Iz zanemarjenega posestva je ustvarila zeleno oazo

Igralka Pamela Anderson je leta 2020 znova zaživela na družinskem posestvu Arcady v kraju Ladysmith na kanadskem otoku Vancouver. Posestvo, ki ga je pred približno tridesetimi leti kupila od starih staršev, ima zanjo poseben pomen, saj je tam preživljala del otroštva, na njem pa so odraščali tudi njeni sinovi. Ob vrnitvi jo je čakalo veliko dela. Posestvo je potrebovalo prenovo, zato se je lotila njegove postopne obnove in se obenem posvetila ustvarjanju velikega vrta. Kot je v pogovoru za Architectural Digest razkrila igralka, je bil prav vrt začetek novega življenjskega obdobja. Pri urejanju sta ji pomagala tudi sinova Brandon in Dylan, skupaj pa so ustvarili prostor, ki danes obsega približno 15.000 kvadratnih čevljev oziroma skoraj 1400 kvadratnih metrov zelenjavnih površin.

icon-expand Iz zanemarjenega posestva je ustvarila zeleno oazo. FOTO: Profimedia

Vrt, ki ne razveseljuje samo družine, temveč tudi sosede

Posebnost vrta ni le njegova velikost, temveč tudi namen. Pamela namreč pridelane zelenjave ne zadrži samo zase. Del pridelka podarja lokalnim bankam hrane, ljudskim kuhinjam, cerkvam, sosedom, prijateljem in družinskim članom. Na vrtu rastejo številne vrste zelenjave, med drugim paradižnik, redkvice, pesa in solata, pa tudi sadje, zelišča in cvetje. Tako je nastal prostor, ki povezuje vrtnarjenje, domačo pridelavo hrane in pomoč skupnosti. Njeno posestvo ni zgolj urejen vrt, temveč tudi prostor družinskih srečanj. Na njem je Pamela obnovila eno od nekdanjih družinskih hišic in vanjo preselila starše. Tako so se na posestvu znova združili različni rodovi družine.

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Namesto popolnosti prisega na naravno lepoto

Pamela ima pri vrtnarjenju precej sproščen pristop. Ne mara popolnoma ravnih linij in strogo urejenih gredic, temveč ji je ljubše, da rastline rastejo nekoliko bolj svobodno. V pogovoru za Homes & Gardens je pojasnila, da ji je všeč, ko se rastline same zasejejo in na vrtu presenetijo z nepričakovanimi kombinacijami. Med zelenjavo tako rastejo cvetlice, zelišča in rastline, ki privabljajo čebele ter metulje. Njeno vodilo je, da vrt ne sme biti preveč urejen, saj prav majhna presenečenja ustvarjajo njegovo posebno lepoto. Navdih črpa tudi iz francoskih vrtov, ki jih zaznamujejo romantično cvetje, zelišča in naraven videz. Med njenimi najljubšimi rastlinami so vrtnice sorte Yves Piaget, katerih plodove oziroma šipke uporablja tudi za pripravo domačih negovalnih izdelkov.

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Vrtnarjenje ji prinaša mir in nove zamisli

Za igralko vrt pomeni veliko več kot prostor za pridelovanje hrane. Delo z zemljo ji pomaga, da se umiri, odmakne od vsakodnevnega vrveža in znova najde stik s seboj. V intervjuju za ELLE Decor je razkrila, da vrtnarjenje razume kot nekakšno meditacijo. Včasih svojim rastlinam celo bere knjige, vsako vrtnarsko sezono pa izkoristi za preizkušanje novih vrst zelenjave in cvetlic. Navdušujejo jo tudi sončnice, različne vrtnice in stare sorte paradižnika.

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Ob tem poudarja, da za lasten vrt ne potrebujemo velikega posestva. Tudi na balkonu lahko v loncu vzgojimo paradižnik ali ustvarimo manjši zeliščni kotiček. Pomembno je predvsem, da začnemo in se sproti učimo. Zgodba Pamele Anderson je lep opomnik, da lahko vrt postane veliko več kot okras okoli hiše. Lahko je prostor za druženje, ustvarjanje, sprostitev in celo pomoč drugim. Njeno družinsko posestvo je iz zanemarjenega prostora preraslo v živahno zeleno oazo, ki ne prinaša veselja samo igralki, temveč tudi ljudem v njeni skupnosti.

icon-expand Vrtnarjenje ji prinaša mir in nove zamisli. FOTO: Profimedia

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