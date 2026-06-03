Strokovnjaki opozarjajo, da preveč dušika v tej fazi lahko povzroči pretirano rast listov , kar kasneje zmanjša število plodov.

V prvih dveh tednih po presajanju se paradižnik osredotoča na razvoj koreninskega sistema. V tej fazi je najpomembneje, da rastlina razvije stabilno osnovo za kasnejšo rast.

Po presajanju se paradižnik osredotoča na razvoj koreninskega sistema.

Faza cvetenja je odločilna za prihodnji pridelek. Takrat rastlina potrebuje več fosforja in kalija, kar vpliva na tvorbo cvetov in kasnejše plodove.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je to obdobje, ko se določa, koliko cvetov se bo razvilo v plodove.