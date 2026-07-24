Po poletnih piknikih in druženjih ob žaru večina ljudi pepel preprosto zavrže. A izkušeni vrtnarji opozarjajo, da lahko prav lesni pepel predstavlja uporaben dodatek na vrtu. Če je pridobljen iz naravnega lesa ali kakovostnega oglja brez kemičnih dodatkov, vsebuje več mineralov, ki jih rastline potrebujejo za rast. Kot poroča Tom's Guide, lesni pepel vsebuje kalij, kalcij, fosfor in magnezij. Zaradi teh hranil ga vrtnarji že dolgo uporabljajo kot naravni dodatek zemlji, predvsem na vrtovih, kjer želijo izboljšati rodovitnost tal ali zmanjšati njihovo kislost, poroča Jutarnji list. Toda strokovnjaki opozarjajo, da pri uporabi velja previdnost. Lesni pepel namreč zvišuje pH tal, zato ni primeren za vsako rastlino. Pred uporabo je priporočljivo preveriti značilnosti zemlje, saj lahko pretirana uporaba poruši ravnovesje hranil in spremeni pogoje za rast.

icon-expand Lesni pepel vsebuje kalij, kalcij in druge minerale, zaradi katerih ga nekateri vrtnarji uporabljajo kot naravni dodatek zemlji. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je lahko koristen za jagode?

Jagode najbolje uspevajo v dobro odcedni zemlji, kjer se voda ne zadržuje predolgo. Manjša količina lesnega pepela lahko pomaga izboljšati strukturo težjih tal in poskrbi za boljšo zračnost korenin. Tako se zmanjša tveganje za gnitje korenin in zastajanje vlage. Ker jagode dobro prenašajo rahlo kisla do nevtralna tla, je pepel lahko koristen dodatek, vendar le v zmernih količinah.

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Paradižnik obožuje kalij

Paradižnik je med rastlinami, ki za razvoj kakovostnih plodov potrebujejo precej kalija. Prav tega je v lesnem pepelu razmeroma veliko. Po navedbah Univerze New Hampshire lahko lesni pepel vsebuje približno pet odstotkov kalija in okoli 25 odstotkov kalcija, zato ga nekateri vrtnarji uporabljajo kot naravni dodatek zemlji. Poleg tega pomaga izboljšati drenažo, kar je pomembno pri vzgoji paradižnika, saj rastlina ne mara razmočenih tal. To seveda ne pomeni, da lahko pepel nadomesti vsa gnojila, lahko pa predstavlja dopolnitev dobro pripravljenim tlom.

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Koristi lahko tudi vrtnicam

icon-expand Pri preveč kislih tleh lahko manjše količine lesnega pepela pomagajo ustvariti ugodnejše pogoje za rast vrtnic. FOTO: Shutterstock

Tudi vrtnice imajo rade hranilno bogato zemljo. Če analiza pokaže, da so tla preveč kisla, lahko manjše količine lesnega pepela pomagajo pri uravnavanju pH vrednosti. Strokovnjaki poudarjajo, da večina sort vrtnic dobro uspeva v nevtralnih ali rahlo alkalnih tleh. Nekateri vrtnarji pepel uporabljajo tudi okoli grmov vrtnic kot dodatno zaščito pred nekaterimi škodljivci, čeprav njegova učinkovitost ni vedno enaka v vseh razmerah.

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Kdaj pepela ne smete uporabljati?

Najpomembnejše pravilo je, da uporabljate izključno pepel, nastal pri kurjenju naravnega lesa ali kakovostnega lesnega oglja brez kemičnih dodatkov. Pepel iz briketov, podžigalnih tekočin ali drugih kemično obdelanih materialov ni primeren za uporabo na vrtu. Prav tako se pepelu izogibajte pri rastlinah, ki potrebujejo kisla tla. Mednje sodijo borovnice, rododendroni, azaleje in pogosto tudi hortenzije. Pri teh rastlinah lahko zviševanje pH povzroči slabšo rast in manj cvetenja.

Lesni pepel ni čudežno gnojilo, lahko pa je koristen in brezplačen dodatek vrtu. Največ koristi lahko prinese paradižniku, jagodam in vrtnicam, vendar le, če ga uporabljate zmerno in poznate lastnosti svoje zemlje. V vrtnarstvu namreč pogosto velja, da je tudi pri naravnih rešitvah več ne pomeni nujno bolje.