posadite tudi spomladanske čebulnice Če želite, da bo vrt prihodnjo pomlad zacvetel, je zdaj pravi čas za sajenje tulipanov, narcis in drugih spomladi cvetočih čebulnic. Po priporočilih Royal Horticultural Society je oktober primeren tudi za sajenje nekaterih trajnic. Tla so lahko še dovolj topla, hkrati pa jesenska vlaga rastlinam pomaga pri ukoreninjanju.

icon-expand Med najbolj značilnimi opravili je sajenje česna. FOTO: Shutterstock

Kaj še lahko posejete?

Na zelenjavnem vrtu oktobra ni vsega konec. Glede na razmere lahko še vedno sejemo oziroma sadimo zimsko solato, špinačo, čebulo in nekatere druge vrtnine, ki lahko prezimijo. Royal Horticultural Society med oktobrskimi opravili omenja tudi setev nekaterih prezimnih vrtnin, vendar opozarja, da je treba pri tem upoštevati podnebje in lego. To je še posebej pomembno v Sloveniji, kjer se lahko razmere med Primorsko, osrednjo Slovenijo in višjimi predeli precej razlikujejo.

Poberite zelenjavo pred prvo slano

Preden temperature ponoči padejo prenizko, je čas za pobiranje občutljivejših pridelkov. Na vrtu so lahko še buče, paradižnik, paprika, korenje, rdeča pesa, por, zelje in druga poznejša zelenjava. Na nevarnost slane v jesenskih mesecih opozarjajo tudi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Njihovi podatki kažejo, da se pojav slane v oktobru že pojavlja tudi po slovenskih nižinah, vendar se pogostost razlikuje glede na kraj. Zato je pri občutljivejših rastlinah pametno spremljati vremensko napoved.

Ne odstranjujte vsega listja

Odpadlo listje ni nujno odpadek. Zdravo listje lahko uporabimo za pripravo listovke ali ga dodamo kompostu. Na gredah ga lahko uporabimo tudi kot zaščitno plast, vendar naj ne bo plast predebela. S trate ga je priporočljivo odstranjevati, saj lahko večja količina listja preprečuje dostop svetlobe in zraka do travne ruše. Royal Horticultural Society priporoča tudi uporabo zrelega komposta za zastiranje praznih gred.

icon-expand Odpadlo listje ni nujno odpadek. FOTO: Shutterstock

Pripravite prazne grede na zimo

Ko poberete zelenjavo, gred ni treba pustiti povsem gole. Tla lahko zaščitite s kompostom ali drugo organsko zastirko. S tem zmanjšamo izpiranje hranil in tla zaščitimo pred vremenskimi vplivi. Jesen je primerna tudi za odstranjevanje plevela in pripravo površin, kjer boste prihodnje leto ponovno sadili. Pri tem velja previdnost z gnojenjem. Za česen in čebulo ni priporočljivo uporabljati svežega gnoja tik pred sajenjem. Tudi pri drugih vrtninah je bolje uporabljati dobro predelan kompost.

icon-expand Pripravite prazne grede na zimo. FOTO: iStockphoto

Zaščitite občutljive rastline

Pred prihodom hladnejših noči preverite lončnice in druge rastline, ki niso odporne proti mrazu. Občutljive rastline pravočasno prestavite v zaščiten prostor. Pri tem ne hitite po nepotrebnem. Če je oktober še topel, lahko nekatere rastline ostanejo zunaj nekoliko dlje, vendar je treba spremljati napoved temperatur. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da se lahko ob jasnih in mirnih nočeh temperatura pri tleh hitro zniža, zato je nevarnost slane lahko večja, kot bi sklepali zgolj iz dnevnih temperatur.

icon-expand Zaščitite občutljive rastline. FOTO: Adobe Stock

Jesen je odlična za sadna drevesa

Oktober je lahko primeren tudi za sajenje sadnega drevja in grmovnic, če tla niso premokra ali zmrznjena. Jesensko sajenje rastlini omogoči, da pred pomladjo razvije koreninski sistem. Royal Horticultural Society jesensko obdobje izpostavlja kot primeren čas za sajenje številnih sadnih rastlin, pri čemer svetuje izbiro sort, ki ustrezajo lokalnim razmeram. Oktober je torej mesec, ko vrt še vedno ponuja precej dela, vendar je narava že jasno pokazala, da prihaja zima. Če zdaj pospravite pridelek, poskrbite za tla, posadite česen in čebulo ter zaščitite občutljive rastline, boste spomladi naredili velik del najpomembnejšega že prej.

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