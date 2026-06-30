Kako prepoznati pepelasto plesen na kumarah?

Kot so zapisali pri The Old Farmer's Almanac, se pepelasta plesen sprva pokaže kot drobne bele lise na listih, ki spominjajo na tanko plast moke. Na začetku so spremembe komaj opazne, vendar se lahko hitro razširijo po celotni rastlini. Ko bolezen napreduje, se bele zaplate povečujejo in združujejo. Listi začnejo rumeneti, izgubljajo vitalnost ter se sčasoma sušijo. Ker je fotosinteza otežena, rastlina porablja manj energije za razvoj plodov, kar se pogosto odrazi v slabšem pridelku.

Zakaj se bolezen širi tako hitro?

Pepelasta plesen se razmnožuje s sporami, ki jih prenaša zrak. Že manjše gibanje zraka lahko povzroči, da se okužba prenese na sosednje rastline. K razvoju bolezni prispevajo predvsem toplo vreme, gosta zasaditev in slabše kroženje zraka med rastlinami. Čeprav številni glivične bolezni povezujejo predvsem z deževnim vremenom, lahko pepelasta plesen uspešno napreduje tudi v razmeroma suhih obdobjih. Dodatna težava je, da bolezen pogosto ostane neopažena, dokler se na listih ne pojavijo značilne bele obloge. Takrat je lahko okužba že precej razširjena.

icon-expand Ko bolezen napreduje, se bele zaplate povečujejo in združujejo. FOTO: Adobe Stock

Kaj storiti ob prvih znakih okužbe?

Odstranite prizadete liste Ko opazite prve bele lise, je priporočljivo odstraniti najbolj prizadete liste. S tem zmanjšate količino spor, ki bi se sicer še naprej širile po nasadu. Pri odstranjevanju je pomembno, da okuženega rastlinskega materiala ne puščate na vrtu, saj lahko predstavlja vir novih okužb. Poskrbite za boljše zračenje Pregosto zasajene kumare ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj bolezni. Rastline naj imajo dovolj prostora za rast, da lahko zrak nemoteno kroži med listi. Po navedbah Cornell Vegetables je dobra zračnost eden ključnih dejavnikov pri omejevanju širjenja pepelaste plesni. To velja tako za vrtove kot za rastlinjake, kjer je redno prezračevanje še posebej pomembno. Rastline zalivajte premišljeno Kumare najbolje uspevajo ob enakomerni oskrbi z vodo. Dolgotrajna suša ali velika nihanja v vlagi lahko povzročijo stres, zaradi katerega postanejo rastline občutljivejše za bolezni. Zalivanje neposredno ob tleh pomaga ohranjati ugodne rastne razmere in zmanjšuje možnost dodatnih težav z listi.

icon-expand Pepelasta plesen se razmnožuje s sporami, ki jih prenaša zrak. FOTO: Adobe Stock

Kako zmanjšati tveganje za prihodnje okužbe?

Redno pregledujte nasad Zgodnje odkrivanje bolezni lahko prepreči večjo škodo. Liste je priporočljivo pregledovati skozi vso rastno sezono, še posebej v obdobjih toplega vremena. Največ pozornosti namenite starejšim listom v spodnjem delu rastline, kjer se znaki bolezni pogosto pojavijo najprej. Izberite odpornejše sorte Pri sajenju novih kumar se splača preveriti, ali ima izbrana sorta večjo odpornost proti glivičnim boleznim. Takšne rastline pogosto lažje prenašajo neugodne razmere in potrebujejo manj zaščitnih ukrepov. Vzdržujte zdrave rastne pogoje Strokovnjaki z University of Minnesota Extension poudarjajo, da je preventiva najpomembnejši del varstva rastlin. Primerna razdalja med sadikami, odstranjevanje odmrlih listov in skrb za splošno vitalnost rastlin lahko bistveno zmanjšajo možnost razvoja bolezni. Pepelasta plesen se morda začne kot nekaj neopaznih belih madežev, vendar lahko brez pravočasnega ukrepanja hitro postane resna težava. Redni pregledi rastlin, dobra zračnost in hitra odzivnost ob prvih znakih okužbe so najboljša obramba za zdrav in bogat pridelek kumar.

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