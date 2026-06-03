Prvi korak: gnojenje po sajenju – krepitev korenin
V prvih dveh tednih po presajanju se paradižnik osredotoča na razvoj koreninskega sistema. V tej fazi je najpomembneje, da rastlina razvije stabilno osnovo za kasnejšo rast.
V tem obdobju se priporočajo:
- blaga organska gnojila
- kompost ali humus
- fermentirani rastlinski pripravki, pogosto imenovani "čaj za rast"
Cilj tega koraka je:
- okrepitev korenin
- boljše ukoreninjenje
- priprava rastline na intenzivno rast
Strokovnjaki opozarjajo, da preveč dušika v tej fazi lahko povzroči pretirano rast listov, kar kasneje zmanjša število plodov.
Drugi korak: gnojenje v času cvetenja – ključ do plodov
Faza cvetenja je odločilna za prihodnji pridelek. Takrat rastlina potrebuje več fosforja in kalija, kar vpliva na tvorbo cvetov in kasnejše plodove.
Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je to obdobje, ko se določa, koliko cvetov se bo razvilo v plodove.
Priporočena gnojila v tej fazi:
- gnojila z višjo vsebnostjo fosforja
- naravne kalijeve mešanice
Učinki pravilnega gnojenja:
- več cvetov
- boljše opraševanje
- več uspešno razvitih plodov
V tem obdobju je rastlina še posebej občutljiva na stres, zato pravilna prehrana pomembno vpliva na končni pridelek.
Tretji korak: razvoj plodov – okus in kakovost
Ko se začnejo oblikovati prvi plodovi, paradižnik potrebuje drugačno razmerje hranil. Kot poudarja Royal Horticultural Society, je v tej fazi ključnega pomena kalij, saj vpliva na okus, sladkobo in zorenje.
Priporočila vključujejo:
- kalijeva gnojila
- kalcij za preprečevanje gnitja vrha plodov
- zmanjšan vnos dušika
Učinki pravilne nege:
- hitrejše zorenje
- boljši okus
- manj bolezni plodov
Strokovnjaki za vrtnarstvo iz različnih univerz poudarjajo še nekaj pomembnih pravil:
- zalivanje naj bo redno, vendar zmerno
- gnojenje vedno izvajamo na vlažni zemlji
- odstranjujemo zalistnike za boljšo razporeditev energije
- kombiniramo organska in mineralna gnojila
- izogibamo se pretiranemu gnojenju z dušikom v drugi polovici sezone
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