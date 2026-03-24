Napovedana ohladitev, možnost snega do nižin in nestanovitne razmere v prihodnjih dneh povečujejo tveganje za pozebo in poškodbe pridelkov, so opozorili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pridelovalcem zato priporočajo spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov.

Sadjarjem priporočajo, da posebno pozornost namenijo zaščiti nasadov, saj so predvsem koščičarji (breskve, marelice) že v fazi cvetenja, ko so najbolj občutljivi na nizke temperature, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato priporočamo, da se temu ustrezno prilagodijo tudi ukrepi varstva rastlin. Zelenjadarjem svetujemo, da za zelenjadnice na prostem uporabijo sredstva za krepitev rastlin, s katerimi lahko povečajo njihovo odpornost na stresne razmere," so navedli.

Pridelovalci zgodnjega krompirja naj po priporočilu zbornice posevke zaščitijo z dvojno kopreno, s čimer bodo zmanjšali tveganje poškodb zaradi nizkih temperatur.

"Ker je napovedan tudi moker sneg, naj bodo posebej pozorni vsi, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Zaradi teže snega lahko pride do poškodb konstrukcij, zato priporočamo redno spremljanje stanja in po potrebi odstranjevanje snega," so dodali.

Razmere bodo še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih, so napovedali.