Morda ste že slišali za t. i. pravilo "onethird" oziroma pravilo ene tretjine. Gre za osnovno smernico pri košnji trate, po kateri v enem kosilnem opravilu ne smete odstraniti več kot ene tretjine višine travnih bilk, saj bi s tem pretirano obremenili rastline in zmanjšali njihovo sposobnost fotosinteze in rasti. To priporočilo pogosto povezujejo tudi s časovnim intervalom med košnjo, saj lahko travo ponovno kosite šele potem, ko je trava dovolj zrasla – pogosto to pomeni približno tri dni ali več, odvisno od rasti trave in vremenskih razmer.

Pravilo treh dni oziroma pravilo ene tretjine temelji na bioloških mehanizmih rasti trave. Če travne bilke preveč skrajšate, rastlina izgubi velik del listne mase, ki je potrebna za fotosintezo, torej proces, pri katerem rastlina proizvaja hrano. Posledično se rast upočasni, koreninski sistem ostane šibak in trata je bolj dovzetna za bolezni, sušo ali napade plevela.

Strokovnjaki iz Lawn Pride in drugih vrtnarskih virov poudarjajo, da z upoštevanjem tega pravila zagotovimo močnejše korenine, boljšo sposobnost obvladovanja vremenskih stresov in gostejšo travno površino.

Pravilna višina trate je odvisna od vrste trave in letnega časa. V večini primerov velja, da je zdrava višina trave med sedmimi in desetimi centimetri, preden jo prvič pokosimo spomladi, nato pa je priporočljivo, da po košnji višina ostane nekje med sedmimi in desetimi centimetri. Če bi gojili trato okoli treh do petih centimetrov (kar velja za okrasno trato) in rast doseže približno eno tretjino nad to višino, je čas za naslednjo košnjo. Poškodbe rastlin in tveganje za stres se tako zmanjšajo, saj trava med košnjami uravnava svojo rast in obnovo.

Izkušnje vrtnarjev kažejo, da ni treba strogo slediti koledarju ali dnevnemu urniku, ampak se je bolje orientirati po rasti trave. Če trava raste hitro in se v treh dneh dovolj dvigne, lahko opravite naslednjo košnjo. Če pa raste počasneje, je bolje počakati nekoliko dlje, da se doseže priporočena višina. Tak pristop pripomore k manjšemu stresu za trato, saj ji omogoča naraven cikel rasti in regeneracije. Po mnenju vrtnarskih navodil iz Wisconsin Horticulture se to pogosto izkaže kot bolj praktično in učinkovito kot fiksni urnik košnje.

Poleg upoštevanja pravila treh dni oziroma pravila ene tretjine obstajajo še drugi pomembni vidiki, ki pomagajo doseči lepo trato:

Pravilna višina reza – višino reza nastavite tako, da trava ostane dovolj visoka za zaščito tal in spodbujanje globljih korenin, kar je še posebej pomembno v vročih ali sušnih obdobjih.

Razmislite o pogostosti košenja – kosite redno, a ne preveč pogosto, saj pretirana košnja lahko slabi rast trave.

Pravilno zalivanje in hranjenje – trata potrebuje zadostno količino vode, vendar globoko in ne vsak dan površinsko ter hranila, ki spodbujajo rast in odpornost proti stresom.

Ko boste upoštevali pravilo treh dni in pravilo ene tretjine pri košnji, boste naredili velik korak k bujnejši, zeleni travni površini. Trava, ki ni pretirano obremenjena zaradi prenizke košnje ali prekratkih intervalov, bolje razvija koreninski sistem, ostaja odporna na sušo in bolezni ter ohranja lep, zdrav videz skozi vse leto. Redna in premišljena košnja je zato pravzaprav osnovni element nege trate – prav tako kot pravilno zalivanje in hranjenje, ki podpirata močan in stabilen rastni potencial travnih bilk, še dodajajo pri RealHomes.